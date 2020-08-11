Xiaomi'nin yeni fiyat performans devi Redmi K30 Ultra tanıtıldı!

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Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi bu yıl 10.yaşına giriyor ve 10.yıldönümünü amiral gemisi seviyesi iki yepyeni akıllı telefon modeli tanıtarak kutluyor. Bunlar Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra.

Mi 10 ailesinin en güçlü üyesi olarak karşımıza çıkan Mi 10 Ultra gösterişli tasarım dili, iddialı donanımı, gelişmiş kamera özellikleri ve 760 dolar civarındaki hayli yüksek başlangıç fiyatıyla her anlamda üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi K30 Ultra ise fiyatlandırma anlamında Mi 10 Ultra'dan zıt bir noktada yer alıyor. K30 Pro'nun devamı niteliğindeki bu model 290 dolarlık bütçe dostu başlangıç fiyatı ve fiyatından beklenmeyecek kadar güçlü amiral gemisi donanımıyla kesinlikle bu yılın ilgi toplayan modelleri arasında yerini hızlıca almaya hazırlanıyor.

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Redmi K30 Ultra'nın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; 6.77 inç genişliğinde ve Full HD+ çözünürlükte AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın ekranı 1200 nit parlaklık değeri, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunma tepki hızı sunuyor.

Dimensity 1000+ yonga setinden gücünü alan cihaz, 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM kapasitesi ile 128, 256, 512 GB'lık üç farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle geliyor.

Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan bir ana kamera sensörü, 13 MP çözünürlük ile 119 derece çekim açısı sunan ultra geniş açılı bir sensör, 5 MP'lik bir makro sensör ve bir derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera kısmında ise karşımıza 20 MP çözünürlüğünde bir sensöre ev sahipliği yapan kızaklı kamera sistemi çıkıyor.

Cihazın 4.500 mAh'lik bataryasına 33W'lık hızlı şarj ile Qualcomm Quick Charge 4+ desteği eşlik ediyor. Android 10 tabanlı MIUI 12 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan modelin bağlantı kısmına geldiğimizde 5G: SA / NSA, Wi-Fi 6, USB-C, NFC ve Bluetooth v5.1 ilk göze çarpanlar. Cihaz, su yeşili, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak.

Redmi K30 Ultra Fiyatı

Redmi K30 Ultra'nın fiyat etiketine gelecek olursak cihazın dört farklı konfigürasyonunun fiyat etiketleri aşağıdaki gibi,

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 1999 yuan (~288 dolar)

1999 yuan (~288 dolar) 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 2199 yuan (~317 dolar)

2199 yuan (~317 dolar) 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 2499 yuan (~360 dolar)

2499 yuan (~360 dolar) 8 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 2699 yuan (~389 dolar) // Tanıtıma özel indirimli satış fiyatı: 2499 yuan(~360 dolar)



https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-10-ultra-redmi-k30-ultra-flagships-commemorating-xiaomi-10th-anniversary-launch/

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