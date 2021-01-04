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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 çok yakında dünyaya açılıyor

    Xiaomi kısa süre tanıttığı yeni amiral gemisi telefonunu Çin dışına çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, Mi 11 serisinin global lansmanını çok yakında gerçekleştirecek.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 çok yakında dünyaya açılıyor
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni amiral gemisi telefonunu 28 Aralık 2020'de tanıtmıştı. Şirket lansmandan tam bir hafta sonra, Mi 11'in çok yakında uluslararası pazarda boy göstereceğini müjdeledi.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak"

    İşin ilginç tarafı global pazara yönelik bu duyurunun Çinli sosyal ağ Weibo'da yapılması. Yayınlanan tanıtım posterinde "Mi 11 Serisi Global Lansmanı - Çok Yakında" yazısının yer aldığını görüyoruz.

    Xiaomi Mi 11 çok yakında dünyaya açılıyor
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    Snapdragon 888'li ilk telefon

    Xiaomi Mi 11, Qualcomm'un üst düzey Snapdragon 888 yonga setiyle donatılmış ilk akıllı telefon olarak piyasaya sürüldü. Amiral gemisinin kutusundan şarj cihazı çıkmıyor.

    Kullanıcılar şimdilik aynı ücreti ödeyerek kutusunda şarj cihazı olan versiyonu satın alabiliyorlar. İlk satış raporları şarj cihazı içermeyen "Green Edition" versiyonunun pek talep görmediğini ortaya koydu.



    https://www.ithome.com/0/528/102.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    iNFeRNuS (Uğur Öner) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Mardin'e ne zaman gelir acaba? :)
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefon gerçekten müthiş. En iyi Admiral gemisi ve iphone miniden daha ucuza satılıyor
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    allah allah çok tuhaf. ben sadece çin'de satılacak diye biliyordum.
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    buraque2 5 gün ( Mesaj Silindi )
    acil gelsin iphonedan kurtulup ona geçeceğim
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    Holk (Holk Holk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Mi 10 gibi 10 bin liraya satmaya kalkarlarsa felaket olur. Fiyat/Performans dengesini korursa çok iyi olur. iPhone 12 serisi ile rekabet etmeye çalışmaması gerekir.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Guaire (Tayfun ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Holk
    Çin fiyatını baz alırsak kur ve vergi farklarını göz önünde bulundurduğumuzda gelebileceği minimum fiyat 7999TL.

    Ancak tecrübelerimizden biliyoruz ki bu fiyat şişebiliyor. 8499TL anlaşılabilir. 8999TL de şişirmenin gözardı edilebileceği maksimum fiyattır. Türkiye'de distribütör, bayi ve sanal pazarların da bu satışlardan ekmek yediğini düşünürsek şişiyor fiyatlar.

    Bunu iPhone fiyatlarından tamamen bağımsız olarak değerlendirmek gerekir.

    Apple sevenler istedikleri modelden istedikleri fiyattan istedikleri modeli alabilir.

    Mi11'in direk kıyaslanabileceği model 12 Pro Max'tir. Onun fiyatı da 16.999TL'den başlıyor.

    Tabi ben bunu alacağıma 9999TL'ye 12 Mini veya 10.999TL'ye 12 alırım diyen de çıkabilir. Zaten bunu diyecek kişiler için Xiaomi'nin yapabileceği bir şey yok.

    Xiaomi konusuna giriyoruz hemen iPhone ile fiyat kıyaslamalar. İki markanın fiyat kategorileri çok farklı.

    Biraz daha bekleyen için Poco veya Redmi markasından daha ucuz amiral gemileri de gelecek.

    5000-6000TL bandından giren Mi 10T konusunda da kimse fiyat beğenmemişti.

    Yarısı zaten vergi telefonların. Diğer kısmı da kur... Telefon fiyatları küresel olarak da ayrıca arttı.

    Alım gücümüzdeki gerileme, telefon fiyatlarındaki dünya genelindeki yükseliş, sürekli artan vergiler, taksit imkanlarının ortadan kaldırılması hepsi bir araya gelince fiyatlar herkesi rahatsız ediyor.
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