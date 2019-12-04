Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865'li ilk telefonlardan biri olacağı resmen açıklandı

    Xiaomi yakında piyasaya sürülecek Mi 10 amiral gemisinin Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlardan biri olacağını resmen açıkladı.
    1 hf.
    4,4b
    1
    11
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865'li ilk telefonlardan biri olacağı resmen açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm bugün Snapdragon 865 adlı yeni üst sınıf yonga setini duyurdu. Sunum sırasında sahne alan Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi telefonunun, yani Mi 10'un Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirileceğini resmen açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı"

    Aslına bakılırsa hiç kimsenin bundan şüphesi yoktu ancak Çinli şirketin MediaTek ile yaptığı bazı denemeler farklı söylentilerin çıkmasına neden oldu. İşin artık resmiyete dökülmesi ile birlikte bu ihtimal de ortadan kalktı.

    Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865'li ilk telefonlardan biri olacağı resmen açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    108 megapiksel kamera

    Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865'li ilk akıllı telefonlardan biri olmasının yanında bazı dikkat çekici özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihaz tıpkı Mi Note 10 gibi 108 megapiksel arka kamerayla gelecek. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini de destekleyebilir.



    https://www.anandtech.com/show/15190/qualcomm-snapdragon-tech-summit-live-blog-day-one Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mgokhanozen 1 hf. en beğenilen
    Megapikselin değil kullanılan lensin önemli olduğunu halka ne zaman anlatmayı düşünüyorlar acaba?
    2 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 1 hf.
    Yüksek çözünürlük önemli; lakin her zaman daha yüksek çözünürlük daha iyi görüntü kalitesi anlamına gelmez. Görüntü oluşmasında bir çok sistem var. Çözünürlük, optik, sensörün boyutu, piksellerin boyutu bunun bir parçası, yazılım, görüntünün işlenmesi, işlemsel fotoğraflama ve bilgisayarda görme gibi konularda topyekün olarak düşünülmesi gerektiğini halk, çoktan öğrendi ve biliyor. Peki halka daha ne anlatmayı düşünüyorlar acaba?
    Yüksek çözünürlük önemli; lakin her zaman daha yüksek çözünürlük daha iyi görüntü kalitesi anlamına gelmez. Görüntü oluşmasında bir çok sistem var. Çözünürlük, ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Guest Account 1 hf. mgokhanozen
    amiral gemileri arasında en büyük sensör zaten bu.



    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    Note 10 gelsin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AribyAriana 1 hf.
    Yüksek çözünürlük önemli; lakin her zaman daha yüksek çözünürlük daha iyi görüntü kalitesi anlamına gelmez. Görüntü oluşmasında bir çok sistem var. Çözünürlük, optik, sensörün boyutu, piksellerin boyutu bunun bir parçası, yazılım, görüntünün işlenmesi, işlemsel fotoğraflama ve bilgisayarda görme gibi konularda topyekün olarak düşünülmesi gerektiğini halk, çoktan öğrendi ve biliyor. Peki halka daha ne anlatmayı düşünüyorlar acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    worldpartner 1 hf. AribyAriana
    Google pixel ilk seriden beri bu donanımlara sahip olmadan yazılımla daha iyi fotoğraf çekebiliyor, bence bu megapixel savaşları biraz hikaye, hem google pixel hem de xiaomi mi 9t telefonum var, google pixel 12 mp ile 48 mp olanı eziyor bu işler daha çok yazılıma bakıyor :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Raphaël 1 hf.
    Ne olur ois ve çift hoparlör koysunlar tekrar. Ve ekranı buyutmekten vazgeçsinler. Mı 6 bu konuda gerçekten efsane bir cihazdi.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    benhuraxu 1 hf. Raphaël
    👍 Hala kullanıyorum. Alıcı varsa satabilirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mgokhanozen 1 hf. en beğenilen
    Megapikselin değil kullanılan lensin önemli olduğunu halka ne zaman anlatmayı düşünüyorlar acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Guest Account 1 hf. mgokhanozen
    amiral gemileri arasında en büyük sensör zaten bu.



    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    onatba 1 hf.
    Lenste tabi önemli ama esas olay sensörde. Sensör boyutu, hassasiyeti ve sensör tipi en önemlisi...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dropzone 1 hf.
    xiaominin en güzel telefonudur kanımca bir de 865 li oldu mu 10 numara
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 1 hf. Dropzone
    Mi note 10 dan bahsetmiyor haberde.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    4363 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    qualcomm, xiaomi ve
    6 etiket daha Mi 10 snapdragon 865 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Halo: Reach, piyasaya çıktığı anda Steam’in en çok oynananlar listesine girmeyi başardı 1 hf. Spotify'da 2019'da neler dinledik? 1 hf. Tesla'nın rakibi Nikola'dan yeni elektrikli çekici hamlesi 1 hf. 64MP kameralı Motorola One Hyper duyuruldu 1 hf. Galaxy Note 10 Lite karanlık şablon çalışmaları karşınızda 1 hf. 13 inçlik yeni MacBook Pro modelinde kapanma sorunu 1 hf. Snapdragon 865 yonga seti detaylandı 1 hf. Japonya'nın en büyük bankası, dijital para geliştirme haberlerini yalanladı 1 hf. Samsung Galaxy A 2020 serisi 12 Aralık'ta tanıtılacak 1 hf. Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda geliyor 1 hf. AMD, mini PC segmenti için bir girişim başlatıyor 1 hf. Akıllı İhracat Platformu’nun detayları belli oldu 1 hf. NAND Flash fiyatları düşmeye devam ediyor 1 hf. Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir 1 hf. Snapdragon 865 performansı nasıl? İşte Geekbench sonucu 1 hf. Tesla Model X ve Porsche Taycan'ın da dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı 1 hf. Google Fotoğraflar sohbet özelliğine kavuştu 1 hf. James Bond geri döndü: No Time to Die filminden aksiyon dolu fragman 1 hf. Google ve çatı firma Alphabet artık Sundar Pichai’ye emanet 1 hf. Intel önemli bir girişimi satın almak üzere 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865'li ilk telefonlardan biri olacağı resmen açıklandı Sonraki Rusya, Wikipedia’ya karşı kendi çevrimiçi ansiklopedisini hazırlıyor 1 hf. Aktif gürültü engelleme özellikli Samsung Galaxy Buds+ geliyor 1 hf. Hyundai, 490 km menzile sahip elektrikli modeli Lafesta EV'yi tanıttı 1 hf. Üzüm kabuklarından buz çözücü solüsyon üretildi 1 hf. Volkswagen'in genel merkezine baskın düzenlendi 1 hf. Yeni idrar testi ile prostat kanseri erken teşhis edilebilecek 1 hf. Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı 1 hf. Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 chipseti 200 megapiksel kameraya sahip telefonları mümkün hale getiriyor 1 hf. Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı 1 hf. Samsung Galaxy A51 görseli sızdırıldı 1 hf. Şirket sayısından fazla CEO var! Girişimciler için öneriler 1 hf. iPhone 12 farklı 5G hızlarına sahip olacak 1 hf. 450 milyon adet satan PlayStation, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu iPhone 11 Pro'dan daha ucuz olacak 1 hf. RX 5600 XT ocak ayında tanıtılabilir 1 hf. Resident Evil 3 Remake’e ait olduğu söylenen kapak görselleri paylaşıldı 1 hf. B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir 1 hf. Google Play 2019 ödülleri belli oldu 1 hf. Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim