Xiaomi Mi Band 7 için geri sayım başladı: Mayıs ayında gelebilir

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Xiaomi Mi Band serisi akıllı bileklikler dünyanın en popüler giyilebilir cihazlarının başında geliyor. Güncellenmiş ekrana sahip Xiaomi Mi Band 6 bundan tam bir yıl önce piyasaya sürülmüştü. Ancak Çinli marka gelecek nesil hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmıyor.

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Xiaomi Mi Band 7'nin çıkış yapmak üzere olduğunu söyledi. Gelen bilgiler yeni akıllı bilekliğin Mayıs ayının sonuna doğru resmiyet kazanacağı yönünde.

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Aslında daha önce tanıtılacaktı

Digital Chat Station ayrıca Mi Band 7'nin duyurusunun daha erken bir tarihte gerçekleşmiş olabileceğini, ancak Çin'deki yeni koronavirüs salgınının planları önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi. Akıllı bileklik zaten birkaç sertifika almış durumda.

Yeni Mi Band'in daha büyük AMOLED ekran, GPS sensörü, AOD desteği ve akıllı alarm özelliği ile geleceği söyleniyor. Ayrıca akıllı bilekliğin daha kare bir gövdeye sahip olacağı ve akıllı saati andıracağı da sızıntılar arasında. Tabi tüm bunların teyide muhtaç bilgiler olduğunu unutmayalım.

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