Xiaomi'den bir modele daha Android 13 sürprizi: Redmi Note 11 Pro için hazır

Tam Boyutta Gör Android 13 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Xiaomi, amiral gemisi ve orta segment telefonların ardından gözünü bütçe dostu modellere çevirdi. Şimdi de Çinli üretici, geçtiğimiz yılın şubat ayında piyasaya çıkan Redmi Note 11 Pro 4G için Android 13 tabanlı MIUI 14 hazırlıklarını tamamladı.

Redmi Note 11 Pro için MIUI 14 hazır

Bilmeyenler için Redmi Note 11 Pro 4G, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek G96 işlemci, 5000mAh pil kapasitesi ve Android 11 tabanlı MIUI 13 ile karşımıza çıktı. Bu noktada 2022 Kasım ayında Android 12'ye güncellenen cihaz, çok yakında Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne kavuşacak.

Xiaomi, bir modelin daha güncelleme desteğini kesti! 5 gün önce eklendi

Bildirilenlere göre Xiaomi, Redmi Note 11 Pro 4G için Android 13 tabanlı yeni MIUI sürümünün testlerine başladı. Xiaomiui'ya göre ''V14.0.1.0.TGDEUXM'' sürüm numarasıyla yayınlacak yeni güncelleme, en geç Mayıs ayına kadar genel kullanıma açılacak. Android 13 tabanlı MIUI 14, sistem verimliliğini artıracak yeni Foton Motoru'na ek olarak çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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Xiaomi durmuyor: Redmi Note 11 Pro için Android 13 yolda