Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865'li ilk telefonlardan biri olacağı resmen açıklandı

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Qualcomm bugün Snapdragon 865 adlı yeni üst sınıf yonga setini duyurdu. Sunum sırasında sahne alan Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi telefonunun, yani Mi 10'un Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirileceğini resmen açıkladı.

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Aslına bakılırsa hiç kimsenin bundan şüphesi yoktu ancak Çinli şirketin MediaTek ile yaptığı bazı denemeler farklı söylentilerin çıkmasına neden oldu. İşin artık resmiyete dökülmesi ile birlikte bu ihtimal de ortadan kalktı.

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108 megapiksel kamera

Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865'li ilk akıllı telefonlardan biri olmasının yanında bazı dikkat çekici özelliklere sahip olması bekleniyor. Cihaz tıpkı Mi Note 10 gibi 108 megapiksel arka kamerayla gelecek. Ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini de destekleyebilir.

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