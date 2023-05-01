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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'den bir modele daha Android 13 sürprizi: Redmi Note 11 Pro için hazır

    Xiaomi, geçtiğimiz yılın şubat ayında piyasaya sürülen Redmi Note 11 Pro için Android 13 tabanlı MIUI 14 çalışmalarını tamamladı. Yeni sürüm çok yakında kullanıma açılacak. 
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    Xiaomi durmuyor: Redmi Note 11 Pro için Android 13 yolda Tam Boyutta Gör
    Android 13 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Xiaomi, amiral gemisi ve orta segment telefonların ardından gözünü bütçe dostu modellere çevirdi. Şimdi de Çinli üretici, geçtiğimiz yılın şubat ayında piyasaya çıkan Redmi Note 11 Pro 4G için Android 13 tabanlı MIUI 14 hazırlıklarını tamamladı.

    Redmi Note 11 Pro için MIUI 14 hazır

    Bilmeyenler için Redmi Note 11 Pro 4G, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek G96 işlemci, 5000mAh pil kapasitesi ve Android 11 tabanlı MIUI 13 ile karşımıza çıktı. Bu noktada 2022 Kasım ayında Android 12'ye güncellenen cihaz, çok yakında Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne kavuşacak. 

    Bildirilenlere göre Xiaomi, Redmi Note 11 Pro 4G için Android 13 tabanlı yeni MIUI sürümünün testlerine başladı. Xiaomiui'ya göre ''V14.0.1.0.TGDEUXM'' sürüm numarasıyla yayınlacak yeni güncelleme, en geç Mayıs ayına kadar genel kullanıma açılacak. Android 13 tabanlı MIUI 14, sistem verimliliğini artıracak yeni Foton Motoru'na ek olarak çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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