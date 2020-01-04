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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi telefonlar Google Arama ve Mesajlaşma uygulamaları ile gelecek

    Xiaomi, bugün açıkladığı karar ile kendi arama ve mesajlaşma uygulamalarından vazgeçerek, telefonlarını Google’ın Arama ve Mesajlaşma uygulamalarıyla sunacağını belirtti.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Xiaomi telefonlar Google Arama ve Mesajlaşma uygulamaları ile gelecek
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    Xiaomi’nin bugünkü popülerliğinin altındaki temel sebeplerden biri hiç şüphesiz MIUI arayüzü. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bu arayüz ile birlikte Xiaomi kendi uygulamalarını da geliştiriyor. Arama ve Mesajlaşma uygulamaları bunlardan bazıları. Bugün ise yeni Xiaomi modellerinin, Google’ın kendi Arama ve Mesajlaşma uygulamasıyla yüklü geleceği açıklandı.

    Gizlilikle ilgili yasalar bu adıma zorladı

    Xiaomi resmi forumlarında yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerin aldığı gizlilik ve kişisel verilerin korunması ile ilgili yasalar bu adımın atılmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla firma, Mi 9T Pro ve sonrasında çıkacak telefon modellerinden kendi arama ve mesajlaşma uygulamalarını çıkartacak.Tabii ki bu durum sadece Global modelleri kapsıyor. Firma, Çin’de çıkaracağı cihazlarında kendi uygulamalarını kullanmaya devam edecek.

    Tahmin edebileceğiniz üzere Google’ın Arama ve Mesajlaşma uygulamalarını kullanabilmek için Google Mobil/Play Servisleri’ne ihtiyaç var. Yani ülkemizde Google ve Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorunlar giderilmezse, Xiaomi’nin aldığı bu karar bizleri farklı şekilde etkileyebilir.

    Ayrıca Bkz. "Apple, AirPods kutularına ücretsiz emoji baskısı sunuyor"

    Xiaomi’nin kendi uygulamasında yer alan arama kaydetme özelliği pek çok kullanıcı tarafından tercih ediliyordu. Google uygulamasına geçilmesiyle bu ve benzeri özellikler de kaybedilmiş olacak. Ancak Xiaomi ekibi, arama kaydetme özelliğini 2020 yılında yeniden sunacaklarının müjdesini şimdiden verdi.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_will_preinstall_googles_phone_and_messages_apps_on_global_devices-news-40859.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kuasudba 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    gizlilik ve google

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    astegon 2 hf.
    Bu durum diğer UI'lara sahip cihazlara yarayacak sanki.
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    hllsing 2 hf.
    Sırf Google mesajlaşma ve arama yüzünden telefonu satmayı düşünüyorum mi9t ile mi9 lite arasında kalıp mi9 lite aldım pişman oldum sanki Xiaomi değil de android one telefon kullanıyor gibiyim
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    kuasudba 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    gizlilik ve google

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    Yanıtla +5
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    Lirikal Militan 2 hf.
    Xiaomi.eu romda boyle olmaz diye düşünüyorum. Miui bütünlüğünden uzak olur sistem ve arayüz. Basit bir sey gibi görünse de tadi kaçar.
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    eP_362 2 hf.
    Başlık "Xiaomi telefonlar Google Arama ve Mesajlaşma uygulamaları ile gelmeye devam edecek" şeklinde olmalıydı. Zira uzun süredir böyle devam ediyor, yeni bir olay değil.
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    DokuzKuyrukluTilki 2 hf.
    Her firma bunu yaparsa iOS gibi herkesin tek uygulama kullandığı bir ekosisteme dönüşür Android. Herkes aynı uygulamayı kullandıkça belki de diğer mesajlaşma uygulamalarına ihtiyaç duymayacağız.
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    canguler917 2 hf.
    google'ın kendi uygulamarı işlevsellikten ve özellikten yoksun. mecburi verilmiş bir karar ama kullanıcılar için kötü haber
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    sametsale 2 hf.
    Güzel ve olması gereken bir şey. Silinebiliyorsa daha da iyi.
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    denile 2 hf. yeni yorumcu
    Dün Redmi 8 aldık. İçerisinde bu uygulamalar vardı
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