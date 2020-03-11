Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi birçok soruna neden oluyor

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2018 yılında piyasaya sürülen ve ülkemizde de satışa sunulan Xiaomi Mi A2 Lite, geçtiğimiz gün Android 10 işletim sistemine güncellenmişti. Cihazlarını yeni işletim sistemine güncelleyen kullanıcılar ise yaşadıkları sorunlardan şikayetçi durumda.

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Xiaomi henüz resmi açıklama yapmadı

Reddit kullanıcıları, Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesinin cihazlarının ekranında problemlere neden olduğunu bildiriyorlar. Bir kullanıcıya göre yeni güncelleme yüklendikten sonra, ekranın alt kısmında kararmalar ve görüntü bozuklukları meydana geldi. Güncellemenin, ekranın arkasındaki LED'lerin bir kısmını devre dışı bırakan bir hatayla geldiği ifade edilmiş ve bu sorun diğer kullanıcılar tarafından da doğrulanmış durumda.

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Başka kullanıcılar, Android 10 güncellemesi sonrasında akıllı telefonun şarj göstergesinin yüzde 66'da donup kaldığını belirtirken, bir grup Mi A2 Lite kullanıcısı da telefonun kapandıktan sonra bir daha açılmamasından şikayetçi. Xiaomi forumlarında ise güncellemenin geri çekildiği belirtiliyor. Şirketin konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2020/03/10/xiaomi-mi-a2-lite-gets-permanent-lcd-damage-after-android-10-upgrade/

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