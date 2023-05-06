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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Civi 3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen lansman tarihi

    Xiaomi'nin uygun fiyatlı olması beklenen yeni akıllı telefonu Civi 3, yeni bir sertifika sitesinde ortaya çıktı. İşte 30 Mayıs'ta tanıtılması beklenen cihazın detayları:
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    Xiaomi Civi 3'ün beklenen özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    30 Mayıs'ta piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi'nin yeni bütçe dostu telefonu Civi 3 hakkındaki bilgiler detaylanıyor. DCS'ye göre MIIT kayıt bilgilerindeki son güncelleme, cihazın depolama bilgilerini ortaya çıkardı.

    İşte Xiaomi Civi 3'ün beklenen özellikleri:

    Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8200 yonga setinden güç alması beklenen Xiaomi Civi 3, 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olacak. 5G'yi destekleyecek cihaz, FHD+ 120Hz OLED bir ekrana sahip olacak.

    Xiaomi Civi 3'ün beklenen özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Cihaz arka tarafta OIS destekli Sony IMX800 ana kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise kaliteli selfie'ler için LED flaş ile birlikte 32 megapiksel çift ön kamera bulunacak. Son olarak 67W hızlı şarjı desteklemesi beklenen cihazın kutudan MIUI 14 arayüzü ile çıkması bekleniyor. 
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    F
    farkil 6 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 6 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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