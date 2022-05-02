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    Xiaomi'den yeni tablet geliyor: Redmi Pad 5G yolda

    Geçen yıl Pad 5 serisi ile tablet pazarına dönüş yapan Xiaomi şimdi de Redmi markası altında bir tablet çıkarmaya hazırlanıyor. İşte internete sızdırılan detaylar.
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    Xiaomi'den yeni tablet geliyor: Redmi Pad 5G yolda
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    Tabletlere yönelik ilginin azalması birçok üreticinin bu segmentten vazgeçmesine neden olmuştu. Ancak pandemi dönemi ile birlikte yükselişe geçen tablet satışları bazı markaları pazara geri döndürdü. Bunlar arasında geçen yıl Pad 5 serisini piyasaya süren Xiaomi de var.

    Çinli şirket şimdi de Redmi markası altında bir tablet çıkarmaya hazırlanıyor. Redmi Pad 5G adı altında pazara giriş yapması beklenen cihazın ismi, MIUI araştırma departmanı tarafından yayınlanan bir ankette Xiaomi Pad 5 ve Pad 5 Pro ile birlikte listelendi. Ne yazık ki tabletin teknik özellikleri hakkında herhangi bir detay verilmedi.

    Xiaomi'den yeni tablet geliyor: Redmi Pad 5G yolda
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    Daha önce söylentileri yayılmıştı

    Redmi Pad 5G ile ilgili söylentiler ilk olarak 2020 yılında ortaya çıkmaya başladı. Cihaz için konuşulanlar arasında Snapdragon 765G yonga seti, 48 megapiksel kamera, 30W hızlı şarj desteği, 90 Hz ekran ve MIUI For Pad arayüzü bulunuyordu. Ancak tablet resmiyet kazanmadı. Yeniden gündeme gelen Redmi Pad 5G'nin ne zaman çıkış yapacağı ve nasıl özelliklere sahip olacağı belli değil.

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    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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