Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye lansman tarihi belli oldu

Xiaomi’nin geçtiğimiz Eylül ayının sonunda tanıttığı iddialı modelleri Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro, Türkiye’ye geliyor. Bu modellerin Türkiye lansmanı 12 Kasım saat 15.00’te canlı yayınla yapılacak.
Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun fiyatı ve satış tarihi 12 Kasım’da belli olacak. Telefonların özellikleri için aşağıdaki haberi ziyaret edebilirsiniz.
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Xiaomi Türkiye tarafından yapılan duyuruda Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerine yer verilirken Mi 10T Lite modelli hakkında herhangi bir ibareye yer verilmedi.
Mi 10T ve Mi 10T Pro lansmanını Xiaomi Türkiye’nin YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.
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