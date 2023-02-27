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    Anlık Bildirim

    Xiaomi’den tarz odaklı elektrikli scooter

    Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra elektrikli scooter fütüristik tasarım çizgilerinin yanı sıra çift süspansiyon, kendini yamayabilen lastikler ve 70Km menzil ile geliyor. 
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    Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra Tam Boyutta Gör
    Elektrikli scooter konusunda en hareketli firmalardan olan Xiaomi yeni yıla da hızlı başladı. Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra elektrikli scooter modeli hem tarza hem de performansa odaklanıyor.

    Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra elektrikli scooter modeli 940W motor barındırıyor ve 25Km/s hızlarına çıkabiliyor. Tek şarj ile 70Km mesafe sunarken yüzde 25 oranındaki yokuşlara da tırmanabiliyor.

    Çift süspansiyon teknolojisi sayesinde bozuk yollarda bile güvenli ve akıcı bir sürüş imkânı verilirken 10 inçlik DuraGel lastikler ise kendisini yamayabilme yeteneğine sahip. Gövde 120Kg seviyesine kadar taşıyabiliyor. Tasarım açısından da fütüristik çizgilere sahip olan Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra modeli 999 Avro fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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