Xiaomi Mi 11 satışları yarım milyon barajını aştı

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu 1 Ocak 2021 itibarıyla satışa sunulmuştu. Çinli şirket Mi 11'in performansından oldukça memnun. Akıllı telefonun satışları 500 bin adedi geride bırakarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.
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Xiaomi'nin üst düzey yöneticileri yarım milyon Mi 11 satışını bir pasta keserek kutladı. Şirketin ürün müdürü Wang Teng Thomas, Aralık ayında stok sorunu yaşanmayacağının garantisini vermişti. Haklı da çıktı. Yeni hedef bir milyon satışa ulaşmak.
Daha pahalı Pro versiyonu geliyor
Xiaomi Mi 11'in satışa sunulduğu ilk gün, beş dakikada 350 bin adet satarak bir rekora imza attığını hatırlatalım. Çinli şirket şimdi de amiral gemisi telefonunun uluslararası lansmanına ve daha pahalı Pro versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.
https://www.ithome.com/0/529/142.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.