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    Xiaomi'den yeni kablosuz kulaklık: Redmi Buds 4 Active tanıtıldı

    Xiaomi, Redmi kablosuz kulaklık ailesine yeni bir model ekledi. Redmi Buds 4 Active adı altında sunulan model 12 mm sürücüler, 28 saate kadar pil ömrü ve aktif gürültü engelleme desteğiyle geliyor.
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    Xiaomi'den yeni kablosuz kulaklık: Redmi Buds 4 Active tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Redmi markası altında yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Redmi Buds 4 Active olarak adlandırılan modeldeki en dikkat çekici yükseltme 12 mm sürücülerle donatılmış olması. Hatırlayacağınız üzere şirket Buds 4'te 10 mm sürücülere yer vermişti.

    Sürücü çapındaki artış ses kalitesinde iyileşme sağladı. Redmi Buds 4 Active aynı zamanda aktif gürültü engelleme teknolojisini destekliyor. Buna ek olarak IPX4 sertifikası sayesinde hafif su sıçramalarına, tere ve yağmura karşı dayanıklı olduğunu da belirtelim.

    Xiaomi'den yeni kablosuz kulaklık: Redmi Buds 4 Active tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    28 saate kadar pil ömrü

    Pil ömrüne baktığımızda 440 mAh'lik şarj kutusunun desteği ile 28 saate kadar bir kullanım süresinden bahsedildiğini görüyoruz. Kulaklıkların her biri tek şarjla 5 saate kadar dayanabiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarjla 2 saate kadar dinleme süresi elde etmek mümkün.

    Xiaomi'den yeni kablosuz kulaklık: Redmi Buds 4 Active tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Redmi Buds 4 Active, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve Android akıllı telefonlarla hızlı eşleştirme için Google Fast Pair özelliğini destekliyor. Xiaomi yeni kablosuz kulaklığının fiyat etiketini ve kesin çıkış tarihini daha sonraki bir tarihte açıklayacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/06/04/xiaomi-unveils-redmi-buds-4-active-12mm-drivers-ipx4-water-resistance-globally/ https://www.mi.com/global/product/redmi-buds-4-active/
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