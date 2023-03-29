Xiaomi'den bir modele daha MIUI 14 müjdesi

Tam Boyutta Gör MIUI 14 çalışmalarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, yeni özellikler ve sistem kararlığına odaklanan güncellemeyi orta sınıf cihazlara ulaştırmaya başladı. Bu kapsamda MIUI 14, şimdi de Redmi Note 9 Pro için yayınlandı. Peki yeni sürüm beraberinde neler getiriyor? Gelin hep birlikte bakalım.

Redmi Note 9 Pro için MIUI 14 güncellemesi başladı

MIUI 14 güncellemesi, Global ROM çalıştıran Redmi Note 9 Pro modelleri için ilk etapta 'V14.0.3.0.SJZMIXM' yapı numarasıyla geliyor. Bununla birlikte yeni sürümün Android 13 yerine Android 12'yi temel aldığını belirtelim. Nitekim Redmi akıllı telefonlar 2 Android ve 3 MIUI güncellemesi alıyor. Bu bağlamda 2020 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 9 Pro, Android 10 tabanlı MIUI 11 sürümü ile kullanıcılara sunuldu.

An itibariyle Mi Pilot kullanıcıları için paylaşılan güncellemenin, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak Kararlı Beta'nın ardından küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Güncellemenin kendisinden bahsedecek olursak daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkan MIUI 14, belge taraması, çeviriler ve filtreleme yeteneği kazanan Mi AI Sesli Asistan'a ek olarak yeni widget formatı, ana ekran klasörleri ve Süper simgelerle daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

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Ayrıca yeni sürüm, bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen ve temel Android çekirdeği üzerine kurulan bu özellik, sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.

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