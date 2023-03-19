Xiaomi'den iki modele Android 13 sürprizi

Xiaomi Mi 10T Pro ve Redmi K30 Pro MIUI 14 güncellemesine kavuşuyor
Bilmeyenler için Redmi K30 serisi markanın piyasaya sürdüğü en dikkat çeken cihazlardan biri olmayı başardı. Nitekim Redmi K30 Pro, küresel pazarda POCO F2 Pro olarak piyasaya sürülürken, Redmi K30S Ultra, Xiaomi Mi 10T Pro olarak karşımıza çıktı. Şimdi her iki akıllı telefon Çin pazarında en son Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini almaya başladı.
Bildirilenlere göre Android 13, Redmi K30 Pro için MIUI 14.0.5.0.SJDCNXM, Xiaomi Mi 10T Pro içinse MIUI 14.0.3.O.SJKCNXM yapı numarasıyla geliyor. Bununla birlikte Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, her iki cihaz için yaklaşık 1GB boyutlara sahip. Ayrıca kademeli olarak dağıtılan yeni güncellemenin çok yakında ülkemiz ve küresel pazara adım atacağını söyleyebiliriz.
Android 13 tabanlı MIUI 14, yeni arayüz iyileştirmelerine ek olarak bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Hatırlamak gerekirse Foton motoru özelliği, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Böylece sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)