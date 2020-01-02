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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti

    31 Aralık'ta, Lenovo başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Chang Cheng, 1 Ocak 2020 itibarıyla Xiaomi'de akıllı telefon ürün planlamasından sorumlu başkan yardımcısı olarak göreve başladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti
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    Xiaomi, yeni yılda yönetim kadrosunu yenileme geleneğini sürdürüyor. Çinli teknoloji devi 2018'in sonunda, daha önce Gionee'nin başkanı olarak görev yapan Lu Weibing'i Redmi markasının başına atamıştı. Bu yıl ise şirkete katılma sırası Lenovo Group'un eski başkan yardımcısı Chang Cheng'e geldi.

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    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, sosyal medya hesabında bir fotoğraf yayınladı. Deneyimli yöneticinin solunda şirketin üst düzey yöneticilerinden Lin Bin, hemen sağında ise Chang Cheng'in oturduğu görülüyor. Cheng, Xiaomi'de akıllı telefon ürün planlamasından sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

    Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti
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    Lenovo ile bağlarını tam olarak koparmadı

    Chang Cheng, 2000 yılında Lenovo'da dizüstü bilgisayarlar için Ar-Ge yöneticisi olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında ise Lenovo Group başkan yardımcılığına terfi etti. 2015 yılının Haziran ayında da Zuk markasının CEO'su oldu.

    Cheng'in Lenovo'dan ayrılma nedeninin ise kişisel sağlık sorunları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirme isteği olduğu söyleniyor. 31 Aralık'ta Lenovo'dan ayrılan deneyimli yönetici 1 Ocak'ta Xiaomi'nin tam zamanlı çalışanı oldu. Muhtemelen kendisine daha serbest bir çalışma programı teklif edildi.

    Ancak, Lenovo ile ilişkilerin tamamen koparmaması ilginç bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Chang Cheng, Lenovo Mobile'ın danışmanı olarak çalışmaya devam edecek.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/02/chang-cheng-joins-xiaomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gothamcity 2 hf.
    "Ancak, Lenovo ile ilişkilerin tamamen koparmaması ilginç bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Chang Cheng, Lenovo Mobile'ın danışmanı olarak çalışmaya devam edecek."
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    tiestoly 2 hf.
    Hem de bonservissiz
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    Moueson 2 hf.
    Lenovo neden telefon piyasasin dan çekildi acaba
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    danlabilic 2 hf. Moueson
    motorolayı aldıktan sonra artık o isimle telefon çıkarıyolar diye biliyorum
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