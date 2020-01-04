Xiaomi telefonlar Google Arama ve Mesajlaşma uygulamaları ile gelecek

Xiaomi’nin bugünkü popülerliğinin altındaki temel sebeplerden biri hiç şüphesiz MIUI arayüzü. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bu arayüz ile birlikte Xiaomi kendi uygulamalarını da geliştiriyor. Arama ve Mesajlaşma uygulamaları bunlardan bazıları. Bugün ise yeni Xiaomi modellerinin, Google’ın kendi Arama ve Mesajlaşma uygulamasıyla yüklü geleceği açıklandı.

Gizlilikle ilgili yasalar bu adıma zorladı

Xiaomi resmi forumlarında yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerin aldığı gizlilik ve kişisel verilerin korunması ile ilgili yasalar bu adımın atılmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla firma, Mi 9T Pro ve sonrasında çıkacak telefon modellerinden kendi arama ve mesajlaşma uygulamalarını çıkartacak.Tabii ki bu durum sadece Global modelleri kapsıyor. Firma, Çin’de çıkaracağı cihazlarında kendi uygulamalarını kullanmaya devam edecek.

Tahmin edebileceğiniz üzere Google’ın Arama ve Mesajlaşma uygulamalarını kullanabilmek için Google Mobil/Play Servisleri’ne ihtiyaç var. Yani ülkemizde Google ve Rekabet Kurumu arasında yaşanan sorunlar giderilmezse, Xiaomi’nin aldığı bu karar bizleri farklı şekilde etkileyebilir.

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Xiaomi’nin kendi uygulamasında yer alan arama kaydetme özelliği pek çok kullanıcı tarafından tercih ediliyordu. Google uygulamasına geçilmesiyle bu ve benzeri özellikler de kaybedilmiş olacak. Ancak Xiaomi ekibi, arama kaydetme özelliğini 2020 yılında yeniden sunacaklarının müjdesini şimdiden verdi.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_will_preinstall_googles_phone_and_messages_apps_on_global_devices-news-40859.php

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