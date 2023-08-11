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    Xiaomi'nin bütçe tableti: Redmi Pad SE özellikleri belli oldu

    Xiaomi'nin yeni bütçe tableti Redmi Pad SE özellikleri tamamıyla netleşti. Peki Redmi Pad SE neler sunacak? İşte Redmi Pad SE özellikleri, tasarımı ve fiyatı...
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    Xiaomi'nin bütçe tableti: Redmi Pad SE özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında Xiaomi, Redmi serisindeki ilk tableti Redmi Pad'i duyurdu. Bunun hemen ardından Redmi Pad SE isimli yeni bir model hakkında sızıntılar duymaya başladık. Bugünse bütçe odaklı Redmi Pad SE'nin tasarımı, özellikleri ve fiyatı gün yüzüne çıktı. 

    Redmi Pad SE özellikleri

    Sızan görüntüler, Redmi Pad SE'nin metal yekpare bir tasarımda gri, yeşil ve mor olmak üzere üç renkte satışa sunulacağını gösteriyor. Ayrıca arka bölümde, 8 MP çözünürlüğünde kamera sensörüne yer verilmiş. Ek olarak USB-C, 3,5mm kulaklık çıkışı ve stereo hoparlör kurulumuna sahip olacağını görüyoruz. 

    Xiaomi'nin bütçe tableti: Redmi Pad SE özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Mevcut raporlara göre Redmi Pad SE, ön yüzünde 90 Hz yenileme hızı ve fullHD+ çözünürlük sunan 11'' boyutlarında LCD panelden destek alacak. Ayrıca bu panelin, 400 nit tepe parlaklığa ve 207 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacağını belirtelim.
    Xiaomi'nin bütçe tableti: Redmi Pad SE özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kutusundan 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile çıkacak Redmi Pad SE modelinin, Qualcomm Snapdragon 680 platformunda güç alması bekleniyor. Bu işlemciye ise 10W şarj destekli 8.000mAh pil paketi eşlik edecek. Böylelikle 21 saate kadar kesintisiz video oynatma ve 12 saate kadar oyun deneyimi sunacak. Redmi Pad SE'nin 478 gr ağırlığa ve 7,36 mm kalınlığa sahip olacağı belirtiliyor.

    Tabletin diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.0, Android 13 tabanlı MIUI 14, Stylus kalem desteği ve microSD kart yuvası yer alıyor. Ancak LTE desteği ve parmak izi tarayıcısı olmayacak. Redmi Pad SE'nin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak 279 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı söyleniyor. 

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