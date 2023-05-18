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    Fiyat performans odaklı Xiaomi Civi 3 ufukta göründü: İşte özellikleri

    Fiyat performans odaklı Xiaomi Civi 3 özellikleri netleşmeye başladı. Peki Civi serisinin yeni üyesi beraberinde neler getiriyor? İşte Xiaomi Civi 3 hakkında tüm bilinenler.
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    Xiaomi Civi 3 ufukta göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Xiaomi, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen Xiaomi Civi 2'nin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bugün Çinli dev, merakla beklenen telefonun bazı özelliklerine açıklık getirdi. İşte Xiaomi Civi 3 hakkında bildiklerimiz.

    Xiaomi Civi 3 özellikleri netleşmeye başladı

    Bugün yapılan resmi duyuruda Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi Civi 3 modelinin MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setinden destek alacağını doğruladı. Bu işlemcinin Aralık ayında piyasaya çıkan Dimensity 8200'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olması bekleniyor. Bu noktada yeni işlemciden destek alacak ilk telefonun Xiaomi Civi 3 olacağını söyleyebiliriz. 

    Xiaomi Civi 3 ufukta göründü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Xiaomi, cihazın görüntü sinyali işleme (ISP) yongasında da önemli yenilikler sunulacağını söylüyor. Bunlar arasında kamera uygulamasında azaltılmış güç tüketimi, hızlandırılmış çekim hızı ve daha sonra detaylandırılacak olan 30 adede kadar yeni video yeteneği yer alıyor.

    Mevcut söylentilere göre Xiaomi Civi 3, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük suan 6,55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde ise yeni cihazın, Civi 2'deki 32MP ön kamera sensörünü koruyacağı belirtiliyor. Arka tarafta ise güncellenmiş bir 50MP Sony IMX800 ve yardımcı sensörler yer alacak. Cihazın diğer özellikleri arasında 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil kapasitesi ve Android 13 işletim sistemi yer alıyor. 

    Xiaomiui tarafından hazırlanan bir rapora göre Xiaomi Civi 3, 30 Mayıs’ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak bu bilginin resmi olmadığını ve pazarlara göre değişiklik gösterebileceğini belirtelim. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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