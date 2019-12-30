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    Xiaomi Mi Mix 3, Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümünü almaya başladı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin beta testleri iki aydan fazla süren Android 10 tabanlı MIUI 11 kullanıcı arayüzünün kararlı sürümü, Mi Mix 3 akıllı telefonlara dağıtılmaya başlandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi Mix 3, Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümünü almaya başladı
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    Xiaomi geçtiğimiz Ekim ayında, Xiaomi Mi Mix 3 akıllı telefon kullanıcıları için MIUI 11 arayüzünün kararlı bir sürümünü dağıtmaya başlamıştı ancak bu sürüm Android 9 tabanlıydı. Şirket şimdi ise bu cihazlara Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümünü dağıtmaya başladı.

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    Şimdilik Çin'de dağıtılıyor

    Birçok hata düzeltmesinin yanı sıra, Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzünün olgun ve modern bir tasarım stili getirdiği belirtilmiş. Hızlı yanıt, yeni oyun modu, dinamik yazı tipi ve ses sistemi, seyahat kiti, sistem genelinde karanlık mod ve her zaman açık ekran gibi birçok yeni işlev sunan bu sürümün şimdilik Çin'deki kullanıcılara dağıtıldığını da belirtmemiz gerekiyor.

    Ancak endişe etmenize gerek yok. Eğer siz de Xiaomi Mi MIX 3 model akıllı telefona sahipseniz, dağıtımın size ulaşması biraz zaman alabilir. Güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını ise akıllı telefonunuzun sistem güncellemeleri bölümünden manuel olarak kontrol etmeniz de mümkün. 



    https://m.ithome.com/html/465623.htm Yorum Yaz
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