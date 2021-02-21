Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G versiyonu FCC onayı aldı

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Xiaomi şu ana kadar yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi kapsamında sadece bir model sundu; o da Mi 11. Ancak Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Lite versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lite varyantı kısa süre önce ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylandı.

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Düz ekranlı Xiaomi Mi 11 Lite'ın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ocak ayı başlarında FCC veritabanında cihazın M2101K9AG model numarasını taşıyan 4G versiyonu ortaya çıkmıştı. Şimdi sıra 5G özellikli modele geldi. Sertifika kayıtları M2101K9G model numarasına sahip akıllı telefonun bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

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Teknik özellikleri

Cihaz 33W hızlı şarj destekli 4.150 mAh pil ve MIUI 12 arayüzü ile gelecek. Aynı zamanda 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB olmak gibi farklı konfigürasyonlarda sunulacak.

Bağlantı özellikleri ise 5G NR, NFC, 4G LTE (Carrier Aggregation), Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS desteği olarak sıralanıyor.

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Xiaomi Mi 11 Lite 5G henüz resmiyet kazanmamış Snapdragon SM7350 (diğer adıyla Snapdragon 775) yonga setinden güç alabilir. Akıllı telefonun üçlü arka kamera (64 + 8 + 5 MP) ve 120 Hz ekran ile donatılacağı da gelen bilgiler arasında.

https://www.gizmochina.com/2021/02/19/xiaomi-mi-11-lite-5g-fcc-listing-reveals-more-specs/

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