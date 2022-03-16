Xiaomi Buds 3T Pro global pazara çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin geçen yılın sonlarında tanıttığı Buds 3 ve Buds 3 Pro tam kablosuz kulaklık modellerinin ardından Buds 3T Pro kulak modelini de sahneye çıkardı. Xiaomi Buds 3T Pro biraz daha çıtayı yükseltiyor.

Xiaomi Buds 3T Pro özellikeri ve fiyatı

Xiaomi Buds 3T Pro tam kablosuz kulaklık modeli 10mm çift mıknatıslı dinamik sürücüler barındırıyor. LHDC 4.0 teknolojisi ile 900kbps seviyesine kadar bit oranı elde edilebiliyor. Kafa hareketine göre kulağa 360 derece ses verebilme ve salondaymış gibi yine 360 derecelik ses oluşturabilme özelliği mevcut.

Xiaomi Buds 3 özellikleri neler? 2 ay önce eklendi

SBC ve AAC kodeklerini destekleyen kulaklık Bluetooth 5.2 ile bağlantı kuruyor ve aynı anda 2 cihaza bağlanabiliyor. 40 desibele kadar gürültü engelleme yapabilen mikrofonlar dış sesleri de alabiliyor. Ayrıca bir orta seviye de mevcut. Kulaklık ortama göre 3 mod arasında geçiş yapabiliyor.

IP55 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan gövdenin dış kısmı dokunmatik. Tek şarj ile 6saate kadar kullanım sunan ürün kutusu ile birlikte 24 saate çıkabiliyor. Xiaomi Buds 3T Pro için 199$ fiyat açıklandı ancak 90 Avro-150 Avro arasında ön sipariş fiyatları bulunabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Xiaomi Buds 3T Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı