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    Xiaomi'nin yeni fiyat performans devi Redmi K30 Ultra tanıtıldı!

    Xiaomi bütçe dostu fiyatı ve fiyatından beklenmeyecek donanımıyla fiyat performans anlamında büyük ses getirecek modellerinden bir tanesi olan Redmi K30 Ultra'yı tanıttı.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Xiaomi'nin yeni fiyat performans devi Redmi K30 Ultra tanıtıldı!
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    Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi bu yıl 10.yaşına giriyor ve 10.yıldönümünü amiral gemisi seviyesi iki yepyeni akıllı telefon modeli tanıtarak kutluyor. Bunlar Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra.

    Mi 10 ailesinin en güçlü üyesi olarak karşımıza çıkan Mi 10 Ultra gösterişli tasarım dili, iddialı donanımı, gelişmiş kamera özellikleri ve 760 dolar civarındaki hayli yüksek başlangıç fiyatıyla her anlamda üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 

    Redmi K30 Ultra ise fiyatlandırma anlamında Mi 10 Ultra'dan zıt bir noktada yer alıyor. K30 Pro'nun devamı niteliğindeki bu model 290 dolarlık bütçe dostu başlangıç fiyatı ve fiyatından beklenmeyecek kadar güçlü amiral gemisi donanımıyla kesinlikle bu yılın ilgi toplayan modelleri arasında yerini hızlıca almaya hazırlanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Realme en ucuz 5G özellikli telefonu çıkarmaya hazırlanıyor: İşte görüntüleri"

    Redmi K30 Ultra'nın teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; 6.77 inç genişliğinde ve Full HD+ çözünürlükte AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Cihazın ekranı 1200 nit parlaklık değeri, 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunma tepki hızı sunuyor.

    Dimensity 1000+ yonga setinden gücünü alan cihaz, 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM kapasitesi ile 128, 256, 512 GB'lık üç farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle geliyor.

    Cihazın dörtlü arka kamera kurulumunda 64 MP çözünürlük sunan bir ana kamera sensörü, 13 MP çözünürlük ile 119 derece çekim açısı sunan ultra geniş açılı bir sensör, 5 MP'lik bir makro sensör ve bir derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera kısmında ise karşımıza 20 MP çözünürlüğünde bir sensöre ev sahipliği yapan kızaklı kamera sistemi çıkıyor.

    Cihazın 4.500 mAh'lik bataryasına 33W'lık hızlı şarj ile Qualcomm Quick Charge 4+ desteği eşlik ediyor. Android 10 tabanlı MIUI 12 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan modelin bağlantı kısmına geldiğimizde 5G: SA / NSA, Wi-Fi 6, USB-C, NFC ve Bluetooth v5.1 ilk göze çarpanlar. Cihaz, su yeşili, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak.

    Redmi K30 Ultra Fiyatı

    Redmi K30 Ultra'nın fiyat etiketine gelecek olursak cihazın dört farklı konfigürasyonunun fiyat etiketleri aşağıdaki gibi,

    • 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 1999 yuan (~288 dolar)
    • 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 2199 yuan (~317 dolar)
    • 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 2499 yuan (~360 dolar)
    • 8 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 2699 yuan (~389 dolar) // Tanıtıma özel indirimli satış fiyatı: 2499 yuan(~360 dolar)
       


    https://www.xda-developers.com/xiaomi-mi-10-ultra-redmi-k30-ultra-flagships-commemorating-xiaomi-10th-anniversary-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guaire (Tayfun ) 1 hf. en beğenilen
    Xiaomi yapar, AK Parti ve Evofone takar.
    1 Yanıt Yanıtla +32
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 1 hf. damn2u
    Dimensity 1000+ 7 nm bir işlemci ve sentetik testlerde Snapdragon 855+'dan daha iyi durumda. 765 bayağı altta kalıyor yani. 1000+ kullanmaları daha iyi olmuş.
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    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    F/P yargıcı yapmışlar resmen. Ben bu kadar performans tutkunu değilim aslında, Mediatek işlemcilere de biraz önyargılı olduğum için keşke Snapdragon 765G falan kullansalar olurmuş dedim açıkcası. Neyse bu telefonun ismi "yardıray" olsa bile yeriymiş sonuç olarak. Güzel iş Xiaomi, tebrikler.
    F/P yargıcı yapmışlar resmen. Ben bu kadar performans tutkunu değilim aslında, Mediatek işlemcilere de biraz önyargılı olduğum için keşke Snapdragon 765G fal...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    GOKTURKBAYBARS 4 gün yeni yorumcu
    Biz ne zaman telefon üretebileceğiz acaba?
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    astegon (astegon CF) 4 gün GOKTURKBAYBARS
    Üretiyoruz ya.Vestel, GM.Giriş seviyesi çöp cihazları kakalıyorlar.Beğenmiyorsan yallahh
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    MaHSaHuLaN (Mahmut Şahin) 4 gün
    Şu telefon Türkiyeye giriş yapsa bu donanımla peynir ekmek gibi satılır lakin hep böyle güzel modelleri getirmiyorlar güzel ülkeme. İnşallah gelir bizler de nasipleniriz. Mi6 telefonumdan sonra ilk kez bir telefonun özelliklerine kanım ısındı ve Mi6'dan geçiş yapabileceğimi düşündürttü. Haydi hayırlısı.
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    fameka (fatih mehmet kaya) 1 hf.
    Şuan note 9 pro 64 gb mi.com fransa sitesinde 250 euro ve Amerika'da 235 dolar.Türkiye'de ise 2800 tl civarı.Bu telefon yaklaşık 50 dolar veya euro daha fazla yani yüzde 20 daha fazla sayılır.Son zamanlarda yaklaşık yüzde 7 de artan dolar kuru var onu da eklersek 3600 civarı oluyor şuanki note 9 pro fiyatını baz alırsak.Umarım bu fiyatlardan gelebilir.
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    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    Kötü haber, Çin dışına satılmayacakmış. İlerleyen zamanlarda global satışa çıkar mı bilinmez.
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    kartalaraz (subaru impreza) 1 hf. (düzenlendi)
    Poca f2 prodan 700 tl ucuz olur boşuna heveslenmeyin. 120 hz ekranı yedirmezler. Note 8 pro 128 gb 3000 tl iken bu cihazın 4000 olma ihtimali sıfır. 5500 tl gibi olur şimdiki kurla. Kurda artıyor. 6000 diyeyim. Ayrıca soğutma sistemi likitmi acaba likitse süper olur.
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    balcis 1 hf.
    parmak izi sensörünü göremedim.
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    FlyingUnderpants 1 hf.
    Malesef sadece Çin de satilacakmis.
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    Dharma Initiative (hamdi tuzsuz) 1 hf.
    butceme uygun kucuk ekranli telefon cikana kadar degismem telefonumu
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    pasa king (A A) 1 hf.
    ülkeye girişi ne zaman olur ?
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    soneday (Soner Çakır) 1 hf.
    spot olarak 2000e alınır
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    10942 kez okundu.
    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    Redmi k30 ultra, redmi ve
    5 etiket daha xiaomi xiaomi redmi xiaomi redmi k30 ultra fiyat performans Mobil Teknolojiler
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