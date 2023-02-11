Xiaomi'nin elektrikli arabası için tarih verildi: 2024'te seri üretime girecek

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor. Kârlılık açısından da Xiaomi telefonlarda olduğu gibi gelir yazılımdan gelecek. Otomobillerin geleceği yalnızca satış ve satış sonrası hizmetin ötesinde; çeşitli servislerin entegre edileceği fırsatlar sunuyor.
Xiaomi, satış ve Ar-Ge merkezini barındıran Pekin’deki Yizhuang’da kendi otomobil tesisini kurdu. Şirket, ilk arabanın 2024’te üretim hattından çıkmasıyla birlikte çok daha büyük kapasiteli (300.000 araç alacağı söyleniyor) tam işlevli araç fabrikası kurmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah