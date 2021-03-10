Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10S modeli 500$ fiyat etiketi ile geliyor

    Xiaomi Mi 10S modelinde 6.67 inçlik kavisli AMOLED ekran, Snapdragon 870 yonga seti, 33W hızlı şarj, LPDDR5 bellek, UFS 3.0 depolama, Harman Kardon ses sistemi gibi özellikler yer alıyor.
    10 Mart 2021, 14:30 (13 sa.)
    1,9b
    2
    9
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Xiaomi Mi 10S modeli 500$ fiyat etiketi ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon dünyasında fiyat-performans dengesiyle büyük bir şöhret yakalayan Xiaomi sonrasında bu özelliğini Redmi ve Poco markalarına devrederek maliyet gözetmeye başladı. Haliyle telefon fiyatları da artmaya başladı.

    Xiaomi Mi 10S özellikleri ve fiyatı

    Bu yıl Mi 11 amiral gemisi tanıtılmıştı ancak Xiaomi halen Mi 10 serisinin ekmeğini yemeye devam ediyor. Xiaomi Mi 10S modeli de Mi 10 5G ile pek çok özelliği ortak olarak kullanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, kablosuz cihazlarda ses kalitesini artırmak için yeni girişimini açıkladı: Snapdragon Sound"

    Xiaomi Mi 10S modelinde 6.67 inçlik kavisli AMOLED ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. 90Hz tazeleme hızıan ulaşan ekran 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. 1120 nit parlaklık değeri yanında 5000000:1 kontrast oranı ve yüzde 100 DCI-P3 yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir

    3.2GHz hızında Cortex-A77 tabanlı 1 adet ana çekirdek, Cortex-A77 tabanlı 3 adet orta çekirdek ve Cortex-A55 tabanlı 4 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan Snapdragon 870 yonga setinin güç verdiği telefonda LPDDR5 ve UFS 3.0 bellek teknolojileri kullanılıyor. 4780mAh kapasiteli batarya ise 33W hızlı şarj, 30W kablosuz şarj ve 10W tersine şarj desteği sunuyor. Isınmaya karşı buhar odası tabanlı bir sıvı soğutma sistemi kullanılıyor.

    Arka kısımda OIS destekli 108MP çözünürlüğünde f/1.69 ana kamera, 13MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makrpo ve derinlik kameraları yer alıyor. Paket 8K 30fps video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

    Android 11 tabanlı MIUI 12 ara yüzü sunan telefonda ekrana entegre parmak izi okuyucu, X eksenli düzlemsel titreşim motoru, Harman Kardon imzalı 360 derecelik çift ses sistemi, WiFi 6, Bluetooth 5.1, çift frekans GPS, NFC, kızıl ötesi şeklinde özellikler yer alıyor. Firma telefonun DxOMark üzerinde 80 ses puanı aldığını belirtmiş. Fiyatlandırma şu şekilde:

    Xiaomi Mi 10S 8 GB RAM + 128 GB – 506$

    Xiaomi Mi 10S 8 GB RAM + 256 GB – 537$

    Xiaomi Mi 10S 12 GB RAM + 256 GB – 583$



    https://www.gizmochina.com/2021/03/10/xiaomi-mi-10s-with-90hz-display-snapdragon-870-and-108mp-triple-cameras-launched-for-506/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    TheJudgé 2 saat önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    temmuzaksami 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İphone vereceğim fiyata bunu alırım çok daha iyi
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    kavisli ekrandan nefret edenler +
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Holk (Holk Holk) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı çok güzel olmuş, Türkiye'ye güzel bir fiyatla gelirse, düşünebilirim.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    dugers (syt dgr) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    K40 bence çok daha iyi. Türkiyeye büyük bir ihtimalle Mi11T ile gelecek. Donanım k40 da sd870 ve k40 pro ve k40 pro plus (plus yada max idi tam hatırlamıyorum.) versiyonda sd888 kullanıyor. normal versiyon baz modeli 300 doların az üzerinde. Ayrıca tüm seride düz E4 (en yeni teknoloji) serisi 120Hz Amoled ekran ile geliyor. Kamera konusunda 48, 64, 108 mp ile ayrışıyor. Piksel müptezeli olmayan insanlar için k40 ve k40 pro F/P nin kralı gözüküyor.
    Xiaomi kendi kendine rekabet ediyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hasan.sonus (Hasan Sonus) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mi 10T çöpünde bile UFS 3.1 varken buna neden UFS 3.0 koydular acaba? Ayrıca 4 kameranın 2 si işlevsiz keşke 3 kamera olup 1 tane de Telephoto olsaydı. Ekran da 90 hz olması çok saçma Note 10 Pro da bile 120 hz. Nerdem baksan saçma olmuş sadece tasarımı iyi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G glumerna (hiko baba) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen yılda sesde 1 numaraydı xiaomi yanlız sensör gene s20 ultranın yeni sensöre geçemediler bi türlü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pisina (numan demirci) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni modellerinde sese önem vermeleri takdire şayan.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    kavisli ekrandan nefret edenler +
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    şelale ekran sıkıntılı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Holk (Holk Holk) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı çok güzel olmuş, Türkiye'ye güzel bir fiyatla gelirse, düşünebilirim.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    temmuzaksami 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İphone vereceğim fiyata bunu alırım çok daha iyi
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Oyun şirketi Atari'den kripto para kumarhanesi geliyor 5 sa. Google, Chrome OS'un 10. yılını birçok yeni özellik ve iyileştirmelerle kutluyor! 6 sa. Netflix'in Idris Elba başrollü Western temalı filmi Concrete Cowboy'ın yayın tarihi açıklandı 6 sa. Şık tasarım ve performans bir arada - Casper Nirvana X500! 6 sa. Naughty Dog 'multiplayer odaklı' yeni bir PS5 oyunu hazırlıyor olabilir 7 sa. Arcade spor oyunu Ultimate Rivals: The Court, Apple Arcade için duyuruldu 7 sa. Önümüzdeki hafta tanıtılacak Toyota X Prologue'dan ilk teaser geldi 8 sa. Koronavirüs aşısı üreten firmalar ne kadar kazanacak? 8 sa. Disney+'ta yayınlanacak olan Percy Jackson dizisinden ilk detaylar paylaşıldı 9 sa. AirPods 3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 9 sa. Nvidia zorda: RTX 3060 kazım sınırlamasını Çinli madenciler aştı 9 sa. PS Store'da yeni kampanya başladı: İşte dikkat çeken indirimler 10 sa. Apple’dan Almanya’ya 1 milyar dolarlık yatırım 10 sa. BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam'dan ilk görseller paylaşıldı 10 sa. Netspeed ile Netflix Anlaştı Sunucular Türkiye’ye Geldi 10 sa. 150 bin güvenlik kamerası hacklendi: Tesla ve Cloudflare'ın görüntüleri açığa çıktı 11 sa. Mac Pro 2022 modeli 64 çekirdekli ARM işlemcisi ile gelebilir 11 sa. Yeni Hyundai Kona N'in gövde tasarımı ortaya çıktı 12 sa. Instagram, Hikayeler için otomatik altyazı seçeneğini test ediyor 12 sa. HGS ve OGS geçiş ihlallerinde e-Devlet dönemi 13 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 10S modeli 500$ fiyat etiketi ile geliyor Sonraki Microsoft eski Edge tarayıcısını tarihe gömüyor 14 sa. Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı 14 sa. Çip krizi ülkemizdeki üretimi de etkiliyor: Oyak Renault'dan üretime ara 15 sa. iOS oyunları 5 yılda yüzde 76 büyüdü 15 sa. Huawei Mate 40E 5G tanıtıldı: 90 Hz ekran, Kirin 990E işlemci ve üç arka kamera 16 sa. Avatar, 12 yıl sonra Çin'de tekrar vizyona giriyor; Avengers Endgame'i geçmeye çalışacak 16 sa. Mercedes-Benz Türk, patent başvuru sayısıyla Türkiye üçüncüsü oldu 17 sa. Samsung haftaya yeni bir Unpacked etkinliği düzenliyor 17 sa. Da Vinci Şifresi'nin öncesini anlatacak olan bir dizi geliyor: Dan Brown's Langdon 1 gün Spor oyunu Dinkigolf, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Forza Horizon 4 uygun fiyatıyla Steam'de yayınlandı 1 gün Macera oyunu A Musical Story, iOS için duyuruldu 1 gün AMD 3. nesil EPYC işlemcilerini piyasaya süreceği tarihi duyurdu 1 gün Starlink interneti kamyonlar, gemiler ve uçaklara geliyor 1 gün 14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü 1 gün Alan Wake ve Control'ün geliştiricisi Remedy, 5 farklı oyun üzerinde çalışıyor: İkisi aynı evrende geçecek 1 gün Disney Plus, 100 milyon abone barajını geride bıraktı 1 gün Çok önemli detaylar atlandı, ben atlamam “GeForce NOW vs PC detaylı inceleme“ 1 gün Nothing'in ilk kablosuz kulaklığı Consept 1, şeffaf tasarımı ile dikkat çekiyor 1 gün Netflix, sinema sektörünün gidişatından bir hayli memnun Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız