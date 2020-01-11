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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

    Merakla beklenen Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ver fiyat etiketi konusunda yeni bilgiler ortaya çıktı. Çinli şirketin üst düzey yöneticilerinden biri bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı
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    Xiaomi yakında merakla beklenen Mi 10'u piyasaya sürecek. Amiral gemisi telefonla ilgili en çok merak edilen bilgiler şirketin üst düzey yöneticilerinden biri olan Van Teng Thomas'tan geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Apple, iki milyarıncı iPhone’u satmaya hazırlanıyor"

    Çinli şirketin ürün direktörü, Weibo hesabında Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda bazı ipuçları verdi. Ancak büyük ilgi uyandıran gönderisini kısa bir süre içerisinde sildi.

    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Çin Yeni Yılı'nı bekleyin

    Thomas, 500 dolara kadar telefon arayan kullanıcılara Xiaomi Mi CC9 Pro veya Redmi K30 modellerini önerdi. Premium cihaz isteyen alıcılara ise Çin Yeni Yılı'nı beklemelerini tavsiye etti.

    25 Ocak'ta başlayacak Çin Yeni Yılı, 10 Şubat tarihinde sona erecek. Xiaomi Mi 10'un başlangıç fiyatının 3.500 yuan (505 dolar) olacağı belirtiliyor. Ancak bu fiyat Çin pazarı için geçerli. Akıllı telefonun Avrupa fiyatı çok daha yüksek olacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/01/10/xiaomi-mi-10-pricing-and-release-date-hinted-by-product-manager Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    The Hollow 1 hf. en beğenilen
    Takip cihazı olmasını geçtim, dosya yöneticisinde bana hatun reklamları gösteriyor. Başka yerlerde de abuk subuk reklamlar çıkıyor. Kamerayı veya galeriyi açıyorum, Xiaomi'nin sunucusuna bağlanıyor. Ne gönderiyor anlamıyorum. Eve gelince Pi-hole'a takılıyor da anca öyle kurtuluyorum. Kullananlar nasıl dayanıyor, anlamak güç.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Düzenleme: Az önce biraz araştırma yaptım. Ayarlar-ek ayarlar-gizlilik-kullanıcı deneyimi programını kapattım. Bununla bitmiyor. Dosya yöneticisi, indirilenler, güvenlik, tarayıcı, temizleyici, müzik uygulamalarının gelişmiş ayarlar bölümünden tek tek önerilenleri/reklamları kapattım. Herhalde artık reklam görünmez.

    Düzenleme 2: Hepsini kapatmama rağmen her ayarlara girdiğimde, her dosya yöneticisine girdiğimde, her kamerayı/galeriyi açtığımda sunuculara bağlanıyor. Bu konularda takıntılı biri olarak artık reklam göstermesin de ne yürütüyorsa yürütsün modundayım.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Telefondan ayarları açıyorum, pi-hole'da sayfayı yeniliyorum. Bir bakıyorum sunucuya bağlanmaya çalışmış ve engeli yemiş.
    Takip cihazı olmasını geçtim, dosya yöneticisinde bana hatun reklamları gösteriyor. Başka yerlerde de abuk subuk reklamlar çıkıyor. Kamerayı veya galeriyi açıyo...
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    2 Yanıt Yanıtla +25
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    sheff2x 1 hf.
    Mi markası iyice premium a doğru kayıyor. Uygun fiyatlı seriler artık sadece Red mi serisinde olacak anlaşılan.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Metropol33 1 hf. sheff2x
    Zaten redmi firmasının oluşum amacı bu.
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    Dehşetengiz 1 hf.
    ben de mi 6 var hic reklam gormuyorum garip
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    Draken 24 1 hf. yeni yorumcu
    ABD de de hak yasa falan varmış
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    snoppy 1 hf.
    Mi 6'dan buna geçeyim diyordum ama bu fiyatlarla olacak iş değil.
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    alemburda34 1 hf. The Hollow
    bilgilerimizin torrentte indirilebilir olduğunu biliyorsunuz değil mi

    Bunu engelleyemezsiniz her firma bir şekilde bilgilerimizi toplar.

    Zaten sosyal medya sayesinde bilgileri kendi elimizle veriyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    The Hollow 1 hf. alemburda34
    Konu sadece bilgilerin saçılması konusu değil, onu bir kere indirirler iş orada biter. Ama bu bahsettiğimiz olay süreklilik anlamını taşıyor. Her alışkanlığımızı/hareketimizi, bilgilerimizi sürekli güncel haliyle karşı taraflara gönderiyoruz. Kaldı ki bahsettiğimiz ülke Çin. ABD'de hak, yasa diyebileceğimiz kavramlar söz konusu, fakat bunlar Çin için geçerli değil.

    Bu konuda bilgisi eksik insanlara durumu izah edebilecek bir sürü TED konuşmaları var. Türkçe altyazı seçeneği mevcut. Birçok sorunuzu zaten cevaplayacaktır.

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    Haderslev 1 hf.
    Tr fiyati 5000 TL olur en az
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    LooF 1 hf. Haderslev
    5000 mi ? mi 9 128gb hala 6k vatanda,buda 8k olur sanırım
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    Erzsa 1 hf.
    Paralel ithalat olarak alınabilir
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    alemburda34 1 hf. The Hollow
    1 yıl önce 10 dk da kapattım daha o günden beri reklam hiç görmedim.
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    The Hollow 1 hf. alemburda34
    Mesaji duzenlemistim. Reklam sorununu ugrasarak cozdum, ama hala ayni sunuculara baglanti kuruyor. Kokten halletmem icin hangi uygulamadan kaynakli oldugunu bulmam lazim. Eger sistem uygulamasi buna yol aciyorsa o zaman sikinti.



    Ayni olay Microsoft Win. 10'da var. Ayarlara, fotograflara, vs. girdigimizde uzaktaki sunucuyla iletisim kuruyor. Xiaomi, Cinli bir sirket oldugu icin biraz daha sikinti.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smart1978 1 hf.
    Delikli ekran anlasilan elde kalan Samsung panellerine ait ... Aman dikkat . Delikli ekran basli basina bir fiyasko olusu ayridir..
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    salem33 1 hf.
    Haha yakında Apple’a kafa tutmaya falan kalkar bunlar.
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    The Hollow 1 hf. en beğenilen
    Takip cihazı olmasını geçtim, dosya yöneticisinde bana hatun reklamları gösteriyor. Başka yerlerde de abuk subuk reklamlar çıkıyor. Kamerayı veya galeriyi açıyorum, Xiaomi'nin sunucusuna bağlanıyor. Ne gönderiyor anlamıyorum. Eve gelince Pi-hole'a takılıyor da anca öyle kurtuluyorum. Kullananlar nasıl dayanıyor, anlamak güç.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Düzenleme: Az önce biraz araştırma yaptım. Ayarlar-ek ayarlar-gizlilik-kullanıcı deneyimi programını kapattım. Bununla bitmiyor. Dosya yöneticisi, indirilenler, güvenlik, tarayıcı, temizleyici, müzik uygulamalarının gelişmiş ayarlar bölümünden tek tek önerilenleri/reklamları kapattım. Herhalde artık reklam görünmez.

    Düzenleme 2: Hepsini kapatmama rağmen her ayarlara girdiğimde, her dosya yöneticisine girdiğimde, her kamerayı/galeriyi açtığımda sunuculara bağlanıyor. Bu konularda takıntılı biri olarak artık reklam göstermesin de ne yürütüyorsa yürütsün modundayım.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Telefondan ayarları açıyorum, pi-hole'da sayfayı yeniliyorum. Bir bakıyorum sunucuya bağlanmaya çalışmış ve engeli yemiş.
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    balcis 1 hf. The Hollow
    pi-hole, nasıl edinilir (raspberry), nasıl kurulur vs kaynak önerebilir misiniz, hem privacy hem reklam için kurayım evde?
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