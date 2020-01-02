Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti

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Xiaomi, yeni yılda yönetim kadrosunu yenileme geleneğini sürdürüyor. Çinli teknoloji devi 2018'in sonunda, daha önce Gionee'nin başkanı olarak görev yapan Lu Weibing'i Redmi markasının başına atamıştı. Bu yıl ise şirkete katılma sırası Lenovo Group'un eski başkan yardımcısı Chang Cheng'e geldi.

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Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, sosyal medya hesabında bir fotoğraf yayınladı. Deneyimli yöneticinin solunda şirketin üst düzey yöneticilerinden Lin Bin, hemen sağında ise Chang Cheng'in oturduğu görülüyor. Cheng, Xiaomi'de akıllı telefon ürün planlamasından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

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Lenovo ile bağlarını tam olarak koparmadı

Chang Cheng, 2000 yılında Lenovo'da dizüstü bilgisayarlar için Ar-Ge yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında ise Lenovo Group başkan yardımcılığına terfi etti. 2015 yılının Haziran ayında da Zuk markasının CEO'su oldu.

Cheng'in Lenovo'dan ayrılma nedeninin ise kişisel sağlık sorunları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirme isteği olduğu söyleniyor. 31 Aralık'ta Lenovo'dan ayrılan deneyimli yönetici 1 Ocak'ta Xiaomi'nin tam zamanlı çalışanı oldu. Muhtemelen kendisine daha serbest bir çalışma programı teklif edildi.

Ancak, Lenovo ile ilişkilerin tamamen koparmaması ilginç bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Chang Cheng, Lenovo Mobile'ın danışmanı olarak çalışmaya devam edecek.

https://www.gizmochina.com/2020/01/02/chang-cheng-joins-xiaomi

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