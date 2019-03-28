Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı
Xiaomi Mi 9’un 6 GB+64 GB versiyonun Türkiye satış fiyatı 4699 lira, 6 GB+128 GBversiyonun fiyatı ise 4999 lira olarak açıklandı. 8 GB RAM’e sahip modeller ise Türkiye’ye gelmeyecek. Xiaomi Mi 9'un fiyatı rakiplerine göre uygun olsa da yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de Xiaomi Mi 8'e göre çok daha yüksek fiyat etiketine sahip.
Xiaomi Mi 9 özellikleri
Xiaomi Mi 9 gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Üç arka kameraya sahip Xiaomi Mi 9, DxOMark’ın sıralamasına göre kamerasıyla en iyi beşinci telefon konumunda bulunuyor.
Telefonun arka yüzünde bulunan üç kameranın teknik özellikleri şöyle:
- 48 MP, SONY IMX 586, f/1.8, 27mm (geniş açılı), 1/2", 0.8µm, Laser/PDAF
- 16 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş açılı), 1/3.0", 1.0µm, Laser/PDAF
- 12 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/3.6", 1.0µm, Laser/PDAF, 2x optical zoom
Ön kamera 20 MP çözünürlük, f/2.0 diyafram açıklığı ve HDR özellikleri ile geliyor. Telefonun damla çentikli ekranı 6.4 inç büyüklüğe, Full HD+ çözünürlüğe ve AMOLED panele sahip. Gorilla Glass 6 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılan cihaz, 3300 mAh kapasiteli bir pille geliyor. 27 W hızlı şarj desteği ve 20 W kablosuz hızlı şarj özelliği sunuyor.
Mavi, mor ve siyah renk seçeneği sunan telefonun tüm modellerinde ışığa göre renk değiştiren cam arka yüzey bulunuyor. Xiaomi Mi 9 kutudan MIUI 10 arayüzü ve Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.
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Samsung olmasa herkes amiral gemisi fiyatını 7000 liranın üstüne çıkaracaktı. Samsung çinlilere de dur dedi resmen
Herkes apple’ın kazıkçı olduğunu biliyordu şimdi xiaominin Türkiye operasyonunun da kazıkçı olduğunu görmüş oldu.
Mi9 4000 lirayı geçmemeliydi.