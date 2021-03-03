Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor

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Xiaomi ekosistemindeki ürünler, her biri hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış birkaç kategoriye ayrılıyor. Markanın popüler ürünlerinden biri de MIJIA markası altında üretilen Mi Scooter.

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Şirketin elektrikli scooter'ları sadece Çin'de değil, aynı zamanda Avrupa'da da en çok satan ürünlerin başında geliyor. Görünüşe bakılırsa Çinli teknoloji devi yakında iki yeni scooter daha piyasaya sürecek.

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Poster ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir poster Mi Scooter 3 ve Mi Scooter 3 Lite versiyonlarının yolda olduğunu gösteriyor. Görselde, Şubat ayında piyasaya sürülen Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition'a yer verilmiş.

Şu an için yeni scooter'ların özellikleriyle ilgili çok fazla detay yok. Mi Scooter 3'ün Mi Scooter Pro 2'ye göre bazı iyileştirmeler içermesi bekleniyor. Mi Scooter 3 Lite ise muhtemelen Mi Scooter 3'ün özellikleri kırpılmış versiyonu olacak. Her iki modelin de aynı tasarıma sahip olması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2021/03/02/xiaomi-may-launch-the-mi-scooter-3-and-mi-scooter-3-lite-soon

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