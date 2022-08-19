Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den yeni rekor: MIUI kullanıcı sayısı 547 milyona ulaştı

    Xiaomi 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Açıklanan verilere göre MIUI, ikinci çeyrek boyunca küresel pazarda iyi sonuçlar elde etti.    
    Oy Ver

    Xiaomi'den yeni rekor: MIUI kullanıcı sayısı 547 milyona ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Diğer verilerin yanı sıra, şirketin MIUI arayüzü hakkındaki istatistikler dikkat çekici.

    Xiaomi'ye göre, ikinci çeyrekte aylık toplam aktif kullanıcı sayısı rekoru kırılarak 547 milyona ulaştı. İstatistikler, yalnızca Çin'deki değil, dünyanın her yerinden kullanıcıları hesaba katıyor. Yalnızca Çin'i hesaba katarsak, Temmuz ayında aylık aktif kullanıcı sayısı 140,2 milyona ulaştı ve bu da yeni bir rekor.

    MIUI, 2010 yılında piyasaya sürülmüştü

    Toplamda, ikinci çeyrekte dünya çapında 17,8 milyon yeni MIUI kullanıcısı ve Çin'de 4,6 milyon yeni MIUI kullanıcısı vardı. Kasım 2021'de Xiaomi'nin dünya çapında 500 milyonluk MIUI kullanıcı sayısına ulaştığını hatırlatalım.

    Xiaomi'den yeni rekor: MIUI kullanıcı sayısı 547 milyona ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    MIUI resmi olarak 2010 yazında, Ağustos ayında piyasaya sürüldü. MIUI hikayesi yüzlerce beta test katılımcısıyla başladı ve beş yıl sonra, 2015'te kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı. Ardından büyüme hızlanmaya başladı. Şirket 2018'de 200 milyon, 2019'da ise 300 milyon kullanıcıya ulaştığını bildirdi. Ocak 2021 itibarıyla dünya genelinde MIUI kullanıcı sayısı 400 milyonu aşmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız