Xiaomi telefonlarında Chrome tarayıcısının hacklendiği iddia ediliyor

İş güvenlik konusuna geldiği zaman Çinli akıllı telefon üreticileri çok da masum değil. Zaman zaman kullanıcı verilerinin takip edildiği iddiaları yanında fabrika çıkışı truva atı konduğu şeklinde çeşitli iddialar gündeme geliyor. Bu sıralar da Xiaomi’nin başı dertte gibi.

Xiaomi telefonlarda hack iddiası

Reddit ve X (eski Twitter) platformlarında bir süredir kullanıcıların dile getirdiği şikâyetlere göre, Xiaomi telefonlarda bulunan Chrome tarayıcısı bir şekilde siber saldırıya uğruyor ve Mintnav isimli bir site ana sayfa olarak ayarlanıyor.

Akıllı telefon pazarı toparlanamadı 2 sa. önce eklendi

Mintnav telefonlara zarar veren bir site değil ve muhtemelen sitenin hitlerinin artması için yapılmış bir saldırı. Bununla birlikte kullanıcılar Xiaomi’ye pek güvenmediği için bunun bilerek meydana gelmiş olabileceğini düşünüyor.

Henüz Xiaomi bir açıklama yapmadığı için olay nereden kaynaklandı veya münferit olarak kabul edilebilir mi bilinmiyor ancak Xiaomi kullanıcılarının tarayıcılarını ve telefonlarını kontrol etmeleri isteniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.