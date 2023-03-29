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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den bir modele daha MIUI 14 müjdesi

    Xiaomi, MIUI 14'ü orta sınıf cihazlara ulaştırmaya devam ediyor. Şimdi de yeni güncelleme, 2020 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 9 Pro için yayınlandı. İşte detaylar
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    Xiaomi'den bir modele daha MIUI 14 müjdesi! Tam Boyutta Gör
    MIUI 14 çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, yeni özellikler ve sistem kararlığına odaklanan güncellemeyi orta sınıf cihazlara ulaştırmaya başladı. Bu kapsamda MIUI 14, şimdi de Redmi Note 9 Pro için yayınlandı. Peki yeni sürüm beraberinde neler getiriyor? Gelin hep birlikte bakalım.

    Redmi Note 9 Pro için MIUI 14 güncellemesi başladı

    MIUI 14 güncellemesi, Global ROM çalıştıran Redmi Note 9 Pro modelleri için ilk etapta 'V14.0.3.0.SJZMIXM' yapı numarasıyla geliyor. Bununla birlikte yeni sürümün Android 13 yerine Android 12'yi temel aldığını belirtelim. Nitekim Redmi akıllı telefonlar 2 Android ve 3 MIUI güncellemesi alıyor. Bu bağlamda 2020 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 9 Pro, Android 10 tabanlı MIUI 11 sürümü ile kullanıcılara sunuldu.

    An itibariyle Mi Pilot kullanıcıları için paylaşılan güncellemenin, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak Kararlı Beta'nın ardından küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz.  

    Xiaomi'den bir modele daha MIUI 14 müjdesi! Tam Boyutta Gör
    Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkan MIUI 14, belge taraması, çeviriler ve filtreleme yeteneği kazanan Mi AI Sesli Asistan'a ek olarak yeni widget formatı, ana ekran klasörleri ve Süper simgelerle daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

    Ayrıca yeni sürüm, bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen ve temel Android çekirdeği üzerine kurulan bu özellik, sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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