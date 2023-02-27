Xiaomi’den tarz odaklı elektrikli scooter

Tam Boyutta Gör Elektrikli scooter konusunda en hareketli firmalardan olan Xiaomi yeni yıla da hızlı başladı. Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra elektrikli scooter modeli hem tarza hem de performansa odaklanıyor.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra elektrikli scooter modeli 940W motor barındırıyor ve 25Km/s hızlarına çıkabiliyor. Tek şarj ile 70Km mesafe sunarken yüzde 25 oranındaki yokuşlara da tırmanabiliyor.

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Çift süspansiyon teknolojisi sayesinde bozuk yollarda bile güvenli ve akıcı bir sürüş imkânı verilirken 10 inçlik DuraGel lastikler ise kendisini yamayabilme yeteneğine sahip. Gövde 120Kg seviyesine kadar taşıyabiliyor. Tasarım açısından da fütüristik çizgilere sahip olan Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra modeli 999 Avro fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.

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Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fi