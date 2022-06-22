Xiaomi Book S 12.4" Snapdragon işlemci ile geliyor

Xiaomi’nin Surface serisinin karşısına çıkaracağı Xiaomi Book S 12.4" melez Windows tablet modeli resmiyet kazandı. Snapdragon yonga setini temel alan tablet modeli biraz daha maliyete oynuyor.
Xiaomi Book S 12.4" özellikleri ve fiyatı
- 12.4 inçlik 2560x1440 piksel ekran
- Snapdragon 8cx Gen 2 yonga seti
- 8GB LPDDR4X
- 256GB SSD
- 13MP arka kamera
- Full HD web kamera
- 13.4 saate kadar kullanım
- 700 Avro
Xiaomi Book S 12.4" firmanın ilk Windows melez tablet modeli oldu. Surface tabletlerine rakip olsa da 4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdekler kullanan Snapdragon 8cx Gen 2 yonga seti kullanıyor. Bu da performans tarafında haliyle beklentiyi düşürüyor.
Ekran 60Hz tazeleme hızına sahipken 500 nit parlaklık seviyesi sunuyor. Gorilla Glass 3 ile korunan ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor. Gövde 8.95mm kalınlığında ve 720 gram ağırlığında.
Tek USB Tip-C çıkışından 4K çözünürlük elde edilebiliyor ve güç sağlanıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 kablosuz bağlantı seçenekleri. Çift mikrofon Qualcomm Aqstic gürültü engelleme teknolojisini kullanıyor.
Kutudan sadece tabletin kendisi çıkıyor. Koruyucu kılıf 40 Avro, klavye 150 Avro, ekran kalemi 100 Avro, 65W GaN şarjı 40 Avro olarak şekilde aksesuarlar tercih edebilirsiniz. Satışlar ay sonunda başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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