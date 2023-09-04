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    Xiaomi telefonlarında Chrome tarayıcısının hacklendiği iddia ediliyor

    Son günlerde Xiaomi kullanıcıları telefonun Chrome tarayıcısında izinsiz olarak bilinmeyen bir sitenin ana sayfa olarak atandığı şeklinde sosyal medyada şikâyetlerde bulunuyor.
    Xiaomi
    İş güvenlik konusuna geldiği zaman Çinli akıllı telefon üreticileri çok da masum değil. Zaman zaman kullanıcı verilerinin takip edildiği iddiaları yanında fabrika çıkışı truva atı konduğu şeklinde çeşitli iddialar gündeme geliyor. Bu sıralar da Xiaomi’nin başı dertte gibi.

    Xiaomi telefonlarda hack iddiası

    Reddit ve X (eski Twitter) platformlarında bir süredir kullanıcıların dile getirdiği şikâyetlere göre, Xiaomi telefonlarda bulunan Chrome tarayıcısı bir şekilde siber saldırıya uğruyor ve Mintnav isimli bir site ana sayfa olarak ayarlanıyor.

    Mintnav telefonlara zarar veren bir site değil ve muhtemelen sitenin hitlerinin artması için yapılmış bir saldırı. Bununla birlikte kullanıcılar Xiaomi’ye pek güvenmediği için bunun bilerek meydana gelmiş olabileceğini düşünüyor.

    Henüz Xiaomi bir açıklama yapmadığı için olay nereden kaynaklandı veya münferit olarak kabul edilebilir mi bilinmiyor ancak Xiaomi kullanıcılarının tarayıcılarını ve telefonlarını kontrol etmeleri isteniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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