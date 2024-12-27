Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı: Beklenenden erken gelecek

Xiaomi Mix Flip 2 neler sunacak?
Hatırlayacak olursak, ilk nesil Mix Flip'te Snapdragon 8 Gen 3 kullanılmıştı. İkinci nesile ise Snapdragon 8 Elite işlemcisinin güç vermesi bekleniyor. Telefon, Samsung'un Galaxy Z Flip 7'sine rakip olarak gelecek ve bu muhtemelen pazardaki tek Snapdragon 8 Elite destekli kapaklı katlanabilir telefon olacak.
Digital Chat Station, Mix Flip 2'nin ilk nesilde yer almayan kablosuz şarj özelliğiyle donatılacağını öne sürüyor. Ayrıca, telefonun IPX8 derecelendirmesine sahip olması bekleniyor. Ek olarak Mix Flip 2'nin selefinden daha ince olacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesiyle ilgili bir bilgi olmasa da, son dönemde amiral gemisi telefonlarda artan pil kapasiteleri, Mix Flip 2'in 5.000 mAh üstü bir pille gelebileceğini bize düşündürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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