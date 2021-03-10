Xiaomi Mi 10S modeli 500$ fiyat etiketi ile geliyor

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Akıllı telefon dünyasında fiyat-performans dengesiyle büyük bir şöhret yakalayan Xiaomi sonrasında bu özelliğini Redmi ve Poco markalarına devrederek maliyet gözetmeye başladı. Haliyle telefon fiyatları da artmaya başladı.

Xiaomi Mi 10S özellikleri ve fiyatı

Bu yıl Mi 11 amiral gemisi tanıtılmıştı ancak Xiaomi halen Mi 10 serisinin ekmeğini yemeye devam ediyor. Xiaomi Mi 10S modeli de Mi 10 5G ile pek çok özelliği ortak olarak kullanıyor.

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Xiaomi Mi 10S modelinde 6.67 inçlik kavisli AMOLED ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. 90Hz tazeleme hızıan ulaşan ekran 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. 1120 nit parlaklık değeri yanında 5000000:1 kontrast oranı ve yüzde 100 DCI-P3 yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

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Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir

3.2GHz hızında Cortex-A77 tabanlı 1 adet ana çekirdek, Cortex-A77 tabanlı 3 adet orta çekirdek ve Cortex-A55 tabanlı 4 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan Snapdragon 870 yonga setinin güç verdiği telefonda LPDDR5 ve UFS 3.0 bellek teknolojileri kullanılıyor. 4780mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj ve 10W tersine şarj desteği sunuyor. Isınmaya karşı buhar odası tabanlı bir sıvı soğutma sistemi kullanılıyor.

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Arka kısımda OIS destekli 108MP çözünürlüğünde f/1.69 ana kamera, 13MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makrpo ve derinlik kameraları yer alıyor. Paket 8K 30fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

Android 11 tabanlı MIUI 12 ara yüzü sunan telefonda ekrana entegre parmak izi okuyucu, X eksenli düzlemsel titreşim motoru, Harman Kardon imzalı 360 derecelik çift ses sistemi, WiFi 6, Bluetooth 5.1, çift frekans GPS, NFC, kızıl ötesi şeklinde özellikler yer alıyor. Firma telefonun DxOMark üzerinde 80 ses puanı aldığını belirtmiş. Fiyatlandırma şu şekilde:

Xiaomi Mi 10S 8 GB RAM + 128 GB – 506$

Xiaomi Mi 10S 8 GB RAM + 256 GB – 537$

Xiaomi Mi 10S 12 GB RAM + 256 GB – 583$

https://www.gizmochina.com/2021/03/10/xiaomi-mi-10s-with-90hz-display-snapdragon-870-and-108mp-triple-cameras-launched-for-506/

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