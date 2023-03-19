Xiaomi'den iki modele Android 13 sürprizi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Android 13, an itibariyle orta seviye cihazlara ulaşmaya başladı. Bu noktada çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, şimdi de Redmi K30 Pro ve Xiaomi Mi 10T Pro için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm beraberinde neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım.

Xiaomi Mi 10T Pro ve Redmi K30 Pro MIUI 14 güncellemesine kavuşuyor

Bilmeyenler için Redmi K30 serisi markanın piyasaya sürdüğü en dikkat çeken cihazlardan biri olmayı başardı. Nitekim Redmi K30 Pro, küresel pazarda POCO F2 Pro olarak piyasaya sürülürken, Redmi K30S Ultra, Xiaomi Mi 10T Pro olarak karşımıza çıktı. Şimdi her iki akıllı telefon Çin pazarında en son Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini almaya başladı.

Bildirilenlere göre Android 13, Redmi K30 Pro için MIUI 14.0.5.0.SJDCNXM, Xiaomi Mi 10T Pro içinse MIUI 14.0.3.O.SJKCNXM yapı numarasıyla geliyor. Bununla birlikte Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, her iki cihaz için yaklaşık 1GB boyutlara sahip. Ayrıca kademeli olarak dağıtılan yeni güncellemenin çok yakında ülkemiz ve küresel pazara adım atacağını söyleyebiliriz.

MIUI 14, 18 akıllı telefonda daha geliyor: İşte model listesi 1 gün önce eklendi

Android 13 tabanlı MIUI 14, yeni arayüz iyileştirmelerine ek olarak bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Hatırlamak gerekirse Foton motoru özelliği, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Böylece sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.