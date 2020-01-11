Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

Xiaomi yakında merakla beklenen Mi 10'u piyasaya sürecek. Amiral gemisi telefonla ilgili en çok merak edilen bilgiler şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Van Teng Thomas'tan geldi.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu
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Çinli şirketin ürün direktörü, Weibo hesabında Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda bazı ipuçları verdi. Ancak büyük ilgi uyandıran gönderisini kısa bir süre içerisinde sildi.
Çin Yeni Yılı'nı bekleyin
Thomas, 500 dolara kadar telefon arayan kullanıcılara Xiaomi Mi CC9 Pro veya Redmi K30 modellerini önerdi. Premium cihaz isteyen alıcılara ise Çin Yeni Yılı'nı beklemelerini tavsiye etti.
25 Ocak'ta başlayacak Çin Yeni Yılı, 10 Şubat tarihinde sona erecek. Xiaomi Mi 10'un başlangıç fiyatının 3.500 yuan (505 dolar) olacağı belirtiliyor. Ancak bu fiyat Çin pazarı için geçerli. Akıllı telefonun Avrupa fiyatı çok daha yüksek olacak.
https://www.gizmochina.com/2020/01/10/xiaomi-mi-10-pricing-and-release-date-hinted-by-product-manager Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düzenleme: Az önce biraz araştırma yaptım. Ayarlar-ek ayarlar-gizlilik-kullanıcı deneyimi programını kapattım. Bununla bitmiyor. Dosya yöneticisi, indirilenler, güvenlik, tarayıcı, temizleyici, müzik uygulamalarının gelişmiş ayarlar bölümünden tek tek önerilenleri/reklamları kapattım. Herhalde artık reklam görünmez.
Düzenleme 2: Hepsini kapatmama rağmen her ayarlara girdiğimde, her dosya yöneticisine girdiğimde, her kamerayı/galeriyi açtığımda sunuculara bağlanıyor. Bu konularda takıntılı biri olarak artık reklam göstermesin de ne yürütüyorsa yürütsün modundayım.
Telefondan ayarları açıyorum, pi-hole'da sayfayı yeniliyorum. Bir bakıyorum sunucuya bağlanmaya çalışmış ve engeli yemiş.