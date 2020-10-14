Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim var

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Tüketici dünyası Amazon’un iki günlük Prime Day indirimlerine odaklanmışken marka olarak da farklı platformlarda indirim rüzgarı devam ediyor. Evofone ülkemizdeki Xiaomi mağazalarında indirim kampanyası başlattı.

Belirli ürünlerde indirim

Xiaomi’nin resmi distribütörlüğünü üstlenen Evofone; belirli ürünlerde indirime gittiği yeni bir kampanyaya başladı. Kampanya 13-16 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimin biraz daha ev temizliğine yönelik olduğunu görüyoruz.

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İndirimler arasında Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential Robot Süpürge ve Paspas Beyaz modeli 2399TL ile oldukça uygun bir seviyede yer alıyor. Xiaomi Mi 1S Elektrikli Scooter Siyah modeli ise 3799TL olarak sunuluyor.

Xiaomi mağazalarının indirime giren ürünleri şu şekilde sıralanıyor:

Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro Beyaz 3499TL

Xiaomi Mi Handheld 1C Kablosuz Şarjlı Vakum Süpürge Beyaz 1799TL

Redmi Note 9 3/64GB 2699TL

Redmi Note 9 4/128GB 2999TL

Mi Note 10 Lite 6/128GB 3999TL

Xiaomi Note 10 Lite 6/64 GB 3799TL

Xiaomi Note 10 lite 8/128 gb 4199tl

Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner s502-00 4999tl

Viomi v2 Cleaning Robot Pro EU Black 3999tl

Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner s552-00 4999tl

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop White 2599tl

Xiaomi Mi Roborock Vacuum s6 Pure White 5499tl

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Black 5099tl

Xiaomi Mi Electrıc Scooter Black 3199tl

Evofone distribütörlüğündeki Xiaomi mağazaları:

Vadi İstanbul Mi Store

Forum İstanbul Mi Store

Akasya Mi Store

Optimum AVM stand

Akbatı Mi Store

Ankamall Mi Store

Kızılay Mi Store

Antalya Migros AVM

Eskişehir Espark AVM

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