Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi, bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlik ile amiral gemisi telefonu Xiaomi Mi 9’un Türkiye fiyatını açıkladı. Xiaomi Mi 9, rakiplerine göre uygun fiyatla satılacak.

Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı

Xiaomi Mi 9’un 6 GB+64 GB versiyonun Türkiye satış fiyatı 4699 lira, 6 GB+128 GBversiyonun fiyatı ise 4999 lira olarak açıklandı. 8 GB RAM’e sahip modeller ise Türkiye’ye gelmeyecek. Xiaomi Mi 9'un fiyatı rakiplerine göre uygun olsa da yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de Xiaomi Mi 8'e göre çok daha yüksek fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Mi 9 özellikleri

Xiaomi Mi 9 gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Üç arka kameraya sahip Xiaomi Mi 9, DxOMark’ın sıralamasına göre kamerasıyla en iyi beşinci telefon konumunda bulunuyor.

Telefonun arka yüzünde bulunan üç kameranın teknik özellikleri şöyle:

48 MP, SONY IMX 586, f/1.8, 27mm (geniş açılı), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF

16 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş açılı), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF

12 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom

Ön kamera 20 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram açıklığı ve HDR özellikleri ile geliyor. Telefonun damla çentikli ekranı 6.4 inç büyüklüğe, Full HD+ çözünürlüğe ve AMOLED panele sahip. Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılan cihaz, 3300 mAh kapasiteli bir pille geliyor. 27 W hızlı şarj desteği ve 20 W kablosuz hızlı şarj özelliği sunuyor.

Mavi, mor ve siyah renk seçeneği sunan telefonun tüm modellerinde ışığa göre renk değiştiren cam arka yüzey bulunuyor. Xiaomi Mi 9 kutudan MIUI 10 arayüzü ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.