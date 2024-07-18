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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip tanıtımdan önce test edildi

    Xiaomi'nin ilk kapaklı katlanabilir telefon modeli Xiaomi Mix Flip, çok yakında geliyor. Şimdi de Mix Flip, tanıtımdan önce benchmark platformlarında görüntülendi. 
    Xiaomi Mix Flip tanıtımdan önce test edildi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı modelleri olacak Mix Fold 4 ve Mix Flip'in 19 Temmuz tarihli etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi Mix Flip için ilk kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlasıyla geliyor.

    Xiaomi Mix Flip tanıtımdan önce test edildi

    Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Xiaomi Mix Flip'in Xiaomi'nin katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı modellerinden biri olması bekleniyor. AnTuTu'dan alınan kıyaslama sonuçlarına baktığımızda ise, telefonun Snapdragon 8 Gen 3, 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama ile test edildiğini görüyoruz. 

    Xiaomi Mix Flip tanıtımdan önce test edildi Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, Mix Flip AnTuTu'da 1,91 milyonluk etkileyici bir puan elde ediyor. Geekbench 6'da ise tek çekirdekli testlerde 2.123, çoklu çekirdekte ise 6.512 puana sahip. Bu da Snapdragon 8 Gen 3'lü diğer amiral gemisi telefonlar ile benzer. Bir diğer görüntüde ise, telefonun Honor of Kings'te 2,9 W güç tüketimiyle 119,8 fps, PUBG Mobile'de ise 2,3 W güç tüketimiyle 60fps'i koruduğunu görüyoruz. 

    Ancak Genshin Impact gibi zorlu oyunlar söz konusu olduğunda Mix Flip, kare hızı artırma teknolojisi etkinleştirilmiş olsa bile, 4,8 W güç tüketimi ile 720p çözünürlükte 59,5 fps elde ediyor. 

    Xiaomi Mix Flip neler sunacak?

    Şu ana kadar resmi olarak açıklananlara baktığımızda, Mix Flip 1,5K çözünürlük ve 1600 nit parlaklık ile 4,01 inçlik harici bir ekrana sahip olacak. Kapak ekranı eşit çerçevelere ve dört tarafında kavisli bir kenar tasarımına sahip ve Xiaomi'nin Dragon Crystal Glass tabakasıyla korunuyor.

    Ayrıca Xiaomi, kapak ekranının üst çerçevesinde bulunan kulaklık ve mikrofonla cihazı açmadan arama yapılmasına olanak tanıyacak. Buna ek olarak harici ekranda tam boyutlu klavye, 4780mAh pil paketi ve Leica Summilux lenslere sahip çift kamera kurulumu ile geliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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