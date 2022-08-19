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Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınladı. Diğer verilerin yanı sıra, şirketin MIUI arayüzü hakkındaki istatistikler dikkat çekici.

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Xiaomi'ye göre, ikinci çeyrekte aylık toplam aktif kullanıcı sayısı rekoru kırılarak 547 milyona ulaştı. İstatistikler, yalnızca Çin'deki değil, dünyanın her yerinden kullanıcıları hesaba katıyor. Yalnızca Çin'i hesaba katarsak, Temmuz ayında aylık aktif kullanıcı sayısı 140,2 milyona ulaştı ve bu da yeni bir rekor.

MIUI, 2010 yılında piyasaya sürülmüştü

Toplamda, ikinci çeyrekte dünya çapında 17,8 milyon yeni MIUI kullanıcısı ve Çin'de 4,6 milyon yeni MIUI kullanıcısı vardı. Kasım 2021'de Xiaomi'nin dünya çapında 500 milyonluk MIUI kullanıcı sayısına ulaştığını hatırlatalım.

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MIUI resmi olarak 2010 yazında, Ağustos ayında piyasaya sürüldü. MIUI hikayesi yüzlerce beta test katılımcısıyla başladı ve beş yıl sonra, 2015'te kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı. Ardından büyüme hızlanmaya başladı. Şirket 2018'de 200 milyon, 2019'da ise 300 milyon kullanıcıya ulaştığını bildirdi. Ocak 2021 itibarıyla dünya genelinde MIUI kullanıcı sayısı 400 milyonu aşmıştı.

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Xiaomi'den yeni rekor: MIUI kullanıcı sayısı 547 milyona ulaştı