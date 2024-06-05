Xiaomi'den bir modele daha HyperOS sürprizi: Redmi Pad SE için hazır

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde güncelleme çalışmalarına hız veren Xiaomi, HyperOS'un dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve hemen ardından üst ve orta seviye cihazlara ulaşmıştı. Şimdi ise HyperOS, Türkiye'de de satılan Redmi Pad SE modeline geliyor.

HyperOS bir modele daha geliyor

Aktarıldığı kadarıyla HyperOS güncellemesi şu anda Redmi Pad SE için tamamlandı veçok yakında genel kullanıma sunulacak. Aktarıldığı kadarıyla ''1.0.1.0.UMUINXM'' yapı numarasıyla gelen güncelleme, 4GB boyutlara sahip. Ayrıca Mayıs ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Redmi Pad SE, 90Hz 11 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci, 10W şarj 8.000mAh pil kapasitesi ve Android 13 tabanlı MIUI Pad 14 ile piyasaya sürüldü. Şimdi ise Android 14 tabanlı HyperOS'a kavuşuyor. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar menüsü üzerinden, ''Telefon Hakkında'' ve "MIUI Sürümü" bölümüne göz atabilirsiniz.

Xiaomi 14 Civi özellikleri açıklandı: 12 Haziran'da geliyor 1 gün önce eklendi

HyperOS neler sunuyor?

Güncellemenin detaylarına geçecek olursak, HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.