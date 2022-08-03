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    Xiaomi'den cihazları zihin gücüyle kontrol etmeyi sağlayan kafa bandı: MiGu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, cihazları zihninizle kontrol etmenizi sağlayan MiGu adlı akıllı kafa bandını görücüye çıkardı. İşte ütopik cihazın özellikleri.     
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    Xiaomi'den cihazları zihinle kontrol etmeyi sağlayan kafa bandı
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    Yenilikçi bir ürün olan Xiaomi MiGu kullanıcıların akıllı ev ürünlerini beyin dalgalarını kullanarak zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak bir kafa bandı olarak tanımlanabilir. Ütopik cihaz, Xiaomi Group'un üçüncü çevrimiçi hackathon'unda birincilik ödülünü kazanan projenin bir parçası.

    Hayatı kolaylaştırması amaçlanıyor

    Xiaomi MiGu kafa bandının, kullanıcıların akıllı ev ürünlerini zihinlerinin gücüyle kontrol etmelerine izin vermekle kalmayıp, aynı zamanda beyin dalgalarını kullanarak sürüş sırasındaki yorgunluğu da takip edeceği söyleniyor. MiGu kafa bandının geliştiricileri, cihazın elektrik sinyallerini almaya yardımcı olan üç noktası olduğunu iddia ediyorlar.

    Xiaomi'den cihazları zihinle kontrol etmeyi sağlayan kafa bandı

    Ürünün, noktalar arasındaki potansiyel farkı kullanarak kullanıcının EEG'sini (elektroensefalografi) okuyabileceği belirtiliyor. Projenin mühendisi, herkesin daha doğal bir etkileşim yolu ile daha rahat bir akıllı hayatın keyfini çıkarmasını sağlamayı umduklarını belirtti. Kafa bandının ticari hale getirilip satışa sunulacağı henüz kesin olmasa da, ürün oldukça ilginç görünüyor ve şirket ticarileştirmeye karar verirse çok dikkat çekeceği söylenebilir.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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