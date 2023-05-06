Xiaomi Civi 3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen lansman tarihi

İşte Xiaomi Civi 3'ün beklenen özellikleri:
Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8200 yonga setinden güç alması beklenen Xiaomi Civi 3, 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olacak. 5G'yi destekleyecek cihaz, FHD+ 120Hz OLED bir ekrana sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah