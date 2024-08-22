Xiaomi'nin gelirleri beklentileri aştı, otomobil gelirleri ilk kez açıklandı

Gelirler %32 arttı
Xiaomi, ikinci çeyrekte 12,45 milyar dolar gelir elde ederek analistlerin beklentisi olan 12 milyar dolar rakamını aşmayı başardı. Şirket gelirlerini geçtiğimiz seneye göre %32 oranında arttırdı. Firmanın net karı ise 866 milyon dolar oldu.
2021 yılında elektrikli araç işine giren ve Nisan ayında ilk modeli SU7'yi piyasaya süren Çinli dev, ikinci çeyrekte 27.307 araç sevkiyatı yaptığını açıkladı. Xiaomi'nin otomobil biriminin kazancı ise 869 milyon dolar oldu.
Yıl sonuna kadar 120 bin araç hedefi bulunuyor
Gelir raporunun ardından açıklamada bulunan Xiaomi Başkanı Lu Weibing, şirketin yıl sonuna kadar 120.000 elektrikli araç teslim etme hedefini yakalayacağından emin olduğunu söyledi. Haziran ayından bu yana Xiaomi, aylık teslimatların 10.000 adede ulaşması amacıyla çift vardiya sistemine geçiş yaptı. Ancak Xiaomi'nin otomotiv işi hala zarar ediyor. Birim, ikinci çeyrekte 252 milyon dolar zarar açıkladı. Lu, teslimatlar arttıkça birimin karlılığının zamanla iyileşeceğini belirtti.
Küresel akıllı telefon pazarı, uzun bir durgunluk döneminin ardından geçen yılın sonundan bu yana toparlanma belirtileri gösteriyor. Araştırma şirketi IDC'ye göre, Xiaomi'nin küresel akıllı telefon sevkiyatları ikinci çeyrekte %27,4 artarak 42,3 milyon adede ulaştı. Şirket, %14,8 pazar payı elde ederek 3. sıraya yerleşti. Şirketin akıllı telefon işindeki en büyük pazarı olan Çin'de ise sevkiyatlar %16,5 artış gösterdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.