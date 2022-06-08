Xiaomi Mi Box 4S MAX modeli 8K desteği ile geliyor

Harici ekranlara bağlanan medya oynatıcılar dediğimiz zaman akla ilk gelen firma ürün gamını sürekli genişletiyor. 2020 sonlarında piyasaya sürülen Xiaomi Mi Box 4S Pro modelinin ardından şimdi de MAX modeli geldi.
Xiaomi Mi Box 4S MAX özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Mi Box 4S MAX medya oynatıcısı aslında Xiaomi Mi Box 4S Pro ile aynı özellikleri paylaşıyor. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Amlogic S905X yonga seti, çift bant Wi-Fi 5, Bluetooth 4.3, HDMI 2.1, 8K ve dinamik HDR önceki modelde de mevcuttu.
Fark olarak 4GB RAM ve 64GB depolama gösterilebilir. Bu haliyle Xiaomi Mi Box 4S MAX amiral gemisi TV kutusu haline gelirken bellek anlamında da markanın en iyisi oluyor. Bluetooth kumanda, MIUI ara yüzü, MIJIA desteği, ekran yansıtma özellikleri yine yerini almış.
Şüphesiz daha yüksek bellek arayanlar için Xiaomi Mi Box 4S MAX iyi bir alternatif olabilir. Xiaomi Mi Box 4S MAX için 75$ fiyat etiketi mevcut ancak Çin dışında muhtemelen daha yüksek bir etiket ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şükürler olsun dolar artık düşecek