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Tabletlere yönelik ilginin azalması birçok üreticinin bu segmentten vazgeçmesine neden olmuştu. Ancak pandemi dönemi ile birlikte yükselişe geçen tablet satışları bazı markaları pazara geri döndürdü. Bunlar arasında geçen yıl Pad 5 serisini piyasaya süren Xiaomi de var.

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Çinli şirket şimdi de Redmi markası altında bir tablet çıkarmaya hazırlanıyor. Redmi Pad 5G adı altında pazara giriş yapması beklenen cihazın ismi, MIUI araştırma departmanı tarafından yayınlanan bir ankette Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro ile birlikte listelendi. Ne yazık ki tabletin teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay verilmedi.

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Daha önce söylentileri yayılmıştı

Redmi Pad 5G ile ilgili söylentiler ilk olarak 2020 yılında ortaya çıkmaya başladı. Cihaz için konuşulanlar arasında Snapdragon 765G yonga seti, 48 megapiksel kamera, 30W hızlı şarj desteği, 90 Hz ekran ve MIUI For Pad arayüzü bulunuyordu. Ancak tablet resmiyet kazanmadı. Yeniden gündeme gelen Redmi Pad 5G'nin ne zaman çıkış yapacağı ve nasıl özelliklere sahip olacağı belli değil.

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Xiaomi'den yeni tablet geliyor: Redmi Pad 5G yolda