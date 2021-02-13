Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi

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Xiaomi Mi 11 akıllı telefonlarının temel avantajlarından biri de, son derece kaliteli olan 108MP'lik kamerasıyla çekim yapmaktır. Şirket, gece çekimlerinin veya daha doğrusu ultra gece çekim modunun nasıl çalıştığını göstererek bunu bir kez daha kanıtlamaya karar verdi.

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Düşük ışıkta, yüksek kalite

Yapay zeka destekli bu özellik, kayıt kalitesini iyileştirmek için, düşük ışık koşullarında oluşan kumlanmayı minimuma indiriyor ve gerçek zamanlı olarak parlaklığı artıyor. Bu sayede de ortaya bu iş için üretilmiş profesyonel kameralarla çekilmiş videoların çıktığı söylenebilir.

Xiaomi Mi 11 akıllı telefonlar gelişmiş bir sabitleme sistemine sahip. Bu nedenle de video çekerken bazı durumlarda tripod bile kullanmaya gerek kalmıyor. Akıllı telefonun kamerasındaki stabilizasyon sistemini örnek videoda görebilmeniz mümkün.

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