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    Xiaomi Mi Smart Camera PTZ ve PTZ Pro tanıtıldı

    Xiaomi'nin Mi Smart Camera PTZ ve PTZ Pro modelleri 3MP çözünürlüğünde kamerası ile 2K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabiliyor. Fiyatları da oldukça uygun.
    4 gün
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    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Smart Camera PTZ ve PTZ Pro tanıtıldı
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    Xiaomi’nin etkin olduğu sektörlerden birisi de ev güvenlik kameraları. Akıllı özellikler ile donatılan Mi Smart Camera serisi ülkede beğeniyle takip ediliyor. Firma seriye iki yeni kamera daha eklediğini duyurdu.

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    Xiaomi Mi Smart Camera PTZ özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi Smart Camera PTZ akıllı kamera modelinde 3MP çözünürlüğünde f/1.4 aralıklı bir sensör yer alıyor. 6 lensli kamera hareketli olduğu için 360 derece görüntü yakalayabiliyor.

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    Sensör açısında tespit edilen hareketlilikler kullanıcıya uyarı olarak gönderiliyor. 2K çözünürlüğünde kayıt yapabilen kamera düşük ışıkta da iyi performans veriyor. Kayıt medyasına uzak erişim sağlanabiliyor. Xiaomi Mi Smart Camera PTZ modeli 28$ fiyat etiketine sahip.

    Xiaomi Mi Smart Camera PTZ ve PTZ Pro tanıtıldı
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    Xiaomi Mi Smart Camera PTZ Pro özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi Smart Camera PTZ Pro modeli yine aynı 3MP çözünürlüğündeki sensörü barındırıyor. Bu kez yapay zeka ile sahnedeki insan unsurları algılanabiliyor. Ayrıca çift bant WiFi ve Bluetooth geçiş teknolojileri de mevcut. Xiaomi Mi Smart Camera PTZ Pro modeli 35$ olarak satılacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/03/xiaomi-mi-smart-camera-ptz-and-ptz-pro-versions-launched-with-2k-video-recording/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    GÖRÜNÜŞÜ ÇOK İYİ ANCAK görüntüsü nasıl olur pek bir fikrim yok
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