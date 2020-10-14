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    Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim var

    13-16 Ekim tarihleri arasında Evofone distribütörlüğündeki Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim uygulanıyor. Akıllı telefon ve ev temizlik ürünleri ağırlıkta.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi mağazalarında belirli ürünlerde indirim var
    Tam Boyutta Gör

    Tüketici dünyası Amazon’un iki günlük Prime Day indirimlerine odaklanmışken marka olarak da farklı platformlarda indirim rüzgarı devam ediyor. Evofone ülkemizdeki Xiaomi mağazalarında indirim kampanyası başlattı.

    Belirli ürünlerde indirim

    Xiaomi’nin resmi distribütörlüğünü üstlenen Evofone; belirli ürünlerde indirime gittiği yeni bir kampanyaya başladı. Kampanya 13-16 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimin biraz daha ev temizliğine yönelik olduğunu görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    İndirimler arasında Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential Robot Süpürge ve Paspas Beyaz modeli 2399TL ile oldukça uygun bir seviyede yer alıyor. Xiaomi Mi 1S Elektrikli Scooter Siyah modeli ise 3799TL olarak sunuluyor.

    Xiaomi mağazalarının indirime giren ürünleri şu şekilde sıralanıyor:

    • Xiaomi Mi Vacuum Mop Pro Beyaz 3499TL
    • Xiaomi Mi Handheld 1C Kablosuz Şarjlı Vakum Süpürge Beyaz 1799TL
    • Redmi Note 9 3/64GB 2699TL
    • Redmi Note 9 4/128GB 2999TL
    • Mi Note 10 Lite 6/128GB 3999TL
    • Xiaomi Note 10 Lite 6/64 GB 3799TL
    • Xiaomi Note 10 lite 8/128 gb 4199tl
    • Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner s502-00 4999tl
    • Viomi v2 Cleaning Robot Pro EU Black 3999tl
    • Xiaomi Roborock Vacuum Cleaner s552-00 4999tl
    • Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop White 2599tl
    • Xiaomi Mi Roborock Vacuum s6 Pure White 5499tl
    • Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Black 5099tl
    • Xiaomi Mi Electrıc Scooter Black 3199tl

    Evofone distribütörlüğündeki Xiaomi mağazaları:

    • Vadi İstanbul Mi Store
    • Forum İstanbul Mi Store
    • Akasya Mi Store
    • Optimum AVM stand
    • Akbatı Mi Store
    • Ankamall Mi Store
    • Kızılay Mi Store
    • Antalya Migros AVM
    • Eskişehir Espark AVM


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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. en beğenilen
    buranın üyeleri yemez indirim numaralarını, şöyle bir akakçe gibi yerlerden baktım bütün ürünler piyasada daha uyguna var zaten boş yapıyorlar :-D
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 2 sa.
    Asgari ücretten pahalı ürünler.
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    wert1903 (TANER KARACA) 1 hf.
    mağazaları fazla pahalı, xiaominin ünlenme ve dünyaya yayılmasında en önemli pay minimum karla çalışıp ,kaliteyi ucuza satmalarıdır. Evofon denen firmanın zaten ithalatçı garantili satttığı zamanlarda da sıkıntılı olayları olmuştu.Kendi mağazalarından malzeme almam o yüzden.
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 hf. en beğenilen
    buranın üyeleri yemez indirim numaralarını, şöyle bir akakçe gibi yerlerden baktım bütün ürünler piyasada daha uyguna var zaten boş yapıyorlar :-D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
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