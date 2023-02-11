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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin elektrikli arabası için tarih verildi: 2024'te seri üretime girecek

    Xiaomi'nin bir süredir kış şartlarına hazırladığı elektrikli arabası 2024'te seri üretime hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Lei Jun, otomobil sektöründeki hedeflerini paylaştı.
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    xiaomi elektrikli araba 2024 seri üretim Tam Boyutta Gör
    Söylentilere göre, Xiaomi arabalarının arkasındaki araştırma geliştirici ekibi, 2024’ün ilk çeyreğinde seri üretime geçmek için çalışıyor. Elektrikli araba, geçen Eylül atında üretim hattından çıkmış, Aralık ayı sonu itibarıyla da kış testleri başlamıştı.

    Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor. Kârlılık açısından da Xiaomi telefonlarda olduğu gibi gelir yazılımdan gelecek. Otomobillerin geleceği yalnızca satış ve satış sonrası hizmetin ötesinde; çeşitli servislerin entegre edileceği fırsatlar sunuyor.

    Xiaomi, satış ve Ar-Ge merkezini barındıran Pekin’deki Yizhuang’da kendi otomobil tesisini kurdu. Şirket, ilk arabanın 2024’te üretim hattından çıkmasıyla birlikte çok daha büyük kapasiteli (300.000 araç alacağı söyleniyor) tam işlevli araç fabrikası kurmayı planlıyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 9 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 14 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 18 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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