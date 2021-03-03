Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor

Xiaomi ekosistemindeki ürünler, her biri hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış birkaç kategoriye ayrılıyor. Markanın popüler ürünlerinden biri de MIJIA markası altında üretilen Mi Scooter.İlginizi Çekebilir Otonom elektrikli scooter
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Şirketin elektrikli scooter'ları sadece Çin'de değil, aynı zamanda Avrupa'da da en çok satan ürünlerin başında geliyor. Görünüşe bakılırsa Çinli teknoloji devi yakında iki yeni scooter daha piyasaya sürecek.
Poster ortaya çıktı
Sosyal medyada paylaşılan bir poster Mi Scooter 3 ve Mi Scooter 3 Lite versiyonlarının yolda olduğunu gösteriyor. Görselde, Şubat ayında piyasaya sürülen Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition'a yer verilmiş.
Şu an için yeni scooter'ların özellikleriyle ilgili çok fazla detay yok. Mi Scooter 3'ün Mi Scooter Pro 2'ye göre bazı iyileştirmeler içermesi bekleniyor. Mi Scooter 3 Lite ise muhtemelen Mi Scooter 3'ün özellikleri kırpılmış versiyonu olacak. Her iki modelin de aynı tasarıma sahip olması bekleniyor.
https://www.gizmochina.com/2021/03/02/xiaomi-may-launch-the-mi-scooter-3-and-mi-scooter-3-lite-soon Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...