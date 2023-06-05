Tam Boyutta Gör

Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Redmi Buds 4 Active olarak adlandırılan modeldeki en dikkat çekici yükseltme 12 mm sürücülerle donatılmış olması. Hatırlayacağınız üzere şirket Buds 4'te 10 mm sürücülere yer vermişti.

Windows 11 oyuncular arasında daha popüler hale geldi 1 gün önce eklendi

Sürücü çapındaki artış ses kalitesinde iyileşme sağladı. Redmi Buds 4 Active aynı zamanda aktif gürültü engelleme teknolojisini destekliyor. Buna ek olarak IPX4 sertifikası sayesinde hafif su sıçramalarına, tere ve yağmura karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

28 saate kadar pil ömrü

Pil ömrüne baktığımızda 440 mAh'lik şarj kutusunun desteği ile 28 saate kadar bir kullanım süresinden bahsedildiğini görüyoruz. Kulaklıkların her biri tek şarjla 5 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarjla 2 saate kadar dinleme süresi elde etmek mümkün.

Tam Boyutta Gör

Redmi Buds 4 Active, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve Android akıllı telefonlarla hızlı eşleştirme için Google Fast Pair özelliğini destekliyor. Xiaomi yeni kablosuz kulaklığının fiyat etiketini ve kesin çıkış tarihini daha sonraki bir tarihte açıklayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi'den yeni kablosuz kulaklık: Redmi Buds 4 Active tanıtıldı