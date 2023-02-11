Xiaomi'nin elektrikli arabası için tarih verildi: 2024'te seri üretime girecek

Tam Boyutta Gör Söylentilere göre, Xiaomi arabalarının arkasındaki araştırma geliştirici ekibi, 2024’ün ilk çeyreğinde seri üretime geçmek için çalışıyor. Elektrikli araba, geçen Eylül atında üretim hattından çıkmış, Aralık ayı sonu itibarıyla da kış testleri başlamıştı.

Xiaomi'nin ilk otomobilinin tasarımı ortaya çıktı 1 hf. önce eklendi

Otonom sürüş girişiminin ilk aşamasında Çin’de 140’dan fazla aracın test edilmesi planlanıyor. Şirket, 2024 yılına kadar sektörde lider konuma gelmeyi hedefliyor. Kârlılık açısından da Xiaomi telefonlarda olduğu gibi gelir yazılımdan gelecek. Otomobillerin geleceği yalnızca satış ve satış sonrası hizmetin ötesinde; çeşitli servislerin entegre edileceği fırsatlar sunuyor.

Xiaomi, satış ve Ar-Ge merkezini barındıran Pekin’deki Yizhuang’da kendi otomobil tesisini kurdu. Şirket, ilk arabanın 2024’te üretim hattından çıkmasıyla birlikte çok daha büyük kapasiteli (300.000 araç alacağı söyleniyor) tam işlevli araç fabrikası kurmayı planlıyor.

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Xiaomi'nin elektrikli arabası için tarih verildi