Xiaomi'nin gelirleri beklentileri aştı, otomobil gelirleri ilk kez açıklandı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait finansal verilerini yayınladı. Beklentileri aşan gelir rakamına ulaşan şirket, ayrıca ilk defa otomobil biriminin gelir katkısını açıkladı.

Gelirler %32 arttı

Xiaomi, ikinci çeyrekte 12,45 milyar dolar gelir elde ederek analistlerin beklentisi olan 12 milyar dolar rakamını aşmayı başardı. Şirket gelirlerini geçtiğimiz seneye göre %32 oranında arttırdı. Firmanın net karı ise 866 milyon dolar oldu.

2021 yılında elektrikli araç işine giren ve Nisan ayında ilk modeli SU7'yi piyasaya süren Çinli dev, ikinci çeyrekte 27.307 araç sevkiyatı yaptığını açıkladı. Xiaomi'nin otomobil biriminin kazancı ise 869 milyon dolar oldu.

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Yıl sonuna kadar 120 bin araç hedefi bulunuyor

Gelir raporunun ardından açıklamada bulunan Xiaomi Başkanı Lu Weibing, şirketin yıl sonuna kadar 120.000 elektrikli araç teslim etme hedefini yakalayacağından emin olduğunu söyledi. Haziran ayından bu yana Xiaomi, aylık teslimatların 10.000 adede ulaşması amacıyla çift vardiya sistemine geçiş yaptı. Ancak Xiaomi'nin otomotiv işi hala zarar ediyor. Birim, ikinci çeyrekte 252 milyon dolar zarar açıkladı. Lu, teslimatlar arttıkça birimin karlılığının zamanla iyileşeceğini belirtti.

Küresel akıllı telefon pazarı, uzun bir durgunluk döneminin ardından geçen yılın sonundan bu yana toparlanma belirtileri gösteriyor. Araştırma şirketi IDC'ye göre, Xiaomi'nin küresel akıllı telefon sevkiyatları ikinci çeyrekte %27,4 artarak 42,3 milyon adede ulaştı. Şirket, %14,8 pazar payı elde ederek 3. sıraya yerleşti. Şirketin akıllı telefon işindeki en büyük pazarı olan Çin'de ise sevkiyatlar %16,5 artış gösterdi.

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