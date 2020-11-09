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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye lansman tarihi belli oldu

    Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinin Türkiye lansmanı 12 Kasım saat 15.00'te düzenlenecek. Xiaomi Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapılacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    15
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun Türkiye lansman tarihi belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin geçtiğimiz Eylül ayının sonunda tanıttığı iddialı modelleri Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro, Türkiye’ye geliyor. Bu modellerin Türkiye lansmanı 12 Kasım saat 15.00’te canlı yayınla yapılacak.

    Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun fiyatı ve satış tarihi 12 Kasım’da belli olacak. Telefonların özellikleri için aşağıdaki haberi ziyaret edebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

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    Xiaomi Türkiye tarafından yapılan duyuruda Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerine yer verilirken Mi 10T Lite modelli hakkında herhangi bir ibareye yer verilmedi.

    Mi 10T ve Mi 10T Pro lansmanını Xiaomi Türkiye’nin YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

    YouTube

    Facebook

    Twitter

     


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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    mekan54 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Herşey güzel de. Nereye gitti amoled ekran 😟
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    boşyapanlaratepki 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Xoami sakin kardeşim sakin daha çağ alamadık öyle tuhaf tuhaf kameralar felan yani sakin ol
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    e d d a i 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Geliyorda Amoled ekran gitmiş ois yok düz modelinde.Mi9t devam
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    WarSaw (Savaş T.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu mi 10 lite ekranı problemli olan model değilmiydi bulaşılmaz bunlara
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    DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    fiyatı 7000 aşağı olmaz kim alacak
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    boşyapanlaratepki 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Pek sanmıyorum
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    bjkyener 6 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    7000 tlye Xiaomi alanı döverler (Alan kişinin arkasından duyacağı laf kafasını .... Xiaomi IPS ekrana 7000 tl verdi)

    Xiaomi Mi 10T 3750 tl (IPS Ekran) OIS yok

    Xiaomi Mi 10T Pro 4500 tl (IPS Ekran) OIS Var
    1 Yanıt Yanıtla
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    glumerna (hiko baba) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    geliyor krallar
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    palamutix 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kureselci babalar resmen Huawei nin yerine xiaomi yi koydular .hayırlı olsun
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    Chromer 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu bloatware muhabbetleri yüzünden almak istemiyorum.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Chromer
    adb ile kolayca kaldırılabiliyor hocam.
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