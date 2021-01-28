Xiaomi Mi 11 Pro afişi sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Dünyanın ilk Snapdragon 888 yonga setli akıllı telefonu Mi 11’i piyasaya süren Xiaomi gelenek olduğu üzere seriyi elinden geldiğince genişletecek. Yakın dönemde Xiaomi Mi 11 Pro versiyonu sahneye çıkacak.

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Mi 11 tanıtıldı: Snapdragon 888 yonga seti, Harman Kardon ses

Xiaomi Mi 11 Pro neler sunacak?

Xiaomi Mi 11 Pro bazı konularda orijinalinden daha iyi olacak. Bunlardan birisi kamera tarafı. Zaten afişlerde arka kamera tasarımı dörtgen bir yapıya bürünmüş. 108MP Samsung HMX sensörün yanında (50MP sensör iddiası da var) bu kez periskop telefoto sensör yer alıyor. İkinci telefoto sensör ve geniş açılı sensör ile birlikte toplam 4 sensör yer alıyor. 10x optik yakınlaştırma ve yazılım ile 120x yakınlaştırma elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Disney'in bu yıl yayınlanacak 7 filmi ertelendi"

Diğer bir detay ise 4000mAh kapasiteli bataryanın 120W hızlı şarj ile desteklenmesi. 80W kablosuz şarj ve tersine şarj önemli avantajı. Versiyonun batarya kapasitesini azalttığı ancak 19 dakikada tam şarj gibi bir avantaj eklediği görülüyor.

Bunun haricinde 6.81 inçlik kavisli AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 888 yonga seti gibi detaylar değişmiyor. Xiaomi Mi 11 Pro modelinin 12 Şubat yeni yıl kutlamaları öncesinde piyasada olması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_11_pro_poster_leaks_showing_a_beefier_camera_with_10x_periscope-news-47424.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.