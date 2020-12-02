Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak

Qualcomm dün düzenlediği etkinlikte yeni nesil amiral gemisi mobil işlemci platformu Snapdragon 888'i duyurdu. Snapdragon Zirvesi kapsamında lanse edilen 5 nm'lik yonga setinin detayları bugün açıklanacak.İlginizi Çekebilir Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor
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Qualcomm gelecek yıl bu işlemciyi telefonlarında kullanacak üreticilerin listesini paylaşsa da Snapdragon 888 ile çıkış yapacak ilk akıllı telefonun hangisi olacağını belirtmedi.
Lei Jun açıkladı
Sır perdesi Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından aralandı. Weibo hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan deneyimli yönetici Snapdragon 888 ile donatılmış ilk akıllı telefonun Xiaomi Mi 11 olacağını söyledi.
Xiaomi dışında Asus, Black Shark, Nubia, OPPO, Realme, LG, Vivo, ZTE, iQOO ve OnePlus gibi diğer markalar da 2021'in ilk yarısında Snapdragon 888 mobil platformunu temel alan akıllı telefonlarını piyasaya sürecekler.
https://weibo.com/leijun Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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