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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu yolda

    Teknoloji devi Xiaomi, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sızan yeni bilgiler cihazın çok da uzakta olmadığı yönünde.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu yolda
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    Raporlar, katlanabilir ekranlı ilk Xiaomi akıllı telefonun yeni Xiaomi tabletten önce piyasaya çıkacağı yönünde. Akıllı telefonun iyi bir donanıma sahip olması beklenirken, ekranının ise yüksek yenileme hızlarını destekleyeceği belirtiliyor. Ayrıca cihaz, yüksek kalitede kamera sensörleri ile gelecek.

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    İlk katlanabilir Xiaomi akıllı telefonun tasarım olarak Samsung Galaxy Fold'a benzemesi bekleniyor. Yani cihaz geniş bir esnek ekrana ve ayrıca harici bir ek ekrana sahip olacak. Ana ekranın 90 ve 120 Hz yenileme oranlarını destekleyeceği ve Samsung UTG ultra ince koruyucu cam ile kaplanacağı belirtiliyor.

    Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu yolda
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    Sırada Google var

    Kod adı Cetus olan Xiaomi katlanabilir ekranlı telefonun 108MP kameraya sahip olacağı ve kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

    Tüm bu bilgilere ek olarak araştırma şirketleri Display Supply Chain Consultants ve DisplaySearch kurucusu Ross Young, Samsung'un gelecek yıl en az üç katlanabilir telefon modeli çıkaracağını söyledi. Ayrıca Oppo, Vivo ve Xiaomi'den de bu tür telefonlar bekleniyor. Son olarak Google'ın da katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu piyasaya süreceği ise dikkat çeken iddialar arasında.



    https://www.igeekphone.com/xiaomi-folding-screen-phone-will-be-released-with-high-performance/?utm_source=ixbtcom Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Katlanan telefon sürekli bozulur
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    spencermilas 1 gün ( Mesaj Silindi )
    isimmi bulamadılarda z fold koydular bari isminiz özgün olsun...
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir bu şekilde katlanan çıkmamıştı.
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Katlanabilir telefonların tutacağını pek sanmıyorum .
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatını ne olacak merak ediyorum.
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    th9 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şuan kimin bunlara ihtiyacı olabilir aklım almıyor.açılınca bildiğin tablet oluyor,bu kadarına gerek varmı
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    kayamtky 1 gün ( Mesaj Silindi ) th9
    Tam da bu söylediklerinize ihtiyaç duyanlar var, telefon + tablet tek potada.
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