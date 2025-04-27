Xiaomi, yeni kablosuz dikey süpürge modelini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Xiaomi, akıllı ev ürünleri serisini Mijia Wireless Floor Washer 4 Pro ile genişletiyor. 275 dolarlık ön satış fiyatıyla siparişe açılan cihazın resmi satışları 29 Nisan’da başlayacak. Yeni model, 21.000Pa emiş gücü ve 134AW motor performansıyla dikkat çekiyor. Zemine uyguladığı 23N’lik baskı sayesinde sert yüzeylerde etkili bir temizlik sunuyor. Beş kademeli su kontrol sistemi, yüzeylerin daha hızlı kurumasını sağlayarak kayma riskini azaltıyor.

Cihazda yüksek yoğunluklu yeni bir silindir fırça ve yüzer metal kazıyıcı yer alıyor. Bu sayede su emme verimliliği yüzde 23, kir kazıma performansı ise önceki modellere göre yüzde 255 artmış durumda. Ayrıca su lekelerinde yüzde 41 ve kuruma süresinde yüzde 39 oranında iyileşme sağlandığı belirtiliyor.

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TÜV Rheinland onaylı geliştirilmiş saç dolanma önleyici sistem, 3.000 adede kadar saç telini tıkanmadan temizleyebiliyor. Özellikle evcil hayvan sahipleri için pratik bir kullanım vaat ediyor. Temizlik hijyeni için 100°C sıcak su, elektrolize su sterilizasyonu, 90°C sıcak hava kurutması ve antibakteriyel fırça malzemeleri bir arada sunuluyor. Ayrıca fırçanın formunu korumak için 120°C’lik ısı presi kullanılıyor.

Mijia Floor Washer 4 Pro, 4000mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda 40 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. 1000mL temiz ve 700mL kirli su tankı kapasitesiyle uzun süre kesintisiz kullanım imkanı tanıyor. Akıllı kir algılama sensörü sayesinde ise cihaz, kir yoğunluğuna göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlıyor. Temizlik sırasında LED ekran ve sesli uyarı sistemiyle kullanıcıya sürekli bilgi veriliyor.

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