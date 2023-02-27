Xiaomi’den tarz odaklı elektrikli scooter

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra elektrikli scooter modeli 940W motor barındırıyor ve 25Km/s hızlarına çıkabiliyor. Tek şarj ile 70Km mesafe sunarken yüzde 25 oranındaki yokuşlara da tırmanabiliyor.
Çift süspansiyon teknolojisi sayesinde bozuk yollarda bile güvenli ve akıcı bir sürüş imkânı verilirken 10 inçlik DuraGel lastikler ise kendisini yamayabilme yeteneğine sahip. Gövde 120Kg seviyesine kadar taşıyabiliyor. Tasarım açısından da fütüristik çizgilere sahip olan Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra modeli 999 Avro fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.