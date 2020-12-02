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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak

    Qualcomm dünkü Snapdragon Zirvesi'nde yeni nesil amiral gemisi mobil işlemci platformunu duyurdu. Gelecek yıl birçok üst sınıf telefonda göreceğimiz Snapdragon 888 ilk olarak Mi 11'da kullanılacak.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak
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    Qualcomm dün düzenlediği etkinlikte yeni nesil amiral gemisi mobil işlemci platformu Snapdragon 888'i duyurdu. Snapdragon Zirvesi kapsamında lanse edilen 5 nm'lik yonga setinin detayları bugün açıklanacak.

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    Ayrıca Bkz. "Sony açıkladı: Hangi Xperia telefonlar ne zaman Android 11 güncellemesi alacak?"

    Qualcomm gelecek yıl bu işlemciyi telefonlarında kullanacak üreticilerin listesini paylaşsa da Snapdragon 888 ile çıkış yapacak ilk akıllı telefonun hangisi olacağını belirtmedi.

    Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888'le güçlendirilmiş ilk telefon olacak
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    Lei Jun açıkladı

    Sır perdesi Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından aralandı. Weibo hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan deneyimli yönetici Snapdragon 888 ile donatılmış ilk akıllı telefonun Xiaomi Mi 11 olacağını söyledi.

    Xiaomi dışında Asus, Black Shark, Nubia, OPPO, Realme, LG, Vivo, ZTE, iQOO ve OnePlus gibi diğer markalar da 2021'in ilk yarısında Snapdragon 888 mobil platformunu temel alan akıllı telefonlarını piyasaya sürecekler.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanoğlunda bu İLK OLMA MESELESİ nedendir acaba... İlk olunca ne oluyor?
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Haber oluyor bedava bol bol pr ve reklam yapıyor. Bu durumda böyle.
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    Windows10 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah bir sonraki telefonum snapdragon 999 ile gelecek.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    845 855 865 diye gidiyorduk alışmıştık. 888 bizi bozar😁
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    S865 li Poco F2 Pro yu 320 Euro ya aldım Belsimpel den indirim ile. Eğer S888 kullanan Amoled ekranlı ve sağlam kasalı bir telefon 400 euroya yakın bulunabilirse onu da alıp kullanmak isterim açıkçası. Kamera özellikleri ve 5G nin dahili olması çok dikkatimi çekti.
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    interwap (Volkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amerika Çinlilere ambargo uygulamaya çalışıyor ama baksanıza Qualcomm 888 ilk kullanıcıların tamamına yakını Çinli.
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) interwap
    Öyle ama hiç biri bir Huawei değil ne pazarlaması ile ne argesi ile nede satış sonrası anlayışı ile. Huawei bu konularda Apple’a kafa tutabilecek tek şirket dünyada.
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