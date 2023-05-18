Fiyat performans odaklı Xiaomi Civi 3 ufukta göründü: İşte özellikleri

Xiaomi Civi 3 özellikleri netleşmeye başladı
Bugün yapılan resmi duyuruda Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi Civi 3 modelinin MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setinden destek alacağını doğruladı. Bu işlemcinin Aralık ayında piyasaya çıkan Dimensity 8200'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olması bekleniyor. Bu noktada yeni işlemciden destek alacak ilk telefonun Xiaomi Civi 3 olacağını söyleyebiliriz.
Mevcut söylentilere göre Xiaomi Civi 3, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük suan 6,55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise yeni cihazın, Civi 2'deki 32MP ön kamera sensörünü koruyacağı belirtiliyor. Arka tarafta ise güncellenmiş bir 50MP Sony IMX800 ve yardımcı sensörler yer alacak. Cihazın diğer özellikleri arasında 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil kapasitesi ve Android 13 işletim sistemi yer alıyor.
Xiaomiui tarafından hazırlanan bir rapora göre Xiaomi Civi 3, 30 Mayıs’ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak bu bilginin resmi olmadığını ve pazarlara göre değişiklik gösterebileceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.