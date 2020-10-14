Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim var

Haber Editörü
Tüketici dünyası Amazon’un iki günlük Prime Day indirimlerine odaklanmışken marka olarak da farklı platformlarda indirim rüzgarı devam ediyor. Evofone ülkemizdeki Xiaomi mağazalarında indirim kampanyası başlattı.
Belirli ürünlerde indirim
Xiaomi’nin resmi distribütörlüğünü üstlenen Evofone; belirli ürünlerde indirime gittiği yeni bir kampanyaya başladı. Kampanya 13-16 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimin biraz daha ev temizliğine yönelik olduğunu görüyoruz.
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İndirimler arasında Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential Robot Süpürge ve Paspas Beyaz modeli 2399TL ile oldukça uygun bir seviyede yer alıyor. Xiaomi Mi 1S Elektrikli Scooter Siyah modeli ise 3799TL olarak sunuluyor.
Xiaomi mağazalarının indirime giren ürünleri şu şekilde sıralanıyor:
- Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro Beyaz 3499TL
- Xiaomi Mi Handheld 1C Kablosuz Şarjlı Vakum Süpürge Beyaz 1799TL
- Redmi Note 9 3/64GB 2699TL
- Redmi Note 9 4/128GB 2999TL
- Mi Note 10 Lite 6/128GB 3999TL
- Xiaomi Note 10 Lite 6/64 GB 3799TL
- Xiaomi Note 10 lite 8/128 gb 4199tl
- Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner s502-00 4999tl
- Viomi v2 Cleaning Robot Pro EU Black 3999tl
- Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner s552-00 4999tl
- Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop White 2599tl
- Xiaomi Mi Roborock Vacuum s6 Pure White 5499tl
- Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Black 5099tl
- Xiaomi Mi Electrıc Scooter Black 3199tl
Evofone distribütörlüğündeki Xiaomi mağazaları:
- Vadi İstanbul Mi Store
- Forum İstanbul Mi Store
- Akasya Mi Store
- Optimum AVM stand
- Akbatı Mi Store
- Ankamall Mi Store
- Kızılay Mi Store
- Antalya Migros AVM
- Eskişehir Espark AVM
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS