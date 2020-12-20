Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu yolda

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Raporlar, katlanabilir ekranlı ilk Xiaomi akıllı telefonun yeni Xiaomi tabletten önce piyasaya çıkacağı yönünde. Akıllı telefonun iyi bir donanıma sahip olması beklenirken, ekranının ise yüksek yenileme hızlarını destekleyeceği belirtiliyor. Ayrıca cihaz, yüksek kalitede kamera sensörleri ile gelecek.

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İlk katlanabilir Xiaomi akıllı telefonun tasarım olarak Samsung Galaxy Fold'a benzemesi bekleniyor. Yani cihaz geniş bir esnek ekrana ve ayrıca harici bir ek ekrana sahip olacak. Ana ekranın 90 ve 120 Hz yenileme oranlarını destekleyeceği ve Samsung UTG ultra ince koruyucu cam ile kaplanacağı belirtiliyor.

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Sırada Google var

Kod adı Cetus olan Xiaomi katlanabilir ekranlı telefonun 108MP kameraya sahip olacağı ve kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Tüm bu bilgilere ek olarak araştırma şirketleri Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch kurucusu Ross Young, Samsung'un gelecek yıl en az üç katlanabilir telefon modeli çıkaracağını söyledi. Ayrıca Oppo, Vivo ve Xiaomi'den de bu tür telefonlar bekleniyor. Son olarak Google'ın da katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu piyasaya süreceği ise dikkat çeken iddialar arasında.

https://www.igeekphone.com/xiaomi-folding-screen-phone-will-be-released-with-high-performance/?utm_source=ixbtcom

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