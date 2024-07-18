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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı modelleri olacak Mix Fold 4 ve Mix Flip'in 19 Temmuz tarihli etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi Mix Flip için ilk kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve daha fazlasıyla geliyor.

Xiaomi Mix Flip tanıtımdan önce test edildi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Xiaomi Mix Flip'in Xiaomi'nin katlanabilir telefon pazarındaki en iddialı modellerinden biri olması bekleniyor. AnTuTu'dan alınan kıyaslama sonuçlarına baktığımızda ise, telefonun Snapdragon 8 Gen 3, 16GB LPDDR5X RAM ve 512GB UFS 4.0 depolama ile test edildiğini görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, Mix Flip AnTuTu'da 1,91 milyonluk etkileyici bir puan elde ediyor. Geekbench 6'da ise tek çekirdekli testlerde 2.123, çoklu çekirdekte ise 6.512 puana sahip. Bu da Snapdragon 8 Gen 3'lü diğer amiral gemisi telefonlar ile benzer. Bir diğer görüntüde ise, telefonun Honor of Kings'te 2,9 W güç tüketimiyle 119,8 fps, PUBG Mobile'de ise 2,3 W güç tüketimiyle 60fps'i koruduğunu görüyoruz.

Xiaomi Mix Flip'in gerçek görüntüsü orta çıktı! İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Ancak Genshin Impact gibi zorlu oyunlar söz konusu olduğunda Mix Flip, kare hızı artırma teknolojisi etkinleştirilmiş olsa bile, 4,8 W güç tüketimi ile 720p çözünürlükte 59,5 fps elde ediyor.

Xiaomi Mix Flip neler sunacak?

Şu ana kadar resmi olarak açıklananlara baktığımızda, Mix Flip 1,5K çözünürlük ve 1600 nit parlaklık ile 4,01 inçlik harici bir ekrana sahip olacak. Kapak ekranı eşit çerçevelere ve dört tarafında kavisli bir kenar tasarımına sahip ve Xiaomi'nin Dragon Crystal Glass tabakasıyla korunuyor.

Ayrıca Xiaomi, kapak ekranının üst çerçevesinde bulunan kulaklık ve mikrofonla cihazı açmadan arama yapılmasına olanak tanıyacak. Buna ek olarak harici ekranda tam boyutlu klavye, 4780mAh pil paketi ve Leica Summilux lenslere sahip çift kamera kurulumu ile geliyor.

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Xiaomi Mix Flip tanıtımdan önce test edildi