Xiaomi Mi 11 satışları yarım milyon barajını aştı

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Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu 1 Ocak 2021 itibarıyla satışa sunulmuştu. Çinli şirket Mi 11'in performansından oldukça memnun. Akıllı telefonun satışları 500 bin adedi geride bırakarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

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Xiaomi'nin üst düzey yöneticileri yarım milyon Mi 11 satışını bir pasta keserek kutladı. Şirketin ürün müdürü Wang Teng Thomas, Aralık ayında stok sorunu yaşanmayacağının garantisini vermişti. Haklı da çıktı. Yeni hedef bir milyon satışa ulaşmak.

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Daha pahalı Pro versiyonu geliyor

Xiaomi Mi 11'in satışa sunulduğu ilk gün, beş dakikada 350 bin adet satarak bir rekora imza attığını hatırlatalım. Çinli şirket şimdi de amiral gemisi telefonunun uluslararası lansmanına ve daha pahalı Pro versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

https://www.ithome.com/0/529/142.htm

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