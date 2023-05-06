Xiaomi Civi 3'ün teknik özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen lansman tarihi

Tam Boyutta Gör 30 Mayıs'ta piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi'nin yeni bütçe dostu telefonu Civi 3 hakkındaki bilgiler detaylanıyor. DCS'ye göre MIIT kayıt bilgilerindeki son güncelleme, cihazın depolama bilgilerini ortaya çıkardı.

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İşte Xiaomi Civi 3'ün beklenen özellikleri:

Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 8200 yonga setinden güç alması beklenen Xiaomi Civi 3, 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olacak. 5G'yi destekleyecek cihaz, FHD+ 120Hz OLED bir ekrana sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Cihaz arka tarafta OIS destekli Sony IMX800 ana kameraya sahip olacak. Ön tarafta ise kaliteli selfie'ler için LED flaş ile birlikte 32 megapiksel çift ön kamera bulunacak. Son olarak 67W hızlı şarjı desteklemesi beklenen cihazın kutudan MIUI 14 arayüzü ile çıkması bekleniyor.

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