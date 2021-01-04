Xiaomi Mi 11 çok yakında dünyaya açılıyor

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Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni amiral gemisi telefonunu 28 Aralık 2020'de tanıtmıştı. Şirket lansmandan tam bir hafta sonra, Mi 11'in çok yakında uluslararası pazarda boy göstereceğini müjdeledi.

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İşin ilginç tarafı global pazara yönelik bu duyurunun Çinli sosyal ağ Weibo'da yapılması. Yayınlanan tanıtım posterinde "Mi 11 Serisi Global Lansmanı - Çok Yakında" yazısının yer aldığını görüyoruz.

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Snapdragon 888'li ilk telefon

Xiaomi Mi 11, Qualcomm'un üst düzey Snapdragon 888 yonga setiyle donatılmış ilk akıllı telefon olarak piyasaya sürüldü. Amiral gemisinin kutusundan şarj cihazı çıkmıyor.

Kullanıcılar şimdilik aynı ücreti ödeyerek kutusunda şarj cihazı olan versiyonu satın alabiliyorlar. İlk satış raporları şarj cihazı içermeyen "Green Edition" versiyonunun pek talep görmediğini ortaya koydu.

https://www.ithome.com/0/528/102.htm

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