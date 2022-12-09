Xiaomi ilk masaüstü PC'si Mi Mini'yi gösterdi: Çinlilerin kimden ilham aldığı belli oluyor

Xiaomi Mi Mini ne zaman çıkacak?
Mac mini ve Apple TV arasında bir tasarıma sahip oluğu görülen Xiaomi Mi Mini, metal bir kasaya sahip ve ön tarafında bir çift USB bağlantı noktası bulunuyor. Cihazda 8 çekirdekli Ryzen 7 6800U işlemci olduğu söyleniyor ve güç kaynağı kapasitesinin ise 100W olacağı belirtilmiş. Cihazın teknik özellikleri hakkında başka bir ayrıntı ise henüz mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım