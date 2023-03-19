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    Xiaomi'den iki modele Android 13 sürprizi

    Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü yeni cihazlara ulaştırmaya devam ediyor. Bugün kararlı Android 13 güncellemesi Xiaomi Mi 10T ve Redmi K30 Pro için başladı.
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    Xiaomi'den iki modele Android 13 sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Android 13, an itibariyle orta seviye cihazlara ulaşmaya başladı. Bu noktada çalışmalarını hızlandıran Xiaomi, şimdi de Redmi K30 Pro ve Xiaomi Mi 10T Pro için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm beraberinde neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Xiaomi Mi 10T Pro ve Redmi K30 Pro MIUI 14 güncellemesine kavuşuyor

    Bilmeyenler için Redmi K30 serisi markanın piyasaya sürdüğü en dikkat çeken cihazlardan biri olmayı başardı. Nitekim Redmi K30 Pro, küresel pazarda POCO F2 Pro olarak piyasaya sürülürken, Redmi K30S Ultra, Xiaomi Mi 10T Pro olarak karşımıza çıktı. Şimdi her iki akıllı telefon Çin pazarında en son Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini almaya başladı.

    Bildirilenlere göre Android 13, Redmi K30 Pro için MIUI 14.0.5.0.SJDCNXM, Xiaomi Mi 10T Pro içinse MIUI 14.0.3.O.SJKCNXM yapı numarasıyla geliyor. Bununla birlikte Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiren sürüm, her iki cihaz için yaklaşık 1GB boyutlara sahip. Ayrıca kademeli olarak dağıtılan yeni güncellemenin çok yakında ülkemiz ve küresel pazara adım atacağını söyleyebiliriz. 

    Android 13 tabanlı MIUI 14, yeni arayüz iyileştirmelerine ek olarak bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Hatırlamak gerekirse Foton motoru özelliği, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Böylece sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabilecek. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 2 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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