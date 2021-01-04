Xiaomi Mi 11 çok yakında dünyaya açılıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni amiral gemisi telefonunu 28 Aralık 2020'de tanıtmıştı. Şirket lansmandan tam bir hafta sonra, Mi 11'in çok yakında uluslararası pazarda boy göstereceğini müjdeledi.İlginizi Çekebilir Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor
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İşin ilginç tarafı global pazara yönelik bu duyurunun Çinli sosyal ağ Weibo'da yapılması. Yayınlanan tanıtım posterinde "Mi 11 Serisi Global Lansmanı - Çok Yakında" yazısının yer aldığını görüyoruz.
Snapdragon 888'li ilk telefon
Xiaomi Mi 11, Qualcomm'un üst düzey Snapdragon 888 yonga setiyle donatılmış ilk akıllı telefon olarak piyasaya sürüldü. Amiral gemisinin kutusundan şarj cihazı çıkmıyor.
Kullanıcılar şimdilik aynı ücreti ödeyerek kutusunda şarj cihazı olan versiyonu satın alabiliyorlar. İlk satış raporları şarj cihazı içermeyen "Green Edition" versiyonunun pek talep görmediğini ortaya koydu.
https://www.ithome.com/0/528/102.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Ancak tecrübelerimizden biliyoruz ki bu fiyat şişebiliyor. 8499TL anlaşılabilir. 8999TL de şişirmenin gözardı edilebileceği maksimum fiyattır. Türkiye'de distribütör, bayi ve sanal pazarların da bu satışlardan ekmek yediğini düşünürsek şişiyor fiyatlar.
Bunu iPhone fiyatlarından tamamen bağımsız olarak değerlendirmek gerekir.
Apple sevenler istedikleri modelden istedikleri fiyattan istedikleri modeli alabilir.
Mi11'in direk kıyaslanabileceği model 12 Pro Max'tir. Onun fiyatı da 16.999TL'den başlıyor.
Tabi ben bunu alacağıma 9999TL'ye 12 Mini veya 10.999TL'ye 12 alırım diyen de çıkabilir. Zaten bunu diyecek kişiler için Xiaomi'nin yapabileceği bir şey yok.
Xiaomi konusuna giriyoruz hemen iPhone ile fiyat kıyaslamalar. İki markanın fiyat kategorileri çok farklı.
Biraz daha bekleyen için Poco veya Redmi markasından daha ucuz amiral gemileri de gelecek.
5000-6000TL bandından giren Mi 10T konusunda da kimse fiyat beğenmemişti.
Yarısı zaten vergi telefonların. Diğer kısmı da kur... Telefon fiyatları küresel olarak da ayrıca arttı.
Alım gücümüzdeki gerileme, telefon fiyatlarındaki dünya genelindeki yükseliş, sürekli artan vergiler, taksit imkanlarının ortadan kaldırılması hepsi bir araya gelince fiyatlar herkesi rahatsız ediyor.