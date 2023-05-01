Xiaomi'den bir modele daha Android 13 sürprizi: Redmi Note 11 Pro için hazır

Redmi Note 11 Pro için MIUI 14 hazır
Bilmeyenler için Redmi Note 11 Pro 4G, 120Hz 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek G96 işlemci, 5000mAh pil kapasitesi ve Android 11 tabanlı MIUI 13 ile karşımıza çıktı. Bu noktada 2022 Kasım ayında Android 12'ye güncellenen cihaz, çok yakında Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne kavuşacak.
Bildirilenlere göre Xiaomi, Redmi Note 11 Pro 4G için Android 13 tabanlı yeni MIUI sürümünün testlerine başladı. Xiaomiui'ya göre ''V14.0.1.0.TGDEUXM'' sürüm numarasıyla yayınlacak yeni güncelleme, en geç Mayıs ayına kadar genel kullanıma açılacak. Android 13 tabanlı MIUI 14, sistem verimliliğini artıracak yeni Foton Motoru'na ek olarak çok sayıda görsel değişiklik ve özellikle geliyor. Güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah