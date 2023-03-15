Xiaomi Pad 6 serisinin kilit özellikleri sızdırıldı: Yakında geliyor

Xiaomi Pad 6 özellikleri
Günümüzde Çin'in 3C sertifikasyon veritabanı bizlere yaklaşan cihazların şarj ve batarya kurulumları hakkında bilgiler veriyor. 23046P50C model numarasıyla platforma listelenen Xiaomi Pad 6 ise, 5V/3A ve 5V-20V/62.A-3.25A güç çıkışlarını destekleyen MDY-12-EF model numaralı bir şarj adaptörü tarafından destekleniyor. Bu noktada, Xiaomi Pad 6'nın 67W hızlı şarj özelliğine sahip olacağını söyleyebiliriz.
Hatırlayacak olursak Xiaomi Mi Pad 5 Snapdragon 860, Mi Pad 5 Pro ise Snapdragon 870 platformlarından destek alıyordu. Yakın zamanlı sızıntılara göre Xiaomi Pad 6 Pro, kuvvetle muhtemel MediaTek Dimensity 9000 veya Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Ailenin temel modeli Xiaomi Pad ise, Snapdragon 870 ile kullanıcılara sunulacak.
Bununla birlikte Xiaomi Pad 6 serisinin, 2.5K ekranı geride bırakarak 2,8K veya 3K çözünürlüğüne geçiş yapması bekleniyor. Öte yandan bu panel, 144Hz'e kadar yenileme hızına ek olarak Dolby Vision ve HDR10+ desteğine sahip olabilir. Ayrıca tasarım sızıntıları, tabletlerin kamera bölümünde Xiaomi 12 serisi ile çarpıcı bir benzerlik taşıyacağını bizlere gösterdi. Cihazların kalbinde ise çift hücreli 10.000mAh kapasiteli bir pil yer alacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)