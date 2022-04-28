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    Xiaomi Mi Band 7 için geri sayım başladı: Mayıs ayında gelebilir

    Xiaomi Mi Band 6'nın piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti. Çinli kaynaklar Mi Band 7'nin çıkış yapmak üzere olduğunu söylüyor.        
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    Xiaomi Mi Band 7 için geri sayım başladı: Mayıs ayında gelebilir
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    Xiaomi Mi Band serisi akıllı bileklikler dünyanın en popüler giyilebilir cihazlarının başında geliyor. Güncellenmiş ekrana sahip Xiaomi Mi Band 6 bundan tam bir yıl önce piyasaya sürülmüştü. Ancak Çinli marka gelecek nesil hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmıyor.

    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Xiaomi Mi Band 7'nin çıkış yapmak üzere olduğunu söyledi. Gelen bilgiler yeni akıllı bilekliğin Mayıs ayının sonuna doğru resmiyet kazanacağı yönünde.

    Xiaomi Mi Band 7 için geri sayım başladı: Mayıs ayında gelebilir
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    Aslında daha önce tanıtılacaktı

    Digital Chat Station ayrıca Mi Band 7'nin duyurusunun daha erken bir tarihte gerçekleşmiş olabileceğini, ancak Çin'deki yeni koronavirüs salgınının planları önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi. Akıllı bileklik zaten birkaç sertifika almış durumda.

    Yeni Mi Band'in daha büyük AMOLED ekran, GPS sensörü, AOD desteği ve akıllı alarm özelliği ile geleceği söyleniyor. Ayrıca akıllı bilekliğin daha kare bir gövdeye sahip olacağı ve akıllı saati andıracağı da sızıntılar arasında. Tabi tüm bunların teyide muhtaç bilgiler olduğunu unutmayalım.

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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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