Xiaomi telefonlarında Chrome tarayıcısının hacklendiği iddia ediliyor

Xiaomi telefonlarda hack iddiası
Reddit ve X (eski Twitter) platformlarında bir süredir kullanıcıların dile getirdiği şikâyetlere göre, Xiaomi telefonlarda bulunan Chrome tarayıcısı bir şekilde siber saldırıya uğruyor ve Mintnav isimli bir site ana sayfa olarak ayarlanıyor.
Mintnav telefonlara zarar veren bir site değil ve muhtemelen sitenin hitlerinin artması için yapılmış bir saldırı. Bununla birlikte kullanıcılar Xiaomi’ye pek güvenmediği için bunun bilerek meydana gelmiş olabileceğini düşünüyor.
Henüz Xiaomi bir açıklama yapmadığı için olay nereden kaynaklandı veya münferit olarak kabul edilebilir mi bilinmiyor ancak Xiaomi kullanıcılarının tarayıcılarını ve telefonlarını kontrol etmeleri isteniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.