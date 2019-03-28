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Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı açıklandı. Bugün gerçekleştirilen etkinlik ile birlikte 64 GB ve 128 GB modellerinin Türkiye fiyatı duyuruldu. Rakiplerine göre Xiaomi Mi9'un fiyatı uygun tutulmuş
1 ay
29,3b
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161
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi, bugün İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlik ile amiral gemisi telefonu Xiaomi Mi 9’un Türkiye fiyatını açıkladı. Xiaomi Mi 9, rakiplerine göre uygun fiyatla satılacak.

Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı 

Xiaomi Mi 9’un 6 GB+64 GB versiyonun Türkiye satış fiyatı 4699 lira, 6 GB+128 GBversiyonun fiyatı ise 4999 lira olarak açıklandı. 8 GB RAM’e sahip modeller ise Türkiye’ye gelmeyecek. Xiaomi Mi 9'un fiyatı rakiplerine göre uygun olsa da yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de Xiaomi Mi 8'e göre çok daha yüksek fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Mi 9 özellikleri

Xiaomi Mi 9 gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Üç arka kameraya sahip Xiaomi Mi 9, DxOMark’ın sıralamasına göre kamerasıyla en iyi beşinci telefon konumunda bulunuyor.

Telefonun arka yüzünde bulunan üç kameranın teknik özellikleri şöyle:

  • 48 MP, SONY IMX 586, f/1.8, 27mm (geniş açılı), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF
  • 16 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş açılı), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF
  • 12 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom

Ön kamera 20 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram açıklığı ve HDR özellikleri ile geliyor. Telefonun damla çentikli ekranı 6.4 inç büyüklüğe, Full HD+ çözünürlüğe ve AMOLED panele sahip. Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılan cihaz, 3300 mAh kapasiteli bir pille geliyor. 27 W hızlı şarj desteği ve 20 W kablosuz hızlı şarj özelliği sunuyor.

Mavi, mor ve siyah renk seçeneği sunan telefonun tüm modellerinde ışığa göre renk değiştiren cam arka yüzey bulunuyor. Xiaomi Mi 9 kutudan MIUI 10 arayüzü ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.


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koyunsavar 1 ay en beğenilen
Dolar ı kur u unutun avrupa da 1000 euroya satılan s10 + türkiye de 7500 tl oluyorsa avrupa da 450 euroya satılan mi9 türkiye de 3400 tl olması lazımdı.
2 Yanıt Yanıtla +225
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dr20mouse 1 ay
Buradan Samsung’a tekrar teşekkürler.
Samsung olmasa herkes amiral gemisi fiyatını 7000 liranın üstüne çıkaracaktı. Samsung çinlilere de dur dedi resmen

Herkes apple’ın kazıkçı olduğunu biliyordu şimdi xiaominin Türkiye operasyonunun da kazıkçı olduğunu görmüş oldu.
Mi9 4000 lirayı geçmemeliydi.
Buradan Samsung’a tekrar teşekkürler.Samsung olmasa herkes amiral gemisi fiyatını 7000 liranın üstüne çıkaracaktı. Samsung çinlilere de dur dedi resmen
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2 Yanıt Yanıtla +170
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DH Misafiri 1 ay
bu fiyata alan arkadaşlara Allah akıl fikir versin. Vergi yalanına inana da.
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cayadüsensinek 1 ay
Almanya'da 449 euro olan cihazın bugün imei kayıt dahil fiyatı 3441.58 tl Türkiye fiyatı nasıl oluyorda 750 euroluk s10 ile aynı fiyat oluyor ilginç gerçekten garanti demeyin. Ülkemizde garanti işini en iyi yapan bence Huawei ve Apple şaka gibi ama avrupadaki fiyatıyla ülkemiz fiyatı hakkında 1257 tl fark var anlık kur ile bence fiyatı 3750-4000 arası gelmeliydi bu şartlarda işi çok zor Xiaomi'nin.
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Tensi 1 ay
Ben de Redmi Note 7 -1500'e falan gelrse alirim diyordum. Adamlari deli tepmis. Bu fiyata bu telefona verecek olan ancak televizyondan bal alan kitledir. Onlar da adini telaffuz edemedigi telefonu almaz.
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quxall 1 ay
Senin Türkiye distribütörün eski doğubank esnafı olunca bu fiyatlar az bile. Rakiplerin daha sıkı artık, o fiyatlara yakın zamanda s10 alabileceğiz, p30 da inebilir, mate 20 pro zaten kaç gündür 5650 tl ye tr garantili satılıyordu. Xiaomi nin 5000 tl civarına satabileceği tek telefonu Mi mix 3 5g(sd855 li modeli) dir bana göre. Xiaomi mağaza çalışanları bile kullandıkları xiaomi cihazları çinden getirtiyorken firmanın fiyat politikasını sorgulaması gerekiyor.
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schmeiblak 1 ay
Mi9 se nin fiyatı belli oldu mu?
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SpesifikBrush 1 ay
500 daha ekle S10e al.
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srvngrc 1 ay SpesifikBrush
S10e al 500 liran da cebinde kalsın olmalıydı. Zira 4400-4500 liraya bulunuyor S10e. Ve 128GB hafıza var.
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wolf silver 1 ay
Herkese merhabalar arkadaşlar CUMHURBAŞKANLIĞA BAĞLI MİLLİ KÜTÜPHANE inşaatında çalıştım. Ordaki şirket tarafından dolandırıldık 1.5 aydır eve geldik hala paralarımız yatırılmadı.... donanım haberde bununla ilgili konu açmak istiyorum nasıl açacağımı bilmiyorum yardım istiyorum...
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gurkanse 1 ay
8 GB RAM’e sahip modeller ise Türkiye’ye gelmeyecek
samsung yapar snapdragonlu cihazlar bize gelmez.
nerde dandik versiyon bilmemne alayı burda
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hamza5806 1 ay
Ooooooooooooooooohaaa
Cin mali her yerinden kalitesizlik akan icinde sadece islemci ram hafiza olan telefon 4700 olmus
Egleniyor muyuz gencler yarin secim var oy vermeye devam
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warchief46 1 ay hamza5806
Tamam fiyatını eleştir, gerçekten yüksek ben de kabul ediyorum. Ama her tarafından "kalitesizlik akan çin malı" ne demek Allah aşkına? Hiç Xiomi telefon kullandınız mı acaba? Yoksa "Bu çin malı, kötüdür" sabit kafasıyla mı yazıyorsunuz? Kaliteli telefon olarak gördüklerinizin içinde bu saydıklarınızdan başka ne var? Kuantum işlemci falan var da bizim haberimiz mi yok? Önceki nesillerde belki kamerasını eleştirebilirdiniz ama bu mi 9 un kamerasını da eleştirme gafletinde bulunmazsınız sanırım.
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Hadineduk 1 ay
Tr fiyati cok olmus.
Az evvel Aliexpress'e baktim. Meksika'ya DHL kargo ile gonderim ( 6/128) turk lirasi cinsinden 2900 a geliyor.
Mi band hediye edeni gormedim. Istersen ek olarak alabiliyorsun.
Agustosta gelirken alayim yanima iki uc tane. Uygun fiyata veririm
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teknokaptan 1 ay
AliExpress te mi9 128gb ( mi band ) hediyeli 497 dollar 2800TL
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