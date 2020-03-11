Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi birçok soruna neden oluyor

    Xiaomi Mi A2 Lite akıllı telefon modeli henüz birkaç gün önce Android 10 güncellemesi almıştı. Kullanıcılardan gelen şikayetler bu güncellemenin sorunlu olduğuna işaret ediyor.
    1 hf.
    3,3b
    3
    8
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi birçok soruna neden oluyor
    Tam Boyutta Gör

    2018 yılında piyasaya sürülen ve ülkemizde de satışa sunulan Xiaomi Mi A2 Lite, geçtiğimiz gün Android 10 işletim sistemine güncellenmişti. Cihazlarını yeni işletim sistemine güncelleyen kullanıcılar ise yaşadıkları sorunlardan şikayetçi durumda.

    Ayrıca Bkz. "Çinli bilim insanları açıkladı: Koronavirüs embriyoya bulaşabilir"

    Xiaomi henüz resmi açıklama yapmadı

    Reddit kullanıcıları, Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesinin cihazlarının ekranında problemlere neden olduğunu bildiriyorlar. Bir kullanıcıya göre yeni güncelleme yüklendikten sonra, ekranın alt kısmında kararmalar ve görüntü bozuklukları meydana geldi. Güncellemenin, ekranın arkasındaki LED'lerin bir kısmını devre dışı bırakan bir hatayla geldiği ifade edilmiş ve bu sorun diğer kullanıcılar tarafından da doğrulanmış durumda.

    Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi birçok soruna neden oluyor
    Tam Boyutta Gör

    Başka kullanıcılar, Android 10 güncellemesi sonrasında akıllı telefonun şarj göstergesinin yüzde 66'da donup kaldığını belirtirken, bir grup Mi A2 Lite kullanıcısı da telefonun kapandıktan sonra bir daha açılmamasından şikayetçi. Xiaomi forumlarında ise güncellemenin geri çekildiği belirtiliyor. Şirketin konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığını da belirtelim.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/10/xiaomi-mi-a2-lite-gets-permanent-lcd-damage-after-android-10-upgrade/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. en beğenilen
    Aaa öylemiymiş ya? Hiç bilmiyorduk hemen haber yaptınız da telefonlarımız Brick olmadı. Çok yaşa DH.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Like a Sir (Mert Doğan) 1 hf.
    Android one programını google üreticilere bıraktıktan sonra kepaze oldu program, başkasının romunu kendi telefona atan mı ararsın, hiç test etmeden 1 hafta arayla 2 farklı telefonunu brick eden mi ararsın.
    Android one programını google üreticilere bıraktıktan sonra kepaze oldu program, başkasının romunu kendi telefona atan mı ararsın, hiç test etmeden 1 hafta aray...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    mehdrive (S..... T.......) 1 hf.
    Merhaba arkadaşlar bir sorunum var yardımcı olursanız sevinirim. Telefonda biriyle konuşurken başka bir arama geldiğinde konuştuğum aramayı kapatıp yeni gelen aramaya geçiyor başıma böyle birşey gelen varmı vede çözümünü bilen.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Pixel takilin. Yazilimda en sade olani yapamiyor oluslarinin mazereti yoktur .. Anlayin artik! : Xiaomi diyor ki Android One a sabote ediyorlar amaclari kendi arayuzlu cihazlarina dayatma odakli... Baksanize Mi A3 herseyi ile geriye gidilmis! ... 720P oled! 1080P IPS LCD den! ... Dengesizligin kasitli olduguna dair bircok emareleri de vardi gerci ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SYLAS (Haruncan ) 1 hf.
    Androidone bitti artik. Hem her androidone modelde güncelleme geç geliyor üstüne sorunlu. Ve sorunlar çözülemiyor kolayca.



    Bu arada bu güncellemeyle telefonum birdaha acilmadi. Ugrasarak hallettim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf.
    bu olaylardan sonra android one işinin resmen bittiği belli. resmen rezillik akıyor heryerinden
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Mi A3'te de Android 10 güncellemesi sorunlu olduğu için geri çekilmişti. A2 Lite'ta da çöp çıktı.
    Doğru düzgün güncelleme veremeyeceksen en baştan sözünü verme ki insanlar da Google'ın ismine güvenip Android One telefon almasın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    NemesiS_81 (Kerem ) 1 hf.
    Güncelleme ile telefonları kullanılamaz hale getireni de gördük!! Birde Xiaomi, Google iş ortağı şu rezalete bakın Android One diye alıyorsun güncelleme hem geç geliyor hemde cihazları brick ediyor REZİLLİK.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 hf. en beğenilen
    Aaa öylemiymiş ya? Hiç bilmiyorduk hemen haber yaptınız da telefonlarımız Brick olmadı. Çok yaşa DH.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Like a Sir (Mert Doğan) 1 hf.
    Android one programını google üreticilere bıraktıktan sonra kepaze oldu program, başkasının romunu kendi telefona atan mı ararsın, hiç test etmeden 1 hafta arayla 2 farklı telefonunu brick eden mi ararsın.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. YÖK 2019-nCoV kılavuzu yayımlandı 1 hf. OnePlus 8 serisinin 5G desteği ile geleceği kesinleşti 1 hf. Taşınabilir kaset çalarlar geri mi dönüyor? 1 hf. 9 milyon bilgisayarı etkileyen Necurs botnet ağı çökertildi 1 hf. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs afişleri yayımlandı 1 hf. Ölümle sonuçlanan kazanın ardından Uber otonom araç testlerine yeniden başlıyor 1 hf. Dünyanın ilk 240Hz oyuncu projeksiyon cihazı tanıtıldı 1 hf. E3 2020 fuarı da iptal edilmek üzere (Resmi) 1 hf. Huawei P40 lansmanı iptal edildi, sadece internet yayını olacak 1 hf. Google ve Adidas akıllı ayakkabı tabanını duyurdu 1 hf. Bu monitör iddialı | 4K, 144Hz ve GSync ile geliyor 1 hf. Amazon, kasiyersiz market teknolojisini süpermarketlere satmak istiyor 1 hf. Redmi Note 9 Pro'nun kutu içeriği de belli oldu 1 hf. Çinli şirket, Koronavirüs maskesi takan insanların yüzünü tanıyan teknoloji geliştirdi 1 hf. Netflix yeni Türk dizi ve filmlerini duyurdu: İlk orijinal film geliyor! 1 hf. Gmail artık birden fazla imzayı destekliyor 1 hf. Koronavirüsle ilgili dikkat edilmesi gerekenler 1 hf. ‘Command & Conquer Remastered Collection’ 5 Haziran’da geliyor 1 hf. Galaxy Note 20'nin tasarımını açık eden yeni görüntüler 1 hf. Bill ve Melinda Gates Vakfı, KOVİD-19 için yürütülen aşı çalışmalarına 125 milyon dolar bağışladı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi A2 Lite için yayınlanan Android 10 güncellemesi birçok soruna neden oluyor Sonraki İlk B550 anakartı görüntülendi 1 hf. Samsung Galaxy M11'in görseli ve detayları ortaya çıktı 1 hf. Koronavirüs konferansı, Koronavirüs nedeniyle iptal edildi 1 hf. Intel Xe GPU’su için TSMC’nin 6 nm bantlarını kullanabilir 1 hf. iOS 14 ile gelecek yenilikler neler? İşte iOS 14 hakkında bilinen her şey 1 hf. Facebook, çapraz hikaye paylaşımını test ediyor 1 hf. Google Groups sonunda yeni bir tasarıma sahip oluyor 1 hf. Koronavirüs ülkemizde: 1 vatandaşta testler pozitif çıktı 1 hf. Cadillac Lyriq tanıtımı koronavirüs salgını yüzünden iptal edildi 1 hf. Acer 2 yeni G-SYNC destekli 240 Hz monitörlerini duyurdu 1 hf. Türkiye son 5 yılda silah satışını yüzde 86 arttırdı 1 hf. Boeing’in başı, şimdi de 737 MAX’lardaki kablo demetleriyle dertte 1 hf. Core i5-10400 görüntülendi 1 hf. İstanbul Havalimanı’nda hesaplama hatası nedeniyle metro 300 metre uzakta kaldı 1 hf. Horizon: Zero Dawn'ın yaz döneminde PC'ye geleceği kesinleşti 1 hf. Big.little formatı masa üstüne geliyor 1 hf. Honor 10X modeli 6nm Kirin 820 yonga seti ile gelebilir 1 hf. Sensor Tower habersiz kullanıcı verilerini topluyor 1 hf. WhatsApp klonları uygulamanın popülaritesini olumsuz etkiliyor 1 hf. Yeni Mercedes-Benz Vito tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim