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Destek Sonu (EOS) döngüsüne ulaşan Xiaomi ve Redmi akıllı telefon ve tablet modelleri listesinin güncellenmiş bir versiyonu şirketin web sitesinde yayınlandı.

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Bu liste, cihazların Android, güvenlik ve arayüz güncellemelerini bir daha resmi olarak almayacakları anlamına geliyor. Listede yer alan en son modellerden ikisi Mi 9 SE ve Mi Play.

Güncelleme almayacak Xiaomi telefon ve tabletler

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

Mi Mix

Mi Mix 2

Mi Max

Mi Max 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi Max 3

Mi 8 Lite

Mi Mix 2S

Mi 8 Explorer Edition

Mi Mix 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi Play

Güncelleme almayacak Redmi telefonlar

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Xiaomi, destek döngüsünün sonuna ulaşan bu cihazlar için artık güvenlik açığı raporlarına da yanıt veremeyeceğini belirtti.

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Xiaomi artık güncelleme almayacak cihazların listesini yayınladı