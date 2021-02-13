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    Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi 11 akıllı telefon modelinde yer alan ve yapay zeka tarafından desteklenen gece çekim modunun performansını gösteren bir video yayınladı.
    13 Şubat 2021, 22:00 (4 gün)
    8,2b
    1
    21
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    5

    Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi
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    Xiaomi Mi 11 akıllı telefonlarının temel avantajlarından biri de, son derece kaliteli olan 108MP'lik kamerasıyla çekim yapmaktır. Şirket, gece çekimlerinin veya daha doğrusu ultra gece çekim modunun nasıl çalıştığını göstererek bunu bir kez daha kanıtlamaya karar verdi.

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    Düşük ışıkta, yüksek kalite

    Yapay zeka destekli bu özellik, kayıt kalitesini iyileştirmek için, düşük ışık koşullarında oluşan kumlanmayı minimuma indiriyor ve gerçek zamanlı olarak parlaklığı artıyor. Bu sayede de ortaya bu iş için üretilmiş profesyonel kameralarla çekilmiş videoların çıktığı söylenebilir.

    Xiaomi Mi 11 akıllı telefonlar gelişmiş bir sabitleme sistemine sahip. Bu nedenle de video çekerken bazı durumlarda tripod bile kullanmaya gerek kalmıyor. Akıllı telefonun kamerasındaki stabilizasyon sistemini örnek videoda görebilmeniz mümkün.



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    X Xloud 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sensör ne? İnsan yazar dimi.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kamera etkileyici gözüküyor ama profesyonel bir kullanıcı olmayarak ben eğer kamera kalitesi rakiplerinden dağlar kadar kötü değilse diğer kameraları farklı modlarda da hala aktif tutabilen telefonları tercih ederim.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çoğu kişi öyle bakmıyor.kameraya göre seçiyolar telefonu
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    Şeref60 (Şeref Berber) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlar bu işi yapıyor
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    renega (Ömer C. IŞIK) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    örnek video nerede?
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    acbold (ANIL ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kameraya doymadikca insanlar böyle güzel gelismeler devam eder.



    Xiaomi den tek beklentim kapatılan uygulamaları bildirim çubuğunun solundan silmeyi başarmaları ve daha gelişmiş sözlük.
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    arion (Onur Torun) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikleri iyi olsa da Türkiye fiyatı ile maalesef kullanıcıları üzüyor.
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    wolwes 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhtemelen Samsung sensör kullanıyor yine, sabahları kedi olan sensör geceleri aslan kesiliyor Samsungun yeni sensörleri geceleri çok iyi ışık yakalıyor tabi ki lensin katkısı da büyük. Önceden kullandığım mi note 10 gece performansı gerçekten çok iyiydi ama gündüz performansını pek sevmiyordum şimdi kullandığım poco f2 pro da gündüzleri çok iyi ama gece performansını sevmiyorum.
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 3 gün ( Mesaj Silindi ) wolwes
    Mı 10 lıte gece çekimleri gayet iyi kullandığım için biliyorum.
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    X Xloud 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haber harika yazılmış tebrikler. Türkçe kullanımı ve ifade gücü muhteşem.
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    G glumerna (hiko baba) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunda 2020 model lens kullandı çakallar s20 ultranın lensi var
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    8187 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    xiaomi, Mi 11 ve
    4 etiket daha akıllı telefon gece çekim modu kamera Mobil Teknolojiler
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