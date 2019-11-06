Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek

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Microsoft geçtiğimiz Mayıs ayındaki Build 2019 geliştirici konferansında, Chromium tabanlı Edge tarayıcısının Linux platformuna gelebileceğini söylemişti. Ancak o dönem yeni tarayıcının genel testleri henüz başlangıç ??aşamasında olduğu için birçok belirsizlik vardı.

Ayrıca Bkz. "Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020"

Yazılım devi o günden bu yana sıklılla Chromium tabanlı Edge için Linux desteği sunmaya çalıştıklarını dile getiriyordu. Beklenen resmi duyuru sonunda geldi. Şirket Orlando’da düzenlenen bir konferansta tarayıcının Linux versiyonunun çıkacağını doğruladı ancak kesin bir tarih vermedi.

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Windows ve macOS sürümü 15 Ocak'ta çıkacak

Chromium tabanlı Microsoft Edge'in 15 Ocak 2020 tarihinde Windows 7, Windows 10 ve macOS işletim sistemleri için yayınlanacağını biliyoruz. Linux sürümünün ise aynı tarihte kullanıma sunulması düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Ancak yakında Canary ve Dev kanallarında görmeyi bekleyebiliriz.

https://news.softpedia.com/news/it-s-official-chromium-based-microsoft-edge-web-browser-is-coming-to-linux-528111.shtml