Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Avrupa’da satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin beğenilen elektrikli scooter serisinin en iyi modeli Xiaomi Electric Scooter 4 Pro bu hafta Avrupa pazarı için de tanıtıldı. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro tanıdık bir firma tarafından üretiliyor.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro modeli önceki nesillere göre çok farklı olmayan bir tasarım ile geliyor. Bu kez üretim tarafında Segway-Ninebot markası yer alıyor. 16.5Kg ağırlığında olan scooter 120Kg taşıyabiliyor. Genişlik 1.2m iken yükseklik de 1.24m olarak belirlenmiş. Tamamen katlanabilir olmasa da aracınızın bagajına sığacak bir şekle girebiliyor.

Xiaomi Book S 12.4" tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 23 sa. önce eklendi

Tek şarj ile 45Km mesafe katedebilen scooter 25km/s hız yapabiliyor. 12400mAh kapasiteli batarya 700W çıkış verebiliyor. 10 inçlik tekerlekler sızıntı önleme çözümünü kullanıyor. Ön tekerlekte elektronik ABS yer alırken kinetik enerji ile bir miktar şarj elde edilebiliyor. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro modeli 799 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Avrupa fiyatı nedir?