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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek

    Chromium tabanlı Microsoft Edge'in Linux platformuna gelip gelmeyeceği tam olarak netlik kazanmamıştı. Microsoft sonunda yeni tarayıcının Linux sürümünün yayınlanacağını resmen doğruladı.
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    Tarayıcılar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek
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    Microsoft geçtiğimiz Mayıs ayındaki Build 2019 geliştirici konferansında, Chromium tabanlı Edge tarayıcısının Linux platformuna gelebileceğini söylemişti. Ancak o dönem yeni tarayıcının genel testleri henüz başlangıç ??aşamasında olduğu için birçok belirsizlik vardı.

    Ayrıca Bkz. "Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020"

    Yazılım devi o günden bu yana sıklılla Chromium tabanlı Edge için Linux desteği sunmaya çalıştıklarını dile getiriyordu. Beklenen resmi duyuru sonunda geldi. Şirket Orlando’da düzenlenen bir konferansta tarayıcının Linux versiyonunun çıkacağını doğruladı ancak kesin bir tarih vermedi.

    Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek
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    Windows ve macOS sürümü 15 Ocak'ta çıkacak

    Chromium tabanlı Microsoft Edge'in 15 Ocak 2020 tarihinde Windows 7, Windows 10 ve macOS işletim sistemleri için yayınlanacağını biliyoruz. Linux sürümünün ise aynı tarihte kullanıma sunulması düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Ancak yakında Canary ve Dev kanallarında görmeyi bekleyebiliriz.



    https://news.softpedia.com/news/it-s-official-chromium-based-microsoft-edge-web-browser-is-coming-to-linux-528111.shtml Yorum Yaz
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    FatihAsl 2 hf. en beğenilen
    Microsoft, senden Linux çekirdekli Windows da bekliyoruz.
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    bkaakco 2 hf.
    Güzel gelişme.
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    Thingol 2 hf.
    Linux kullanıcılarının da çok umrundaydı ya Edge. Office'in Linux sürümünü çıkarsanız ya. Ama yemez değil mi? O zaman birçok insan Windows 10'dan anında Linux'a kaçar.
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    FatihAsl 2 hf. Thingol
    Benim umurumda, neden mi. Microsoft büyük bir yazılım firması, şuan chromium projesi için kod geliştiriyor. her ne kadar Edge kullanmasan bile chromium tabanlı başka bir tarayıcı kullandığında Microsoftun sağladığı katkılardan faydanmış olursun.
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    The Hollow 2 hf. Thingol
    DRM konusu var. Mesela Linux'te Chrome, Firefox, vs. gibi tarayıcılar Netflix gibi bazı DRM korumalı streaming servislerini 1080p açamıyorlar. Fakat Microsoft'un tarayıcılarının hepsi IE dahil 1080p açıyor. Destekli işlemcilerde 4K'da açabiliyorlar. Eğer bu olay OS ile değil de tarayıcı ile alakalıysa Linux kullanıcıları için Chromium Edge harika bir gelişme olur. Çünkü diğerlerinin destekleyemediği bir özelliği olur.
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    CoreXXX 2 hf.
    baktı kavga ile olmuyor destekleme kararı aldı:)
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    DH Misafiri 2 hf.
    İlerleyen dönemde Linux sistemlere entegre şekilde gelirse şaşırmayalım.
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    FatihAsl 2 hf. en beğenilen
    Microsoft, senden Linux çekirdekli Windows da bekliyoruz.
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    SEO19 2 hf.
    MS bare Wine ye tam kaynak kodlarını verse de,
    ortaya adam akıllı asil bir melez çıksa yani !
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    microsoft, Yazılım ve
    6 etiket daha tarayıcı edge chromium linux Tarayıcılar Onur Seven
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