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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor

    Xiaomi'nin elektrikli scooter'ları sadece Çin'de değil, aynı zamanda Avrupa'da da çok popüler. Şirket yakında bu ürün kategorisini iki yeni modelle genişletecek.
    03 Mart 2021, 15:00 (5 gün)
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    Zamazingo
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor
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    Xiaomi ekosistemindeki ürünler, her biri hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış birkaç kategoriye ayrılıyor. Markanın popüler ürünlerinden biri de MIJIA markası altında üretilen Mi Scooter.

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    Şirketin elektrikli scooter'ları sadece Çin'de değil, aynı zamanda Avrupa'da da en çok satan ürünlerin başında geliyor. Görünüşe bakılırsa Çinli teknoloji devi yakında iki yeni scooter daha piyasaya sürecek.

    Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor
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    Poster ortaya çıktı

    Sosyal medyada paylaşılan bir poster Mi Scooter 3 ve Mi Scooter 3 Lite versiyonlarının yolda olduğunu gösteriyor. Görselde, Şubat ayında piyasaya sürülen Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition'a yer verilmiş.

    Şu an için yeni scooter'ların özellikleriyle ilgili çok fazla detay yok. Mi Scooter 3'ün Mi Scooter Pro 2'ye göre bazı iyileştirmeler içermesi bekleniyor. Mi Scooter 3 Lite ise muhtemelen Mi Scooter 3'ün özellikleri kırpılmış versiyonu olacak. Her iki modelin de aynı tasarıma sahip olması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/02/xiaomi-may-launch-the-mi-scooter-3-and-mi-scooter-3-lite-soon
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyat nedir bu ucagin
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    A aysensS 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar çok pahalı malesef :/
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    B beynelmilel34 (Yunus Emre) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Pahalı zart zurt dan çok. BİRİNİN BANA ÇARPMASI OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK. Ehliyetleri genelde 2 gecelik çalışmalarlar alan bazı kesimlerin trafikte olması korkutucu.
    Yanıtla +1
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Güneydoğu illerimizde herkesin bir elektrikli scooterı olursa hiç şaşmam.
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    N nuksws_99 (dasasd ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    insanlar araba ve motor kullanmayi bilse tam alinacak alet. Avrupa da mukemmel. TR'de biri carpar olurum kesin.
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    ARAGORNyeg 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çok almak istiyorum ama ülkemizde gereksiz pahalı
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    Aeris (Tolga Düzgün) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Önceki versiyonlar arasında çok fark yoktu bakalım 3. versiyonda kayda değer bir değişiklik olacak mı...
    1 Yanıt Yanıtla
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Aeris
    Motor/pil güncellemesi olsa fena olmaz. Önceki modellere bakıyorum Pro hariç pek fark göremiyorum. Başka modeller direkt güce göre sıralama yapıyor. Mi o konuda biraz karışık.
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