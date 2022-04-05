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    Xiaomi artık güncelleme almayacak cihazların listesini yayınladı

    Bir daha resmi olarak güncellenmeyecek olan Xiaomi ve Redmi akıllı telefon ve tablet modellerinin güncel listesi yayınlandı.                                     
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    Xiaomi artık güncelleme almayacak cihazların listesini yayınladı
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    Destek Sonu (EOS) döngüsüne ulaşan Xiaomi ve Redmi akıllı telefon ve tablet modelleri listesinin güncellenmiş bir versiyonu şirketin web sitesinde yayınlandı.

    Bu liste, cihazların Android, güvenlik ve arayüz güncellemelerini bir daha resmi olarak almayacakları anlamına geliyor. Listede yer alan en son modellerden ikisi Mi 9 SE ve Mi Play.

    Güncelleme almayacak Xiaomi telefon ve tabletler

    • Mi 1
    • Mi 2
    • Mi 2A
    • Mi 3
    • Mi 4
    • Mi 4S
    • Mi 4c
    • Mi 5
    • Mi 5s
    • Mi 5s Plus
    • Mi 5c
    • Mi 5X
    • Mi 6
    • Mi 6X
    • Mi 8 SE
    • Mi Note
    • Mi Note 2
    • Mi Note 3
    • Mi Note Pro
    • Mi Mix
    • Mi Mix 2
    • Mi Max
    • Mi Max 2
    • Mi A1
    • Mi A2
    • Mi A2 Lite
    • Mi Pad
    • Mi Pad 2
    • Mi Pad 3
    • Mi Pad 4
    • Mi Pad 4 Plus
    • Mi Max 3
    • Mi 8 Lite
    • Mi Mix 2S
    • Mi 8 Explorer Edition
    • Mi Mix 3
    • Mi 8 UD
    • Mi 9 SE
    • Mi Play

    Güncelleme almayacak Redmi telefonlar

    • Redmi 1
    • Redmi 1S
    • Redmi 2
    • Redmi 2A
    • Redmi 3
    • Redmi 3S
    • Redmi 3X
    • Redmi 4
    • Redmi 4X
    • Redmi 4A
    • Redmi 5
    • Redmi 5 Plus
    • Redmi 5A
    • Redmi Note 1
    • Redmi Note 1S
    • Redmi Note 2
    • Redmi Note 2 Pro
    • Redmi Note 3
    • Redmi Note 4
    • Redmi Note 4X
    • Redmi Note 5
    • Redmi Note 5A
    • Redmi Pro
    • Redmi 6
    • Redmi 6 Pro
    • Redmi 6A
    • Redmi S2
    • Redmi Y2
    • Redmi Note 6 Pro

    Xiaomi, destek döngüsünün sonuna ulaşan bu cihazlar için artık güvenlik açığı raporlarına da yanıt veremeyeceğini belirtti.

    Kaynakça https://xiaomiui.net/xiaomi-eos-list-15845/ https://trust.mi.com/misrc/updates/phone
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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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