Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı: Beklenenden erken gelecek

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Temmuz ayında ilk kapaklı katlanabilir telefonu olan Xiaomi Mix Flip'i tanıttı. Olumlu geri bildirimler neticesinde şirket cihazın yeni versiyonunu geliştirmeye başladı. Yeni sızıntıya göre Mix Flip 2, beklenenden erken piyasaya çıkacak. Digital Chat Station isimli kullanıcı, Xiaomi Mix Flip 2'nin 2025'in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Xiaomi Mix Flip 2 neler sunacak?

Hatırlayacak olursak, ilk nesil Mix Flip'te Snapdragon 8 Gen 3 kullanılmıştı. İkinci nesile ise Snapdragon 8 Elite işlemcisinin güç vermesi bekleniyor. Telefon, Samsung'un Galaxy Z Flip 7'sine rakip olarak gelecek ve bu muhtemelen pazardaki tek Snapdragon 8 Elite destekli kapaklı katlanabilir telefon olacak.

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Digital Chat Station, Mix Flip 2'nin ilk nesilde yer almayan kablosuz şarj özelliğiyle donatılacağını öne sürüyor. Ayrıca, telefonun IPX8 derecelendirmesine sahip olması bekleniyor. Ek olarak Mix Flip 2'nin selefinden daha ince olacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesiyle ilgili bir bilgi olmasa da, son dönemde amiral gemisi telefonlarda artan pil kapasiteleri, Mix Flip 2'in 5.000 mAh üstü bir pille gelebileceğini bize düşündürüyor.

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Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı