Xiaomi'nin bütçe tableti: Redmi Pad SE özellikleri belli oldu

Sızan görüntüler, Redmi Pad SE'nin metal yekpare bir tasarımda gri, yeşil ve mor olmak üzere üç renkte satışa sunulacağını gösteriyor. Ayrıca arka bölümde, 8 MP çözünürlüğünde kamera sensörüne yer verilmiş. Ek olarak USB-C, 3,5mm kulaklık çıkışı ve stereo hoparlör kurulumuna sahip olacağını görüyoruz.
Tabletin diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.0, Android 13 tabanlı MIUI 14, Stylus kalem desteği ve microSD kart yuvası yer alıyor. Ancak LTE desteği ve parmak izi tarayıcısı olmayacak. Redmi Pad SE'nin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak 279 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı söyleniyor.