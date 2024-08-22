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    Xiaomi'nin gelirleri beklentileri aştı, otomobil gelirleri ilk kez açıklandı

    Xiaomi, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait finansal verilerini yayınladı. Beklentileri aşan gelir rakamına ulaşan şirket, ayrıca ilk defa otomobil biriminin gelir katkısını açıkladı.
    Xiaomi'nin gelirleri beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait finansal verilerini yayınladı. Beklentileri aşan gelir rakamına ulaşan şirket, ayrıca ilk defa otomobil biriminin gelir katkısını açıkladı.

    Gelirler %32 arttı

    Xiaomi, ikinci çeyrekte 12,45 milyar dolar gelir elde ederek analistlerin beklentisi olan 12 milyar dolar rakamını aşmayı başardı. Şirket gelirlerini geçtiğimiz seneye göre %32 oranında arttırdı. Firmanın net karı ise 866 milyon dolar oldu.

    2021 yılında elektrikli araç işine giren ve Nisan ayında ilk modeli SU7'yi piyasaya süren Çinli dev, ikinci çeyrekte 27.307 araç sevkiyatı yaptığını açıkladı. Xiaomi'nin otomobil biriminin kazancı ise 869 milyon dolar oldu.

    Yıl sonuna kadar 120 bin araç hedefi bulunuyor

    Gelir raporunun ardından açıklamada bulunan Xiaomi Başkanı Lu Weibing, şirketin yıl sonuna kadar 120.000 elektrikli araç teslim etme hedefini yakalayacağından emin olduğunu söyledi. Haziran ayından bu yana Xiaomi, aylık teslimatların 10.000 adede ulaşması amacıyla çift vardiya sistemine geçiş yaptı. Ancak Xiaomi'nin otomotiv işi hala zarar ediyor. Birim, ikinci çeyrekte 252 milyon dolar zarar açıkladı. Lu, teslimatlar arttıkça birimin karlılığının zamanla iyileşeceğini belirtti.

    Küresel akıllı telefon pazarı, uzun bir durgunluk döneminin ardından geçen yılın sonundan bu yana toparlanma belirtileri gösteriyor. Araştırma şirketi IDC'ye göre, Xiaomi'nin küresel akıllı telefon sevkiyatları ikinci çeyrekte %27,4 artarak 42,3 milyon adede ulaştı. Şirket, %14,8 pazar payı elde ederek 3. sıraya yerleşti. Şirketin akıllı telefon işindeki en büyük pazarı olan Çin'de ise sevkiyatlar %16,5 artış gösterdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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