Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı: Beklenenden erken gelecek

    Xiaomi'nin kapaklı katlanabilir telefonu olan Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Yeni model, beklenenden daha erken bir tarihte satışa sunulabilir.
    Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Temmuz ayında ilk kapaklı katlanabilir telefonu olan Xiaomi Mix Flip'i tanıttı. Olumlu geri bildirimler neticesinde şirket cihazın yeni versiyonunu geliştirmeye başladı. Yeni sızıntıya göre Mix Flip 2, beklenenden erken piyasaya çıkacak. Digital Chat Station isimli kullanıcı, Xiaomi Mix Flip 2'nin 2025'in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. 

    Xiaomi Mix Flip 2 neler sunacak?

    Hatırlayacak olursak, ilk nesil Mix Flip'te Snapdragon 8 Gen 3 kullanılmıştı. İkinci nesile ise Snapdragon 8 Elite işlemcisinin güç vermesi bekleniyor. Telefon, Samsung'un Galaxy Z Flip 7'sine rakip olarak gelecek ve bu muhtemelen pazardaki tek Snapdragon 8 Elite destekli kapaklı katlanabilir telefon olacak.

    Digital Chat Station, Mix Flip 2'nin ilk nesilde yer almayan kablosuz şarj özelliğiyle donatılacağını öne sürüyor. Ayrıca, telefonun IPX8 derecelendirmesine sahip olması bekleniyor. Ek olarak Mix Flip 2'nin selefinden daha ince olacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesiyle ilgili bir bilgi olmasa da, son dönemde amiral gemisi telefonlarda artan pil kapasiteleri, Mix Flip 2'in 5.000 mAh üstü bir pille gelebileceğini bize düşündürüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayt tarih kaynak önerisi parmakta dolama patlatma arabada meges nedir uzun saçtan kısa saça geçiş erkek airpods buldum sahibine nasıl ulaşabilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Ultra
    Samsung Galaxy S24 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15
    Dell Inspiron 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız