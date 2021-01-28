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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Pro afişi sızdırıldı

    Xiaomi Mi 11 Pro modelinde ekstra periskop telefoto sensör, 120W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj gibi farklılıklar olacağı iddia ediliyor. Batarya ise biraz düşüyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 Pro afişi sızdırıldı
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    Dünyanın ilk Snapdragon 888 yonga setli akıllı telefonu Mi 11’i piyasaya süren Xiaomi gelenek olduğu üzere seriyi elinden geldiğince genişletecek. Yakın dönemde Xiaomi Mi 11 Pro versiyonu sahneye çıkacak.

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    Xiaomi Mi 11 Pro neler sunacak?

    Xiaomi Mi 11 Pro bazı konularda orijinalinden daha iyi olacak. Bunlardan birisi kamera tarafı. Zaten afişlerde arka kamera tasarımı dörtgen bir yapıya bürünmüş. 108MP Samsung HMX sensörün yanında (50MP sensör iddiası da var) bu kez periskop telefoto sensör yer alıyor. İkinci telefoto sensör ve geniş açılı sensör ile birlikte toplam 4 sensör yer alıyor. 10x optik yakınlaştırma ve yazılım ile 120x yakınlaştırma elde ediliyor.

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    Diğer bir detay ise 4000mAh kapasiteli bataryanın 120W hızlı şarj ile desteklenmesi. 80W kablosuz şarj ve tersine şarj önemli avantajı. Versiyonun batarya kapasitesini azalttığı ancak 19 dakikada tam şarj gibi bir avantaj eklediği görülüyor.

    Bunun haricinde 6.81 inçlik kavisli AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti gibi detaylar değişmiyor. Xiaomi Mi 11 Pro modelinin 12 Şubat yeni yıl kutlamaları öncesinde piyasada olması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_11_pro_poster_leaks_showing_a_beefier_camera_with_10x_periscope-news-47424.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    5 saat önce
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xiaomi benim için alt, orta ve orta üst segmentten ibarettir, amiral gemisi alacağım zaman benim için bir alternatif teşkil etmez.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Kadirc.oglu (Kadir Cüceomer) 51 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    afiş için daha fazla bilgi; https://aylink.co/Ga74
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    80 Watt kablosuz nedir elini koysan yanacak.
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    ergenius (vedat bişkin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    11, 11 Pro'dan güzel. Yuvarlak hatlar kamerada daha estetik bence
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    G glumerna (hiko baba) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kedi ulaşamıcağı ciğere mundar dermiş bu forumda bu şekil

    gayet güzel cihaz s21 ultraya rakip belki dahada iyisi işlemci yönünden bakarsak vede fiyat.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    reklam için yapıldığını düşünüyorum
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    Ey merhametli Türk 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    5 tane mi kamera var, tüketiciyi iyice salak yerine koymaya başladılar.
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    ti7800 (Eddie Morra) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    POCO M3 aldım o kadar para veremem. Ülkemizde fiyatlar o biçim.
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xiaomi benim için alt, orta ve orta üst segmentten ibarettir, amiral gemisi alacağım zaman benim için bir alternatif teşkil etmez.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    E Elektrikliarabasever 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Yeşil Gözlü Bizon
    Kesinlikle o yazılım düzelmediği sürece Amiral gemisi alınmaz
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMAAAAAAAAAANNNNN
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