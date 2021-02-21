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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni nesil amiral gemisi telefonunun farklı versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor Bunlardan biri olan Mi 11 Lite 5G, FCC veritabanında ortaya çıktı.
    21 Şubat 2021, 18:00 (6 sa.)
    1,2b
    7
    4
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı
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    Xiaomi şu ana kadar yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi kapsamında sadece bir model sundu; o da Mi 11. Ancak Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Lite versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lite varyantı kısa süre önce ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı.

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    Ocak ayı başlarında FCC veritabanında cihazın M2101K9AG model numarasını taşıyan 4G versiyonu ortaya çıkmıştı. Şimdi sıra 5G özellikli modele geldi. Sertifika kayıtları M2101K9G model numarasına sahip akıllı telefonun bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

    Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı
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    Teknik özellikleri

    Cihaz 33W hızlı şarj destekli 4.150 mAh pil ve MIUI 12 arayüzü ile gelecek. Aynı zamanda 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB olmak gibi farklı konfigürasyonlarda sunulacak.

    Bağlantı özellikleri ise 5G NR, NFC, 4G LTE (Carrier Aggregation), Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS desteği olarak sıralanıyor.

    Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı
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    Xiaomi Mi 11 Lite 5G henüz resmiyet kazanmamış Snapdragon SM7350 (diğer adıyla Snapdragon 775) yonga setinden güç alabilir. Akıllı telefonun üçlü arka kamera (64 + 8 + 5 MP) ve 120 Hz ekran ile donatılacağı da gelen bilgiler arasında.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/19/xiaomi-mi-11-lite-5g-fcc-listing-reveals-more-specs/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ma95 (Muhsin Ayhan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Selfie çekmeyenleri düşünüp bir de ön kamerasız telefon çıkarsalar iyi olur. Ben ekranda ne delik ne de çentik istemiyorum mesela. Senede toplasan 5 tane anca selfie çekicem diye ekrandan taviz vermek istemiyorum.Piyasada bu kitleyi düşünen yok
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    rash.87 (R...... K......) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ma95
    Bravo bana da çok mantıklı geldi.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    S775 gibi selefinden %60 daha güçlü bir işlemciyle gelirse gözü kapalı alınabilecek bir model olur. Hadi prototipler hız aşırtmalı. %40-50 gibi oranlar bile çok iyi.
    Oneplus Nord görece eskidi. S750 ile gelir sanıyordum ama bu yeni kod işleri değiştirdi.
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    rash.87 (R...... K......) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Schtroumpf Grognon
    Nord beni çok cezbediyor OİS ten dolayı. Buna OİS koyarlar mı acaba ?
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