Xiaomi'den cihazları zihin gücüyle kontrol etmeyi sağlayan kafa bandı: MiGu

Tam Boyutta Gör

Yenilikçi bir ürün olan Xiaomi MiGu kullanıcıların akıllı ev ürünlerini beyin dalgalarını kullanarak zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak bir kafa bandı olarak tanımlanabilir. Ütopik cihaz, Xiaomi Group'un üçüncü çevrimiçi hackathon'unda birincilik ödülünü kazanan projenin bir parçası.

Intel, Wi-Fi 7 yarışında Apple'ı geçti 22 sa. önce eklendi

Hayatı kolaylaştırması amaçlanıyor

Xiaomi MiGu kafa bandının, kullanıcıların akıllı ev ürünlerini zihinlerinin gücüyle kontrol etmelerine izin vermekle kalmayıp, aynı zamanda beyin dalgalarını kullanarak sürüş sırasındaki yorgunluğu da takip edeceği söyleniyor. MiGu kafa bandının geliştiricileri, cihazın elektrik sinyallerini almaya yardımcı olan üç noktası olduğunu iddia ediyorlar.

Ürünün, noktalar arasındaki potansiyel farkı kullanarak kullanıcının EEG'sini (elektroensefalografi) okuyabileceği belirtiliyor. Projenin mühendisi, herkesin daha doğal bir etkileşim yolu ile daha rahat bir akıllı hayatın keyfini çıkarmasını sağlamayı umduklarını belirtti. Kafa bandının ticari hale getirilip satışa sunulacağı henüz kesin olmasa da, ürün oldukça ilginç görünüyor ve şirket ticarileştirmeye karar verirse çok dikkat çekeceği söylenebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi'den cihazları zihinle kontrol etmeyi sağlayan kafa bandı