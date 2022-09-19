Xiaomi açıkladı: İnternette dolaşan Xiaomi 13 fotoğrafları gerçek mi?

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Geçtiğimiz günlerde MIUI 14 arayüzü ile donatılmış Xiaomi 13 Pro'yu gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf yayınlanmıştı. Xiaomi halkla ilişkiler biriminden Wang Hua, sosyal paylaşım sitesi Weibo aracılığı ile paylaşılan fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

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Henüz akıllı telefon hakkında konuşmak için erken olduğunu belirten Hua, Xiaomi 13'e ait olduğu öne sürülen tüm görüntülerin "sahte olduğunu" söyledi. Deneyimli yönetici ayrıca henüz cihazın prototipini eline almadığını da sözlerine ekledi.

Ekran özellikleri ortaya çıktı

Çin'in güvenilir sızıntı kaynaklarının başında gelen Digital Chat Station'a göre Xiaomi 13'ün standart versiyonu 1.5K çözünürlüğe sahip ultra ince çerçeveli bir ekran taşıyacak. Cihazda 6.36 inç boyutunda düz bir panele yer verileceği gelen haberler arasında.

Xiaomi 13'ün serisinin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

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