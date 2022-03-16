Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Buds 3T Pro global pazara çıkıyor

    Xiaomi Buds 3T Pro tam kablosuz kulaklık modeli seride en tepede yer alıyor. Donanım ve yazılım tarafında gelişmiş özelliklerle önemli bir alternatif olmak amacında. 
    Oy Ver

    Xiaomi Buds 3T Pro
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin geçen yılın sonlarında tanıttığı Buds 3 ve Buds 3 Pro tam kablosuz kulaklık modellerinin ardından Buds 3T Pro kulak modelini de sahneye çıkardı. Xiaomi Buds 3T Pro biraz daha çıtayı yükseltiyor.

    Xiaomi Buds 3T Pro özellikeri ve fiyatı

    Xiaomi Buds 3T Pro tam kablosuz kulaklık modeli 10mm çift mıknatıslı dinamik sürücüler barındırıyor. LHDC 4.0 teknolojisi ile 900kbps seviyesine kadar bit oranı elde edilebiliyor. Kafa hareketine göre kulağa 360 derece ses verebilme ve salondaymış gibi yine 360 derecelik ses oluşturabilme özelliği mevcut.

    SBC ve AAC kodeklerini destekleyen kulaklık Bluetooth 5.2 ile bağlantı kuruyor ve aynı anda 2 cihaza bağlanabiliyor. 40 desibele kadar gürültü engelleme yapabilen mikrofonlar dış sesleri de alabiliyor. Ayrıca bir orta seviye de mevcut. Kulaklık ortama göre 3 mod arasında geçiş yapabiliyor.

    IP55 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan gövdenin dış kısmı dokunmatik. Tek şarj ile 6saate kadar kullanım sunan ürün kutusu ile birlikte 24 saate çıkabiliyor. Xiaomi Buds 3T Pro için 199$ fiyat açıklandı ancak 90 Avro-150 Avro arasında ön sipariş fiyatları bulunabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 6 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız