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    Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Avrupa’da satışa çıkıyor

    Xiaomi Electric Scooter 4 Pro modeli Avrupa’da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Tek şarj ile 45Km mesafe ve 25km/s hız sunabilen scooter kinetik enerji desteğine de sahip. 
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    Xiaomi Electric Scooter 4 Pro
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    Xiaomi’nin beğenilen elektrikli scooter serisinin en iyi modeli Xiaomi Electric Scooter 4 Pro bu hafta Avrupa pazarı için de tanıtıldı. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro tanıdık bir firma tarafından üretiliyor.

    Xiaomi Electric Scooter 4 Pro özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Electric Scooter 4 Pro modeli önceki nesillere göre çok farklı olmayan bir tasarım ile geliyor. Bu kez üretim tarafında Segway-Ninebot markası yer alıyor. 16.5Kg ağırlığında olan scooter 120Kg taşıyabiliyor. Genişlik 1.2m iken yükseklik de 1.24m olarak belirlenmiş. Tamamen katlanabilir olmasa da aracınızın bagajına sığacak bir şekle girebiliyor.

    Tek şarj ile 45Km mesafe katedebilen scooter 25km/s hız yapabiliyor. 12400mAh kapasiteli batarya 700W çıkış verebiliyor. 10 inçlik tekerlekler sızıntı önleme çözümünü kullanıyor. Ön tekerlekte elektronik ABS yer alırken kinetik enerji ile bir miktar şarj elde edilebiliyor. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro modeli 799 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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