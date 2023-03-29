Xiaomi'den bir modele daha MIUI 14 müjdesi

Redmi Note 9 Pro için MIUI 14 güncellemesi başladı
MIUI 14 güncellemesi, Global ROM çalıştıran Redmi Note 9 Pro modelleri için ilk etapta 'V14.0.3.0.SJZMIXM' yapı numarasıyla geliyor. Bununla birlikte yeni sürümün Android 13 yerine Android 12'yi temel aldığını belirtelim. Nitekim Redmi akıllı telefonlar 2 Android ve 3 MIUI güncellemesi alıyor. Bu bağlamda 2020 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 9 Pro, Android 10 tabanlı MIUI 11 sürümü ile kullanıcılara sunuldu.
An itibariyle Mi Pilot kullanıcıları için paylaşılan güncellemenin, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak Kararlı Beta'nın ardından küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz.
Ayrıca yeni sürüm, bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen ve temel Android çekirdeği üzerine kurulan bu özellik, sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)