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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı

    Xiaomi'nin ilk katlanabilir telefonu yüksek fiyat etiketine rağmen son derece iyi bir satış grafiği çiziyor. Mi Mix Fold'un ilk partisi sadece 1 dakikada tükendi.
    18 Nisan 2021, 18:00 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi geçtiğimiz ay düzenlediği lansman etkinliği kapsamında ilk katlanabilir telefonunu tanıtmıştı. Mi Mix Fold şirketin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en pahalı akıllı telefonlardan biri olmasına rağmen son derece iyi bir satış grafiği çiziyor.

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    Katlanabilir telefonun 30.000 adetlik ilk partisi 1 dakika içinde tükendi. Kaba bir hesaplamaya göre Xiaomi saniyede 500 adet Mi Mix Fold satarak yaklaşık 400 milyon yuan yani tam 61.3 milyon doları kasasına koydu. Cihazın 9.999 yuan (1.520 dolar) başlangıç fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım.

    Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı
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    Sıvı lens teknolojisi sunuyor

    Xiaomi Mi Mix Fold yüksek tazeleme oranı ve HDR10+ desteği sunan iki AMOLED ekran barındırıyor. Katlanabilir telefonun diğer özellikleri arasında Snapdragon 888 yonga seti, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı bulunuyor.

    Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı
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    Cihazda 108 megapiksel ana kameraya mevcut. Ayrıca kamerasında sıvı lens teknolojisini kullanan ilk telefon olma özelliği taşıyor. Ne yazık ki şu an için Mi Mix Fold'un global versiyonunun ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Charaznable (Char Aznable) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Onlara göre 20-30 bin TL değil bize göre 20-30 bin TL
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    D DK32 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala Aklım Almıyor Bir Telofon Katlanıyor Diye 20 Bin 30 Bin TL Vermeye Ayrıca Çok Saçma Bir Teknoloji Bence
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    M matador_mirkhan 31 dk. ( Mesaj Silindi ) DK32
    Bunu alanlar paramızı nereye harcasakki kafasındakiler. Sen ben normal telefonu alırken zorlandığımızdan tabi bize saçma geliyor.
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