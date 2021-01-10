Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 satışları yarım milyon barajını aştı

    Xiaomi Mi 11'in satış performansı Çinli şirketin yüzünü güldürüyor. Xiaomi yöneticileri 500 bin satış rakamını geride bırakan amiral gemisi telefonlarının başarısını pasta keserek kutladı.
    18 sa.
    5,6b
    18
    16
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Xiaomi Mi 11 satışları yarım milyon barajını aştı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu 1 Ocak 2021 itibarıyla satışa sunulmuştu. Çinli şirket Mi 11'in performansından oldukça memnun. Akıllı telefonun satışları 500 bin adedi geride bırakarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti?"

    Xiaomi'nin üst düzey yöneticileri yarım milyon Mi 11 satışını bir pasta keserek kutladı. Şirketin ürün müdürü Wang Teng Thomas, Aralık ayında stok sorunu yaşanmayacağının garantisini vermişti. Haklı da çıktı. Yeni hedef bir milyon satışa ulaşmak.

    Xiaomi Mi 11 satışları yarım milyon barajını aştı
    Tam Boyutta Gör

    Daha pahalı Pro versiyonu geliyor

    Xiaomi Mi 11'in satışa sunulduğu ilk gün, beş dakikada 350 bin adet satarak bir rekora imza attığını hatırlatalım. Çinli şirket şimdi de amiral gemisi telefonunun uluslararası lansmanına ve daha pahalı Pro versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.



    https://www.ithome.com/0/529/142.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dodofran 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    dh'ye kalsa çöp, leş tasarım, alınmaz, biraz küçük yapsınlar ekranları, xiaomi niye bu kadar çok telefon çıkarıyor, piyasayı telefon çöplüğüne çevirdi vs vs. dünyada karşılığı yok demek ki böyle şeylerin. bir kez daha kanıtlanmış oldu. daha çıkalı kaç gün oldu ki yarım milyon satılmış. helal olsun. başarılı cihaz.
    dh'ye kalsa çöp, leş tasarım, alınmaz, biraz küçük yapsınlar ekranları, xiaomi niye bu kadar çok telefon çıkarıyor, piyasayı telefon çöplüğüne çevirdi vs vs. dü...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Technotronic (Çağlar Deniz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    milyarlık nüfusa sahip dünyada 500 bin satış abartılacak rakam değil
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    testlerde amiral gemileri içinde batarya testlerinde geri de kalmış
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    the most important thing 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    DECCALİ ANIMSATAN BİR TASARIMA SAHİP. (tesadüf?)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pro-üye (olcay parlak) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke kamerayı da biraz güzel yapsaydiniz be
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dodofran 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    dh'ye kalsa çöp, leş tasarım, alınmaz, biraz küçük yapsınlar ekranları, xiaomi niye bu kadar çok telefon çıkarıyor, piyasayı telefon çöplüğüne çevirdi vs vs. dünyada karşılığı yok demek ki böyle şeylerin. bir kez daha kanıtlanmış oldu. daha çıkalı kaç gün oldu ki yarım milyon satılmış. helal olsun. başarılı cihaz.
    2 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    Şelale ekran olmasa alacaktım , pro modelde de ekran şelale mi olacaktı?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sky__walker (E. --) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) dodofran
    Telefon iyi/kötü kısmından bağımsız konuşacağım. Çin de 1.5 milyar insan var. 1.5 milyar diyorum. Sadece o gün canı sıkılanlar alsa zaten 500 bin satar. Bunlar hep propaganda amaçlı haberler.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    intel7mix (İbrahim Ak) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pro modeli çıkarmaktan vazgeçmeliler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tepegöze benziyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Yakın gelecekte çinko hava pilleri şarj edilebilir 2 sa. WhatsApp’tan açıklama: Veri paylaşımı kuralımız değişmedi 10 sa. Astronomlar evrenin yaşını yeniden hesapladı 11 sa. İklim değişikliğinin etkilerini şehirlerde daha çok hissedeceğiz! 12 sa. TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "Yakında yeni nesil haberleşme uydusu ihracatına başlayacağız" 12 sa. Bilim insanları mayalardan yararlanarak süt ve süt proteinleri üretmenin yollarını arıyor 13 sa. Haftalık Oyun Önerisi 09: Ghostrunner 13 sa. Intel B560 anakartlarla RAM'ler hız aşırtılabilir 14 sa. Hayvanlar için koronavirüs aşı çalışmalarına başlanacak 14 sa. RTX 3060’lar çoğalıyor: ASUS RTX 3060 12 GB TUF görüntülendi 15 sa. Nvidia mobil RTX 3000 kartları doğruladı 15 sa. AirPods Pro 2 ve iPhone SE 3 nisanda tanıtılabilir 16 sa. iPhone 13 nasıl olacak? 16 sa. WhatsApp’ı bırakan devlet kurumları BiP’e geçiyor 16 sa. Oppo A91 ilk izlenim ve kutu açılışı 16 sa. Çinli üretici NIO, ilk elektrikli sedan modeli ET7'yi tanıttı 17 sa. RASAT uydusu Dünya'yı 50 bin kez turladı 17 sa. 2021 model oyuncu telefonları 144Hz ve üzeri ekranla gelebilir 17 sa. Microsoft, Windows 10'un tasarımını yeniliyor 18 sa. Çin dünyanın en büyük kuantum iletişim ağını kurdu 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 11 satışları yarım milyon barajını aştı Sonraki Sony, elektrikli tıraş makinesine benzeyen kablosuz hoparlör çıkardı 19 sa. Oyundan uyarlanan Borderlands filminin çekimleri başlıyor 20 sa. Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 20 sa. GTA V, 2020 yılında yalnızca İngiltere'de 1 milyondan fazla sattı 22 sa. Eski EA Sports başkanı, FIFA Ultimate Team'in kumar olmadığını düşünüyor 23 sa. Şebeke çekmeyince kendi baz istasyonunu kurdu 23 sa. Koronavirüs salgınında blok zinciri teknolojilerine gün doğdu 23 sa. Samsung'un en uygun 5G telefonu Galaxy A32 5G'nin basın görselleri ortaya çıktı 1 gün Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 1 gün JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu 1 gün Intel, yonga üretiminin bir kısmını TSMC'ye yaptırmayı düşünüyor 1 gün PS5 ve Xbox Series kontrolcülerinin Steam desteği geliştirildi 1 gün Simülasyon oyunu Junkyard Simulator yakında mobil cihazlar için çıkacak 1 gün MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son 1 gün 'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor 1 gün Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor 1 gün General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak 1 gün Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi 1 gün Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows 1 gün 8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız