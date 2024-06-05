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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den bir modele daha HyperOS sürprizi: Redmi Pad SE için hazır

    Xiaomi, MIUI sisteminin yerine alan Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak HyperOS, Türkiye'de de satılan Redmi Pad SE hazır. İşte detaylar...
    Xiaomi'den bir modele daha HyperOS sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Son dönemde güncelleme çalışmalarına hız veren XiaomiHyperOS'un dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve hemen ardından üst ve orta seviye cihazlara ulaşmıştı. Şimdi ise HyperOS, Türkiye'de de satılan Redmi Pad SE modeline geliyor.

    HyperOS bir modele daha geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla HyperOS güncellemesi şu anda Redmi Pad SE için tamamlandı veçok yakında genel kullanıma sunulacak. Aktarıldığı kadarıyla ''1.0.1.0.UMUINXM'' yapı numarasıyla gelen güncelleme, 4GB boyutlara sahip. Ayrıca Mayıs ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. 

    Xiaomi'den bir modele daha HyperOS sürprizi! Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Redmi Pad SE, 90Hz 11 inç AMOLED ekranQualcomm Snapdragon 680 işlemci10W şarj 8.000mAh pil kapasitesi ve Android 13 tabanlı MIUI Pad 14 ile piyasaya sürüldü. Şimdi ise Android 14 tabanlı HyperOS'a kavuşuyor. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar menüsü üzerinden, ''Telefon Hakkında'' ve "MIUI Sürümü" bölümüne göz atabilirsiniz.

    HyperOS neler sunuyor?

    Güncellemenin detaylarına geçecek olursak, HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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