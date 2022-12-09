Xiaomi ilk masaüstü PC'si Mi Mini'yi gösterdi: Çinlilerin kimden ilham aldığı belli oluyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Mi Mini olarak adlandırılacak olan ilk kompakt masaüstü bilgisayarını içeren bir poster yayınladı. Görsele bakılırsa, bilgisayar kelimenin tam anlamıyla avucunuzun içine sığıyor.

Akıllı telefonların yerini alacağı söylenen bir cihaz geliyor 1 hf. önce eklendi

Xiaomi Mi Mini ne zaman çıkacak?

Mac mini ve Apple TV arasında bir tasarıma sahip oluğu görülen Xiaomi Mi Mini, metal bir kasaya sahip ve ön tarafında bir çift USB bağlantı noktası bulunuyor. Cihazda 8 çekirdekli Ryzen 7 6800U işlemci olduğu söyleniyor ve güç kaynağı kapasitesinin ise 100W olacağı belirtilmiş. Cihazın teknik özellikleri hakkında başka bir ayrıntı ise henüz mevcut değil.

Tam Boyutta Gör Mi Mini bilgisayar, Xiaomi'nin 11 Aralık'ta düzenleyeceği lansmanda resmi olarak tanıtılacak. Etkinlikte ayrıca Xiaomi 13 serisi akıllı telefonlar, MIUI 14 arayüzü, Watch S2 akıllı saat ve Buds 4 kulaklıkların da tanıtılması bekleniyor.

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