Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz ay düzenlediği lansman etkinliği kapsamında ilk katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Mi Mix Fold şirketin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en pahalı akıllı telefonlardan biri olmasına rağmen son derece iyi bir satış grafiği çiziyor.

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Katlanabilir telefonun 30.000 adetlik ilk partisi 1 dakika içinde tükendi. Kaba bir hesaplamaya göre Xiaomi saniyede 500 adet Mi Mix Fold satarak yaklaşık 400 milyon yuan yani tam 61.3 milyon doları kasasına koydu. Cihazın 9.999 yuan (1.520 dolar) başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım.

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Sıvı lens teknolojisi sunuyor

Xiaomi Mi Mix Fold yüksek tazeleme oranı ve HDR10+ desteği sunan iki AMOLED ekran barındırıyor. Katlanabilir telefonun diğer özellikleri arasında Snapdragon 888 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı bulunuyor.

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Cihazda 108 megapiksel ana kameraya mevcut. Ayrıca kamerasında sıvı lens teknolojisini kullanan ilk telefon olma özelliği taşıyor. Ne yazık ki şu an için Mi Mix Fold'un global versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil.

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