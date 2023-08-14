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    Samsung Galaxy S24 Ultra’nın telefoto kamerasının özellikleri ortaya çıktı

    Geçtiğimiz hafta Galaxy S24 Ultra’nın telefoto kamerasından ilk bilgiler gelmişti. Yeni gelen haberler ise kameranın detaylarını açığa çıkarırken önceki nesle göre elde edilen ilerlemeyi gösteriyor.
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    Galaxy S24 Ultra’nın telefoto kamerasının özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta, Galaxy S24 Ultra'nın 3x zoom yeteneği sağlayan telefoto kamerasının önceki nesilde bulunan 10 MP’lik ünitenin aksine 50 MP çözünürlük getireceği belirtilmişti. Çözünürlük tarafında yaşanan beş kat artışın görüntü kalitesinde iyileştirme sağlayacağı aşikar olsa da yeni gelen bilgiler daha fazlasının varlığına işaret ediyor.

    Galaxy S24 Ultra kamerası detaylandı

    Galaxy S23 Ultra'daki 10MP kameradan Galaxy S24 Ultra'daki 50 MP kameraya geçişin görüntü kalitesinde bir artış sağlayacağı düşünülebilir ancak Ice Universe tarafından kamuoyuna açıklanan son bilgiler daha fazlasına işaret ediyor. Paylaşılanlara göre Galaxy S24 Ultra’da olacağı söylenen 50 MP’lik telefoto kameranın 1/2,52 inç sensör boyutuna sahip olacak. Karşılaştırma yapmak için Galaxy S23 Ultra'da 1/3,52 inçlik telefoto sensör bulunuyor. Dolayısıyla önceki modele göre yüzde 40 daha büyük bir sensörden bahsediyoruz.

    Kameralar konusunda pek fazla bilgisi olmayanlarında da bileceği üzere, sensörün fiziksel boyutunu artması genellikle faydalıdır. Çünkü bu sayede daha fazla ışık yakalanabilir, çok daha az noise ve düşük ışıkta daha iyi performans elde edilebilir. Öte yandan S24 Ultra’nın telefoto kamerasındaki bireysel piksel boyutlarının (1,12µm > 0,7μm) küçüleceğini de belirtelim.

    Yine de Ice Universe, dijital zoom kullanarak 5x görüntü yakalamak için kamerayı kullanmanın Galaxy S24 Ultra'nın daha yüksek bir görüntü kalitesini korumasına izin vereceğini ve bunun 50MP yükseltme ile eşleştirilmiş sensör boyutundaki artıştan kaynaklanabileceğini belirtti. Bununla birlikte periskop kamera tarafındaysa en azından çözünürlük olarak bir değişiklik olmayacağı ve yine 10 MP’lik bir sensörün kullanılacağı belirtiliyor.

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