Xiaomi Mix Flip tanıtımdan önce test edildi
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Xiaomi Mix Flip'in Xiaomi'nin katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı modellerinden biri olması bekleniyor. AnTuTu'dan alınan kıyaslama sonuçlarına baktığımızda ise, telefonun Snapdragon 8 Gen 3, 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama ile test edildiğini görüyoruz.
Ancak Genshin Impact gibi zorlu oyunlar söz konusu olduğunda Mix Flip, kare hızı artırma teknolojisi etkinleştirilmiş olsa bile, 4,8 W güç tüketimi ile 720p çözünürlükte 59,5 fps elde ediyor.
Xiaomi Mix Flip neler sunacak?
Şu ana kadar resmi olarak açıklananlara baktığımızda, Mix Flip 1,5K çözünürlük ve 1600 nit parlaklık ile 4,01 inçlik harici bir ekrana sahip olacak. Kapak ekranı eşit çerçevelere ve dört tarafında kavisli bir kenar tasarımına sahip ve Xiaomi'nin Dragon Crystal Glass tabakasıyla korunuyor.
Ayrıca Xiaomi, kapak ekranının üst çerçevesinde bulunan kulaklık ve mikrofonla cihazı açmadan arama yapılmasına olanak tanıyacak. Buna ek olarak harici ekranda tam boyutlu klavye, 4780mAh pil paketi ve Leica Summilux lenslere sahip çift kamera kurulumu ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.